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Antonio Rüdiger assina novo contrato com o Real Madrid, mas o futuro de David Alaba ainda é incerto
Rudiger garante seu futuro no Bernabéu
Rüdiger chegou a um acordo com o Real Madrid e está praticamente certo que assinará uma extensão de contrato de um ano neste verão. O jogador da seleção alemã, que chegou ao clube como agente livre vindo do Chelsea no verão de 2022, tornou-se um herói cult entre a torcida madrilenha. Tendo já conquistado os títulos da La Liga, da Liga dos Campeões e da Copa del Rey — entre muitos outros — durante sua passagem pela Espanha, sua presença constante no centro da defesa mudou a postura do clube, depois que ele parecia estar a caminho da saída há apenas alguns meses.
De acordo com relatos do especialista em transferências Matteo Moretto, a permanência do jogador de 33 anos no Bernabéu é resultado de suas atuações sólidas ao longo da temporada 2025-26. Apesar de ter lutado contra uma lesão no tendão da coxa que o deixou fora de várias partidas, limitando-o a apenas 21 partidas em todas as competições, a forma individual de Rudiger convenceu a diretoria de que ele continua sendo um trunfo vital para a zaga de Álvaro Arbeloa no futuro imediato.
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Alaba se prepara para deixar o clube no verão
Embora Rudiger tenha ganhado uma chance, a situação é muito menos certa para David Alaba. Espera-se que o zagueiro austríaco deixe o clube neste verão, já que o Real Madrid busca renovar suas opções defensivas. Alaba, que chegou ao clube em uma transferência sem custos do Bayern de Munique em 2021, teve suas últimas temporadas prejudicadas por lesões e por uma queda na regularidade.
A decisão de se separar de Alaba marca o fim de uma era para um jogador que foi fundamental na conquista da 14ª Liga dos Campeões do clube. No entanto, tendo atuado por apenas 398 minutos em 13 partidas em todas as competições nesta temporada, seu papel diminuiu significativamente. Com o Real Madrid desesperado para baixar a média de idade do elenco e reduzir a folha salarial, o versátil veterano parece ser a vítima de maior destaque do próximo período de transição.
Em busca de reforços para a defesa
Com Alaba de saída, o Real Madrid estará em busca de um substituto de alta qualidade no mercado. A diretoria do clube está ciente de que contar apenas com Eder Militão e o veterano Rudiger é uma estratégia arriscada, especialmente devido às exigências físicas do calendário do futebol de elite moderno. A profundidade do elenco é a prioridade, já que o Real Madrid busca evitar as crises de lesões que têm afetado o time nos últimos anos.
A equipe de recrutamento estaria observando vários zagueiros centrais jovens por toda a Europa para encontrar um parceiro para Militão que possa ser integrado gradualmente nos próximos doze meses. A diretoria acredita que tanto Militão quanto Rudiger precisarão ser gerenciados com cuidado ao longo da próxima temporada para manter seus níveis de condicionamento físico no auge para a reta final da campanha.
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Grande reformulação após uma temporada sem títulos
A notícia sobre o contrato surge em um momento de grande tensão na capital espanhola, já que o Real Madrid enfrenta a realidade de uma segunda temporada consecutiva sem títulos. Tal seca é inaceitável para os elevados padrões do clube, e diz-se que o presidente Florentino Pérez está planejando mudanças significativas no elenco para garantir que a equipe retorne ao topo do futebol europeu.
A campanha decepcionante do Real Madrid levou à eliminação da Liga dos Campeões nas quartas de final, após uma derrota para o Bayern de Munique. O desempenho foi ainda pior na Copa del Rey, onde o time sofreu uma surpreendente eliminação nas oitavas de final para o Albacete, time da segunda divisão. Atualmente, o gigante espanhol ocupa a segunda posição na La Liga, atrás do líder Barcelona por uma diferença significativa de nove pontos.