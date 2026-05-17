O diretor esportivo do Bayern de Munique, Christoph Freund, confirmou que o goleiro Alexander Nübel, que está emprestado ao VfB Stuttgart até o final de junho, não tem futuro no FCB.
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Apesar do contrato até 2030! Dirigentes do FCB anunciam a saída da estrela do Bayern em Munique
"Tivemos uma conversa com a equipe de assessoria dele e o próprio Alex também está ciente dos nossos planos", disse Freund após a vitória do Bayern por 5 a 1 sobre o 1. FC Köln no último jogo da Bundesliga, no sábado, segundo o Sport1.
Além de Manuel Neuer e Sven Ulreich, que recentemente renovaram seus contratos por mais um ano, e do sucessor de Neuer a médio prazo, Jonas Urbig, não há espaço para Nübel: “Vamos para a próxima temporada com esse trio de goleiros, esse é o plano”, afirmou Freund.
Nübel continua sob contrato com o Bayern até 2030
Embora Nübel tenha um contrato com o Bayern válido até 2030, já há algum tempo que se tornava evidente que o jogador de 29 anos não voltaria à Säbener Straße. O VfB gostaria de contratar Nübel em definitivo, mas provavelmente não tem condições financeiras para isso. Assim, o futuro do jogador, que já disputou três partidas pela seleção alemã, permanece incerto.
O Bayern contratou Nübel do FC Schalke em 2020, mas, desde então, o goleiro disputou apenas quatro partidas oficiais pelo FCB. De 2021 a 2023, Nübel foi emprestado ao AS Monaco e, desde 2023, está no Stuttgart.