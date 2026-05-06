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Álvaro Carreras emite comunicado após suposto desentendimento com Antonio Rüdiger no treino do Real Madrid
Carreras nega as "insinuações" sobre o campo de treinamento
Na noite de terça-feira, o ex-jogador do Manchester United divulgou uma declaração firme em sua conta do Instagram para esclarecer sua situação no elenco do Real Madrid. Os comentários do zagueiro surgiram após intensas especulações sobre sua conduta e um incidente específico ocorrido no centro de treinamento.
“Nos últimos dias, surgiram certas insinuações e comentários a meu respeito que não refletem a realidade”, escreveu Carreras. “Meu compromisso com este clube e com os treinadores com quem trabalhei tem sido absoluto desde o primeiro dia, e continuará sendo assim. Desde que voltei, sempre trabalhei com o máximo profissionalismo, respeito e dedicação. Lutei muito para realizar meu sonho de voltar para casa.”
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Abordando o incidente envolvendo Rudiger
A declaração surge na sequência de relatos que sugeriam que Rudiger teria sido o instigador do confronto, com alegações de que ele teria dado um tapa em Carreras durante um treino. Embora Carreras não tenha citado especificamente o jogador da seleção alemã, ele reconheceu que houve um desentendimento entre ele e um colega de equipe, embora tenha se apressado em minimizar a gravidade do ocorrido.
“Quanto ao incidente com um companheiro de equipe, trata-se de um caso isolado e sem relevância, que já foi resolvido”, explicou Carreras. “Minha relação com todo o time é muito boa.”
Agitação generalizada em Valdebebas
O incidente entre Carreras e Rudiger não é o único problema que o técnico Álvaro Arbeloa teve de resolver recentemente. O clima no Bernabéu tem se tornado cada vez mais tóxico após uma sequência desastrosa de resultados, com jogadores experientes supostamente entrando em conflito nos bastidores. Isso inclui relatos de um “encontro cara a cara desagradável” entre o técnico e o meio-campista Dani Ceballos.
Com o Los Blancos lutando para encontrar consistência em campo, o atrito entre o elenco e a comissão técnica tornou-se uma grande distração. Também surgiram relatos de que Kylian Mbappé demonstrou frustração durante os treinos, sugerindo que Carreras é apenas um dos vários jogadores sentindo o peso da pressão da camisa do Real Madrid, que está cobrando seu preço durante uma campanha que pode terminar sem títulos.
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O foco no Clássico continua sendo a prioridade
Apesar do alvoroço em torno de jogadores específicos e de suas relações, o foco do Real Madrid precisa voltar rapidamente para o campo. Arbeloa tentou minimizar publicamente os vários desentendimentos, insistindo que o que acontece dentro do vestiário deve ficar lá, se a equipe quiser ter sucesso.
Com a eliminação da Liga dos Campeões ainda fresca na memória e a campanha na La Liga vacilante, o próximo confronto do El Clásico contra o arquirrival Barcelona representa a última chance de resgatar um pouco de orgulho em uma temporada difícil. Carreras e seus companheiros de equipe estarão sob imensa pressão para mostrar uma frente unida quando pisarem no gramado do Camp Nou neste fim de semana.