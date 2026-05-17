Apesar do contrato até 2030! Dirigentes do FCB anunciam a saída da estrela do Bayern em Munique

"Tivemos uma conversa com a equipe de assessoria dele e o próprio Alex também está ciente dos nossos planos", disse Freund após a vitória do Bayern por 5 a 1 sobre o 1. FC Köln no último jogo da Bundesliga, no sábado, segundo o Sport1.

Além de Manuel Neuer e Sven Ulreich, que recentemente renovaram seus contratos por mais um ano, e do sucessor de Neuer a médio prazo, Jonas Urbig, não há espaço para Nübel: “Vamos para a próxima temporada com esse trio de goleiros, esse é o plano”, afirmou Freund.