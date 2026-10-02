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Alessandro Bastoni anula um golaço de Michael Olise, e França, com um a menos, empata com a resiliente Itália em duelo da Liga das Nações
Olise marca, mas Bastoni encontra a resposta
O duelo da Liga das Nações no Stade de France foi tratado como um confronto de peso entre duas gigantes europeias, e certamente correspondeu em drama. A seleção francesa de Zidane, sem o lesionado Kylian Mbappe, inicialmente deu a impressão de que poderia garantir os três pontos quando Michael Olise abriu o placar aos 55 minutos. A estrela do Bayern de Munique soltou uma bomba da entrada da área após uma cobrança de falta de Rayan Cherki, com a bola sofrendo um leve desvio antes de entrar ao bater no lado de baixo do travessão.
No entanto, a Itália se recusou a ceder sob pressão e encontrou o empate apenas treze minutos depois. O gol veio de uma fonte improvável, quando o zagueiro Alessandro Bastoni avançou durante um contra-ataque liderado pelo estreante Antonio Vergara. Enquanto a defesa francesa, incluindo Lucas Da Cunha, parecia momentaneamente distraída, Bastoni tomou a iniciativa, interceptou a bola e finalizou com categoria da entrada da área. O chute foi significativo não apenas pelo placar, mas porque marcou o primeiro gol sofrido pela França sob o comando de Zidane.
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Mudanças táticas e chances perdidas da Itália
Roberto Mancini fez algumas escolhas surpreendentes em seu time titular, deixando principalmente Nicolo Barella no banco após a recente decepção contra a Bélgica. Em vez disso, Michael Kayode, do Brentford, foi mantido pela direita e quase deu uma assistência nos primeiros dez minutos. Seu cruzamento rasteiro encontrou Moise Kean na segunda trave, mas o ex-atacante da Juventus finalizou mal à queima-roupa, permitindo que Mike Maignan fizesse uma defesa crucial.
A França também teve sua cota de oportunidades para assumir o controle do jogo antes do apito do intervalo. Ousmane Dembele pensou ter levado perigo a Gianluigi Donnarumma, mas o lance já estava anulado por impedimento, enquanto Desire Doue viu um cruzamento chute tocar a parte de cima do travessão após um desvio em Sandro Tonali. A Itália pensou ter aberto o placar quando Kean finalmente mandou a bola para a rede pouco antes do intervalo, mas a comemoração foi interrompida pela bandeira do assistente.
Defesas heroicas de Donnarumma mantêm a Itália em igualdade
No segundo tempo, a importância de Donnarumma ficou evidente quando o goleiro do Manchester City fez uma série de defesas de nível mundial para manter a Itália no jogo. Antes do gol de abertura de Olise, Donnarumma já havia feito uma defesa dupla impressionante para impedir uma finalização colocada de Doue e o rebote de Dembele. Mesmo depois de Bastoni ter restabelecido a igualdade, o capitão italiano seguiu sendo exigido, especialmente ao se esticar para espalmar um chute de Adrien Rabiot para escanteio. Sua presença no gol deu a base para a resistência da Itália enquanto a França pressionava em busca do gol da vitória no fim da partida.
O goleiro italiano foi exigido mais uma vez para impedir Eduardo Camavinga, que forçou uma defesa espetacular com uma pancada de longa distância. A Itália, porém, não estava apenas se defendendo e quase assumiu a liderança quando Antonio Vergara levantou um cruzamento primoroso para a segunda trave. Kean desviou de cabeça, encobrindo, e a bola parecia destinada ao ângulo, mas Maignan igualou o heroísmo de seu colega ao tocar com a ponta dos dedos na bola, mandando-a no travessão. A troca de defesas de alto nível destacou o talento em campo, mesmo quando o cansaço começou a aparecer para as duas equipes.
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Cartão vermelho no fim e solidez defensiva
Nos momentos finais da partida, a tensão transbordou, e Dayot Upamecano acabou expulso aos 85 minutos. O defensor do Bayern de Munique recebeu dois cartões amarelos em rápida sucessão, primeiro por uma discussão acalorada com Kean e depois por derrubar o atacante italiano no chão em uma disputa física.
Mesmo com um jogador a menos, a França seguiu em busca do golpe decisivo nos acréscimos. Outra finalização de Camavinga foi defendida pelo sempre confiável Donnarumma antes de Bastoni mostrar sua força defensiva no outro lado do campo. O defensor da Inter fez um carrinho perfeitamente cronometrado em Olise dentro da área para conter uma perigosa investida tardia. Embora os jogadores franceses tenham pedido pênalti, o árbitro não se convenceu, e a Itália conseguiu administrar os minutos finais para conquistar um empate de prestígio em solo francês, confirmando que o time de Zidane ainda tem trabalho a fazer nesta campanha da Liga das Nações.
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