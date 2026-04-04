Antes dos Estados Unidos e do Irã... Guerras históricas que aconteceram nos estádios da Copa do Mundo

Enquanto o mundo aguarda ansiosamente a Copa do Mundo de 2026, a crise em torno da participação da seleção iraniana nos Estados Unidos surge como o mais recente capítulo do complexo entrelaçamento entre esporte e hostilidade política.

Mas esse cenário não é novo; a história da Copa do Mundo está repleta de casos em que os países anfitriões foram obrigados a fazer concessões soberanas, ou em que os países visitantes impuseram uma vigilância de inteligência sufocante sobre seus jogadores, para garantir que não se rebelassem em território adversário.

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