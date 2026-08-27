Arteta segue sem se pronunciar sobre a suposta investida do clube pelo atacante Alvarez, do Atletico Madrid. Com a janela de transferências de verão entrando em sua última semana, a expectativa é grande para que o Arsenal reforce suas opções no ataque, com o ex-astro do Manchester City surgindo como alvo principal. No entanto, Arteta se recusou a confirmar se uma investida formal está em andamento, embora as esperanças do Arsenal tenham recebido um impulso depois de o Atletico reiterar que não venderá o atacante ao seu destino preferido, o Barcelona.

Ao falar com a imprensa em sua entrevista coletiva pré-jogo antes do confronto de segunda-feira com o Aston Villa, o espanhol foi firme em sua posição sobre alvos externos. Questionado diretamente sobre relatos na Espanha de que Alvarez teria ignorado uma ligação dele para evitar um retorno à Premier League, Arteta respondeu: "Não vá por aí! Não vou comentar sobre jogadores de outros clubes."

Arteta abriu o jogo sobre o que exige de potenciais reforços nos bastidores. Perguntado se as contratações precisam estar totalmente comprometidas em se juntar ao Arsenal, o treinador explicou: "Publicamente, eu nunca peço isso! Acho que é mais no privado, para ter a sensação de que eles sentem algo único, um vínculo, um sentimento, que realmente querem se juntar a nós e que têm esse desejo de vir e fazer parte da nossa família."