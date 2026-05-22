Antes da final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart, no sábado, Eberl falou sobre os planos de transferências do FC Bayern durante um evento organizado pelo jornal *Bild*. “Nosso elenco está tão bem definido que não faremos muitas mudanças, exceto talvez por uma ou duas posições”, disse Eberl. É imprescindível a contratação de um novo atacante de alto nível, especialmente porque o jogador emprestado pelo Chelsea, Nicolas Jackson, não será contratado em definitivo.
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Anthony Gordon, Kennet Eichhorn e John Stones: Max Eberl fala sobre os rumores de transferência no FC Bayern
"Estamos de acordo em que vamos contratar um jogador de ataque, desde que seja financeiramente viável", disse Eberl. "Tivemos uma conversa muito boa e esperamos avançar." Sem citar explicitamente o nome, supõe-se que se tratava de Anthony Gordon, do Newcastle United.
De acordo com relatos coincidentes, o inglês de 25 anos é considerado o jogador mais desejado pelo FC Bayern. O clube de Munique já teria chegado a um acordo com Gordon. As negociações com o Newcastle, porém, estão se mostrando mais difíceis. O clube da Premier League estaria exigindo cerca de 86 milhões de euros, um valor claramente alto demais para o time de Munique.
Eichhorn no FC Bayern? “Agora é preciso ver se isso dá certo”
Após as saídas sem custo de transferência de Leon Goretzka e Raphael Guerreiro, o clube também poderia contratar um meio-campista central. O foco está em Kennet Eichhorn. O jovem talento de 16 anos do Hertha BSC poderia ser contratado pelo valor de transferência estipulado de doze milhões de euros, mas também está sendo cortejado por muitos outros clubes.
“Se você vê Kenny Eichhorn e o FC Bayern não se interessasse por ele, então não estaríamos fazendo nosso trabalho”, disse Eberl. “Agora é preciso ver se isso se encaixa e quais são as expectativas dele e de sua assessoria.”
Além disso, a futura composição da defesa ainda está em aberto. Min-Jae Kim e Hiroki Ito devem deixar o clube caso surjam ofertas adequadas. Recentemente, dois zagueiros do Manchester City foram cogitados como possíveis reforços: Josko Gvardiol (24) e John Stones (31). Pelo menos os rumores sobre Stones foram descartados por Eberl como “not true”. Para a lateral direita, Givairo Read (19), do Feyenoord de Roterdã, é considerado um candidato.