Anthony Gordon, Kennet Eichhorn e John Stones: Max Eberl fala sobre os rumores de transferência no FC Bayern

Após as saídas sem custo de transferência de Leon Goretzka e Raphael Guerreiro, o clube também poderia contratar um meio-campista central. O foco está em Kennet Eichhorn. O jovem talento de 16 anos do Hertha BSC poderia ser contratado pelo valor de transferência estipulado de doze milhões de euros, mas também está sendo cortejado por muitos outros clubes.

“Se você vê Kenny Eichhorn e o FC Bayern não se interessasse por ele, então não estaríamos fazendo nosso trabalho”, disse Eberl. “Agora é preciso ver se isso se encaixa e quais são as expectativas dele e de sua assessoria.”

Além disso, a futura composição da defesa ainda está em aberto. Min-Jae Kim e Hiroki Ito devem deixar o clube caso surjam ofertas adequadas. Recentemente, dois zagueiros do Manchester City foram cogitados como possíveis reforços: Josko Gvardiol (24) e John Stones (31). Pelo menos os rumores sobre Stones foram descartados por Eberl como “not true”. Para a lateral direita, Givairo Read (19), do Feyenoord de Roterdã, é considerado um candidato.