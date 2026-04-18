Antonio Rüdiger assina novo contrato com o Real Madrid, mas o futuro de David Alaba ainda é incerto

Rüdiger chegou a um acordo com o Real Madrid e está praticamente certo que assinará uma extensão de contrato de um ano neste verão. O jogador da seleção alemã, que chegou ao clube como agente livre vindo do Chelsea no verão de 2022, tornou-se um herói cult entre a torcida madrilenha. Tendo já conquistado os títulos da La Liga, da Liga dos Campeões e da Copa del Rey — entre muitos outros — durante sua passagem pela Espanha, sua presença constante no centro da defesa mudou a postura do clube, depois que ele parecia estar a caminho da saída há apenas alguns meses.

De acordo com relatos do especialista em transferências Matteo Moretto, a permanência do jogador de 33 anos no Bernabéu é resultado de suas atuações sólidas ao longo da temporada 2025-26. Apesar de ter lutado contra uma lesão no tendão da coxa que o deixou fora de várias partidas, limitando-o a apenas 21 partidas em todas as competições, a forma individual de Rudiger convenceu a diretoria de que ele continua sendo um trunfo vital para a zaga de Álvaro Arbeloa no futuro imediato.