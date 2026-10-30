Ancelotti responde a Laporta sobre a convocação de Raphinha

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, ignorou as críticas do presidente do Barcelona, Joan Laporta, ao afirmar que não recebeu nenhum pedido do clube catalão a respeito de Raphinha.

Ancelotti convocou Raphinha para participar da data Fifa do mês de novembro, na qual a seleção brasileira disputa dois amistosos em Singapura.

A seleção brasileira enfrentará a seleção do Japão no sábado, dia 14 de novembro, e depois medirá forças com a seleção de Singapura, dona da casa, no dia 17 do mesmo mês.

O jornal Sport informou que Raphinha, craque do Barcelona, terá de percorrer uma distância aérea de cerca de 22 mil quilômetros entre ida e volta.

Durante a entrevista coletiva que se seguiu ao anúncio da lista de jogadores convocados, na sede da Confederação Brasileira, Ancelotti foi questionado sobre a irritação de Laporta após a lesão de Raphinha na última data Fifa.

O atacante brasileiro havia sofrido uma lesão muscular em 29 de setembro, durante sua participação com a seleção de seu país diante da Austrália na cidade de Brisbane, e ainda não recuperou o seu melhor nível físico e técnico.

Laporta havia declarado que os clubes sofrem grandes prejuízos por causa das partidas internacionais das seleções, além de manifestar seu descontentamento com a duração da última data Fifa, que contou com a realização de 3 jogos para algumas seleções, como aconteceu com a seleção brasileira, e 4 jogos para as seleções europeias que participam da Liga das Nações da Uefa.

Ancelotti disse: "Mantemos boas relações com os clubes brasileiros e europeus, e trocamos com eles informações sobre os jogadores. De modo geral, essa relação é boa".

O treinador italiano fez questão de afirmar que não recebeu nenhum pedido especial do Barcelona ou de qualquer outro clube a respeito das duas próximas partidas no mês de novembro.

E acrescentou em tom mais firme: "Não temos pedidos especiais, e também não precisamos deles. Durante as datas Fifa, convocaremos os jogadores que considerarmos importantes para a seleção brasileira".