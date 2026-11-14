Scaloni armou sua equipe no 4-3-3. Exequiel Palacios atuou como volante, atrás de Enzo Fernandez e Alexis Mac Allister, com Nico Paz na ponta direita, Thiago Almada na esquerda e Julian Alvarez como centroavante. Como o Uruguai povoou o meio-campo, os laterais Gonzalo Montiel e Facundo Medina avançaram para dar amplitude ao ataque.

A Argentina dominou a posse de bola durante todo o primeiro tempo, mas teve dificuldades para criar chances claras e muitas vezes se contentou com finalizações fracas de longe, incluindo um chute de longa distância de Medina que Cristopher Fiermarin defendeu sem dificuldades. Sua melhor oportunidade surgiu quando Mac Allister encontrou Alvarez com um passe. Fiermarin defendeu a finalização do atacante, e um defensor bloqueou o rebote de Almada, cedendo escanteio. Antes do intervalo, Fiermarin também fez uma boa defesa em finalização de Paz.