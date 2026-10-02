O duelo da Liga das Nações no Stade de France foi tratado como um confronto de peso entre duas gigantes europeias, e certamente correspondeu em drama. A seleção francesa de Zidane, sem o lesionado Kylian Mbappe, inicialmente deu a impressão de que poderia garantir os três pontos quando Michael Olise abriu o placar aos 55 minutos. A estrela do Bayern de Munique soltou uma bomba da entrada da área após uma cobrança de falta de Rayan Cherki, com a bola sofrendo um leve desvio antes de entrar ao bater no lado de baixo do travessão.

No entanto, a Itália se recusou a ceder sob pressão e encontrou o empate apenas treze minutos depois. O gol veio de uma fonte improvável, quando o zagueiro Alessandro Bastoni avançou durante um contra-ataque liderado pelo estreante Antonio Vergara. Enquanto a defesa francesa, incluindo Lucas Da Cunha, parecia momentaneamente distraída, Bastoni tomou a iniciativa, interceptou a bola e finalizou com categoria da entrada da área. O chute foi significativo não apenas pelo placar, mas porque marcou o primeiro gol sofrido pela França sob o comando de Zidane.