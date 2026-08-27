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Arteta quebra o silêncio sobre as ligações com Alvarez enquanto o Arsenal se prepara para as saídas de Jesus e Martinelli
Arteta aborda especulações sobre Julian Alvarez
Arteta segue sem se pronunciar sobre a suposta investida do clube pelo atacante Alvarez, do Atletico Madrid. Com a janela de transferências de verão entrando em sua última semana, a expectativa é grande para que o Arsenal reforce suas opções no ataque, com o ex-astro do Manchester City surgindo como alvo principal. No entanto, Arteta se recusou a confirmar se uma investida formal está em andamento, embora as esperanças do Arsenal tenham recebido um impulso depois de o Atletico reiterar que não venderá o atacante ao seu destino preferido, o Barcelona.
Ao falar com a imprensa em sua entrevista coletiva pré-jogo antes do confronto de segunda-feira com o Aston Villa, o espanhol foi firme em sua posição sobre alvos externos. Questionado diretamente sobre relatos na Espanha de que Alvarez teria ignorado uma ligação dele para evitar um retorno à Premier League, Arteta respondeu: "Não vá por aí! Não vou comentar sobre jogadores de outros clubes."
Arteta abriu o jogo sobre o que exige de potenciais reforços nos bastidores. Perguntado se as contratações precisam estar totalmente comprometidas em se juntar ao Arsenal, o treinador explicou: "Publicamente, eu nunca peço isso! Acho que é mais no privado, para ter a sensação de que eles sentem algo único, um vínculo, um sentimento, que realmente querem se juntar a nós e que têm esse desejo de vir e fazer parte da nossa família."
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Gabriel Jesus perto de deixar o Emirates
Enquanto o foco segue nas possíveis chegadas, o time do norte de Londres também se prepara para saídas significativas. Jesus, que se juntou ao Arsenal vindo do Manchester City no verão de 2022, ainda não entrou em campo pelo Arsenal nesta temporada. Depois de passar por uma campanha passada marcada por lesões, fazendo apenas 27 aparições em todas as competições e marcando seis gols, ele foi uma ausência notável nas sessões de treino recentes em meio ao aumento das especulações sobre transferência.
Questionado sobre por que o atacante brasileiro não participou das sessões mais recentes, Arteta foi sincero sobre a situação, sugerindo que a decisão foi motivada pela gestão do elenco e pelo próprio futuro do jogador. O técnico do Arsenal admitiu: "Tem a ver com os números que temos no elenco neste momento e com a forma como estamos administrando essa situação individualmente com todos os jogadores que têm algumas situações pessoais, sejam elas quais forem, acho que está claro."
Martinelli é ligado a uma transferência para a Saudi Pro League
Em uma movimentação que surpreendeu muitos torcedores, Martinelli também estaria à beira de uma saída sensacional. O ponta brasileiro de 25 anos, que deixou o treino do Arsenal mais cedo em meio à crescente incerteza sobre seu futuro e ficou fora da lista para as vitórias por 3 a 0 contra Manchester City e Coventry, está cada vez mais perto de se juntar ao Al Hilal, da Saudi Pro League, em um acordo recorde de mais de £50 milhões antes do prazo da próxima semana.
Arteta não fugiu da realidade da situação de Martinelli e confirmou que estão acontecendo discussões sobre o futuro do jogador. Ele afirmou: "Essa é outra situação pessoal com a qual estamos lidando. Todo mundo sabe e reconhece o quanto amamos Gabi. Seja qual for o desfecho, será porque todos concordam com isso."
- AFP
Konsa pronto para estrear pelo Arsenal contra o ex-clube Villa
O novo reforço Ezri Konsa pode estar prestes a fazer sua estreia pelo Arsenal contra o ex-clube Aston Villa, depois de participar normalmente dos treinos nesta semana. Apesar da possível pressão de enfrentar sua antiga equipe, Arteta insistiu que não tem nenhuma ressalva em colocar o defensor direto em ação.
Ao falar sobre a condição de Konsa antes do confronto no Villa Park, o técnico do Arsenal disse: "Ele está disponível. Tem treinado muito bem, e acho que estará disponível para ser selecionado." Arteta também minimizou qualquer preocupação em relação ao lado sentimental da partida, acrescentando: "Se eu visse algo diferente no jogador, talvez questionasse isso. Pela forma como tenho visto Ezri desde o primeiro dia, conhecendo muito bem sua personalidade com todo o retorno que recebo de todas as pessoas que trabalharam com ele, isso não é algo que me preocupe."
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