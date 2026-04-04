Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
2022-World-Cup-Match-Between-USA-And-Iran-in-QatarAFP

Traduzido por

Antes dos Estados Unidos e do Irã... Guerras históricas que aconteceram nos estádios da Copa do Mundo

Irã F x Austrália
Irã F
Austrália
Women's Asian Cup
Irã x Nigéria
Irã
Nigéria
Amistosos
Costa Rica x Irã
Costa Rica
Estados Unidos x Japão
Estados Unidos
Japão
Amistosos Femininos
Copa do Mundo
Inglaterra x Japão
Inglaterra
Japão
Alemanha x Gana
Alemanha
Gana
Itália F x Suécia F
Itália F
Suécia F
Eliminatórias Europeias
Bósnia e Herzegovina x Itália
Bósnia e Herzegovina
Itália
Eliminatórias Europeias
Argentina x Mauritânia
Argentina
Mauritânia
Brasil x França
Brasil
França
Irã
Austrália
Nigéria
Costa Rica
EUA
Japão
England
Alemanha
Gana
Itália
Suécia
Bósnia e Herzegovina
Argentina
Mauritânia
Brasil
França

Há dúvidas quanto à participação da seleção iraniana na Copa do Mundo

Enquanto o mundo aguarda ansiosamente a Copa do Mundo de 2026, a crise em torno da participação da seleção iraniana nos Estados Unidos surge como o mais recente capítulo do complexo entrelaçamento entre esporte e hostilidade política.

Mas esse cenário não é novo; a história da Copa do Mundo está repleta de casos em que os países anfitriões foram obrigados a fazer concessões soberanas, ou em que os países visitantes impuseram uma vigilância de inteligência sufocante sobre seus jogadores, para garantir que não se rebelassem em território adversário.  

Leia também

O Real Madrid não é o Atalanta... Kane soa o alarme em Munique

Longa suspensão aguarda Neymar após ofensa ao árbitro e às mulheres

Europa e racismo: Inglaterra se destaca no combate... e Yamal sofre com a fraqueza de Vinícius

  • Copa do Mundo de 1966

    A memória remonta ao ano de 1966, quando a Grã-Bretanha se viu obrigada a receber a seleção da Coreia do Norte, que havia se classificado para a Copa do Mundo daquele ano, apesar de Londres não reconhecer oficialmente o país comunista após a Guerra da Coreia.

    O Ministério das Relações Exteriores britânico pensou em recusar os vistos, mas recuou diante da ameaça da FIFA de transferir todo o torneio para fora da Inglaterra. Chegou-se, então, a uma solução diplomática, que previa o uso do nome “Coreia do Norte” em vez do nome oficial (República Popular Democrática da Coreia), além da proibição de tocar o hino nacional ou hastear a bandeira em todas as partidas, com exceção da abertura e da final.

    Mas, de forma surpreendente, o público local na cidade de “Middlesbrough” quebrou essas barreiras oficiais, com os torcedores ingleses adotando a seleção norte-coreana como seu time favorito, e mais de 18 mil espectadores se reuniram para torcer por eles na partida histórica contra a Itália, vencida pela seleção asiática por 1 a 0, causando uma grande surpresa.

    • Publicidade

  • A disputa entre irmãos

    No contexto da Guerra Fria, a Copa do Mundo de 1974 testemunhou o único confronto entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental em território desta última, no que ficou conhecido como o “conflito entre irmãos”.

    Para garantir que seus cidadãos não se dividissem, a Alemanha Oriental proibiu a viagem de seus torcedores comuns e permitiu apenas que cerca de 2.000 “convidados selecionados”, leais ao regime, viajassem, sob rigorosa vigilância do serviço de segurança do Estado “Stasi”, para entoarem um canto unificado e pré-determinado durante toda a partida.

    A vigilância se estendeu até o próprio campo, onde os jogadores da Alemanha Oriental foram impedidos de trocar camisas após o apito final, para evitar qualquer gesto que simbolizasse aproximação, enquanto o estádio estava cercado por policiais armados e helicópteros sobrevoando o gramado, em antecipação a qualquer emergência de segurança, durante a partida que terminou com uma vitória surpreendente da parte oriental (1 a 0).

  • Napoli - Football CityGetty Images Sport

    Inglaterra e Argentina

    Já os jogos entre a Argentina e a Inglaterra nas edições de 1986 e 1998, foram uma continuação da Guerra das Malvinas por meios esportivos; as ruas da Cidade do México testemunharam confrontos violentos, que resultaram no transporte de torcedores ingleses para hospitais e no roubo de suas bandeiras por grupos argentinos conhecidos como “Para Bravas”, em 1986.

    Na edição de 1998, na França, as autoridades mobilizaram 1.600 policiais para enfrentar os “hooligans”, enquanto os serviços de inteligência trabalhavam secretamente para frustrar um plano terrorista que tinha como alvo especificamente aquele jogo, o que foi ocultado dos jogadores e treinadores na época, para garantir que o torneio não fosse interrompido.

  • Participações de Cuba

    Além disso, a participação de Cuba em torneios realizados nos Estados Unidos ou no Canadá é um pesadelo que assombra as autoridades cubanas, devido ao fenômeno da “fuga em massa”; em 2002, os jogadores Reí Martínez e Alberto Delgado fugiram do hotel da equipe em Los Angeles, após fingirem que iam fazer uma ligação telefônica.

    A cena se repetiu de forma ainda mais dramática em 2012, quando Cuba foi obrigada a disputar uma partida decisiva contra o Canadá com apenas 11 jogadores, sem nenhum reserva no banco, após a fuga de quatro jogadores e do médico da equipe de uma só vez antes da partida, em busca de asilo.

  • English midfielder David Beckham (L) and his teammAFP

    Quartéis da Coreia do Norte

    E mesmo em eventos regionais, essas tensões continuam presentes; nos Jogos Asiáticos de Incheon, na Coreia do Sul, em 2014, a delegação norte-coreana transformou-se em um “quartel de inteligência” móvel, onde agentes de segurança foram registrados como “jornalistas” para vigiar os atletas, a uma proporção de um agente para cada dez participantes.

    Os jornalistas norte-coreanos foram obrigados a enviar suas reportagens por “fax” , para garantir que não tivessem acesso à internet global, enquanto as autoridades sul-coreanas foram obrigadas a remover as bandeiras de todos os países das ruas ao redor dos estádios, limitando-se a hasteá-las dentro do estádio, por receio de que grupos extremistas rasgassem a bandeira do Norte e desencadeassem um novo conflito fronteiriço.

    Esses fatos históricos confirmam que, em tempos de crise, os estádios se transformam em áreas de “soberania especial”, onde as leis comuns são suspensas em favor de protocolos de segurança excepcionais.