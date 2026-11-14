Disputado diante de um público reduzido em La Bombonera, o clássico do Rio da Prata de sexta-feira foi a primeira partida da Argentina desde que Messi se aposentou após a vitória no amistoso contra o Benin, no mês passado, e a primeira desde que Scaloni assinou a renovação de seu contrato. Sem sua principal referência de longa data, a vice-campeã da Copa do Mundo de 2026 teve muita posse de bola, mas não encontrou um caminho claro para superar o Uruguai bem organizado por Forlan.
Argentina x Uruguai: o quadro tático. O bloco baixo de Diego Forlan neutraliza a Argentina
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Esquema tático da Argentina
Scaloni armou sua equipe no 4-3-3. Exequiel Palacios atuou como volante, atrás de Enzo Fernandez e Alexis Mac Allister, com Nico Paz na ponta direita, Thiago Almada na esquerda e Julian Alvarez como centroavante. Como o Uruguai povoou o meio-campo, os laterais Gonzalo Montiel e Facundo Medina avançaram para dar amplitude ao ataque.
A Argentina dominou a posse de bola durante todo o primeiro tempo, mas teve dificuldades para criar chances claras e muitas vezes se contentou com finalizações fracas de longe, incluindo um chute de longa distância de Medina que Cristopher Fiermarin defendeu sem dificuldades. Sua melhor oportunidade surgiu quando Mac Allister encontrou Alvarez com um passe. Fiermarin defendeu a finalização do atacante, e um defensor bloqueou o rebote de Almada, cedendo escanteio. Antes do intervalo, Fiermarin também fez uma boa defesa em finalização de Paz.
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Esquema tático do Uruguai
Abandonando a pressão individual frenética da gestão anterior, Forlan armou o Uruguai em duas linhas compactas de quatro no próprio campo. Rodrigo Bentancur e Lucas Torreira protegiam a linha defensiva, Giorgian de Arrascaeta fazia a ligação entre o meio-campo e Darwin Nunez, único atacante, e os visitantes esperavam por erros. Depois de passar os primeiros 25 minutos se defendendo, o Uruguai começou a ter mais posse de bola por meio de Bentancur e a diminuir a intensidade da pressão da Argentina.
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A mudança no intervalo e os gols de bola parada
O jogo mudou no intervalo, quando Scaloni tirou Palacios para colocar o ponta Matias Soule e acrescentar mais um atacante. A saída do volante, porém, deixou um espaço no meio-campo que De Arrascaeta aproveitou, e duas bolas paradas em rápida sequência castigaram os donos da casa.
Aos 48 minutos, Nunez desviou uma cobrança de falta de De Arrascaeta pela esquerda. Lisandro Martinez tentou afastar de cabeça, mas a bola bateu na parte de trás da cabeça de Leonardo Balerdi e entrou, em um gol contra. Quatro minutos depois, Nunez levou a melhor sobre Balerdi e obrigou Geronimo Rulli a fazer uma boa defesa. No escanteio cobrado por De Arrascaeta aos 53 minutos, Maximiliano Araujo apareceu na primeira trave e desviou a bola com o ombro por cima de Rulli, fazendo 2 a 0.
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Ajustes durante a partida
Forlan colocou Federico Valverde no lugar de Agustin Canobbio aos 58 minutos para reforçar o meio-campo, enquanto Scaloni lançou Gianluca Prestianni no lugar de Almada aos 60. Ao lado de Soule, que deixou Paz cara a cara com Fiermarin em um lance defendido pelo goleiro, Prestianni deu amplitude ao ataque da Argentina.
A mudança deu resultado aos 73 minutos, quando Fernandez inverteu o jogo para Prestianni. Ele avançou pelo seu lado e cruzou para Alvarez dominar e finalizar junto à trave. Scaloni colocou os laterais Agustin Giay e Roman Vega nos dez minutos finais, enquanto Forlan respondeu com Facundo Pellistri e Rodrigo Aguirre para explorar os contra-ataques.
Apesar de uma finalização de Fernandez bloqueada aos 88 minutos e de uma chance para Alvarez nos acréscimos, o Uruguai segurou o resultado e deu a Forlan sua terceira vitória no comando da equipe.
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