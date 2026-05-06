Na noite de terça-feira, o ex-jogador do Manchester United divulgou uma declaração firme em sua conta do Instagram para esclarecer sua situação no elenco do Real Madrid. Os comentários do zagueiro surgiram após intensas especulações sobre sua conduta e um incidente específico ocorrido no centro de treinamento.

“Nos últimos dias, surgiram certas insinuações e comentários a meu respeito que não refletem a realidade”, escreveu Carreras. “Meu compromisso com este clube e com os treinadores com quem trabalhei tem sido absoluto desde o primeiro dia, e continuará sendo assim. Desde que voltei, sempre trabalhei com o máximo profissionalismo, respeito e dedicação. Lutei muito para realizar meu sonho de voltar para casa.”