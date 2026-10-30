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Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Ancelotti responde a Laporta sobre a convocação de Raphinha

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O treinador italiano ignora as críticas do presidente do Barcelona

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Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, ignorou as críticas do presidente do Barcelona, Joan Laporta, ao afirmar que não recebeu nenhum pedido do clube catalão a respeito de Raphinha.

Ancelotti convocou Raphinha para participar da data Fifa do mês de novembro, na qual a seleção brasileira disputa dois amistosos em Singapura.

A seleção brasileira enfrentará a seleção do Japão no sábado, dia 14 de novembro, e depois medirá forças com a seleção de Singapura, dona da casa, no dia 17 do mesmo mês.

O jornal Sport informou que Raphinha, craque do Barcelona, terá de percorrer uma distância aérea de cerca de 22 mil quilômetros entre ida e volta.

Durante a entrevista coletiva que se seguiu ao anúncio da lista de jogadores convocados, na sede da Confederação Brasileira, Ancelotti foi questionado sobre a irritação de Laporta após a lesão de Raphinha na última data Fifa.

O atacante brasileiro havia sofrido uma lesão muscular em 29 de setembro, durante sua participação com a seleção de seu país diante da Austrália na cidade de Brisbane, e ainda não recuperou o seu melhor nível físico e técnico.

Laporta havia declarado que os clubes sofrem grandes prejuízos por causa das partidas internacionais das seleções, além de manifestar seu descontentamento com a duração da última data Fifa, que contou com a realização de 3 jogos para algumas seleções, como aconteceu com a seleção brasileira, e 4 jogos para as seleções europeias que participam da Liga das Nações da Uefa.

Ancelotti disse: "Mantemos boas relações com os clubes brasileiros e europeus, e trocamos com eles informações sobre os jogadores. De modo geral, essa relação é boa".

O treinador italiano fez questão de afirmar que não recebeu nenhum pedido especial do Barcelona ou de qualquer outro clube a respeito das duas próximas partidas no mês de novembro.

E acrescentou em tom mais firme: "Não temos pedidos especiais, e também não precisamos deles. Durante as datas Fifa, convocaremos os jogadores que considerarmos importantes para a seleção brasileira".

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    O motivo da convocação de Raphinha

    Os clubes brasileiros tiveram tratamento preferencial por parte de Ancelotti e da Confederação Brasileira de Futebol, em meio à fase decisiva do Campeonato Brasileiro, um tratamento que os clubes europeus nunca receberam em nenhum momento anterior.

    O treinador italiano afirmou: "Este é um período delicado e, por isso, convocamos apenas um jogador de cada time, e decidimos não convocar nenhum jogador do Flamengo ou do Palmeiras, porque eles disputam o título".

    Minutos antes, Ancelotti havia explicado os motivos da convocação de Raphinha, em um momento em que a seleção brasileira caminha para dar oportunidade a novos nomes, após o fracasso na Copa do Mundo.

    Ancelotti explicou: "Começamos um projeto de renovação, e agora é o momento ideal para colocá-lo em prática. Em setembro, começamos a avaliar um grupo de jogadores mais jovens, e agora seguimos fazendo o mesmo com esses jogadores que podem constituir o futuro da seleção brasileira".

    E acrescentou: "Preparamos uma lista equilibrada, que conta com 9 jogadores em idade de participar dos Jogos Olímpicos, e até 15 jogadores com menos de 23 anos".

    Nesse contexto, o ex-treinador do Real Madrid considera importante preservar o que ele descreveu como a espinha dorsal da seleção brasileira.

    Ele destacou: "Escolhemos 5 jogadores que participaram da última Copa do Mundo e que serão importantes na nova fase, durante a qual disputaremos a Copa América e uma nova edição da Copa do Mundo. Esses jogadores são Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior e Raphinha".

    E acrescentou: "Já em relação a Douglas Santos, voltamos a convocá-lo porque ele apresentou um nível muito positivo na Copa do Mundo".

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    Mistério sobre a posição de Raphinha como atacante declarado

    Ao passar para os aspectos táticos, Ancelotti fugiu da resposta direta quando foi questionado se Raphinha continuaria atuando na posição de atacante centralizado, função que ocupa nesta temporada com o Barcelona e que já havia testado durante o amistoso contra a Austrália, no qual o jogador brasileiro se lesionou.

    O treinador italiano limitou-se a dizer: "Temos atacantes que têm versatilidade e podem ocupar diferentes posições".

    Por outro lado, Ancelotti foi mais claro a respeito do esquema tático que a seleção brasileira vai adotar nos dois amistosos contra o Japão e Singapura.

    Ele afirmou: "Concentro-me no que podemos fazer nós, e não na qualidade dos nossos adversários. Vamos continuar jogando com três jogadores no meio-campo e três jogadores na linha de frente".

    Assim, o treinador italiano descartou, por enquanto, a ideia de apostar em 4 jogadores na linha ofensiva, método que testou durante a Copa do Mundo, sem alcançar sucesso digno de nota, bem como no primeiro amistoso contra a Austrália.

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