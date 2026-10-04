Getty Images Sport
Traduzido por
AFC propõe nova Liga das Nações para transformar as eliminatórias da Copa do Mundo e da Copa da Ásia a partir de 2030
AFC detalha proposta preliminar para uma Liga das Nações bienal
A Confederação Asiática de Futebol delineou planos preliminares para lançar uma Liga das Nações da AFC bienal a partir de 2030. De acordo com documentos preliminares vistos pela ESPN, uma proposta apresentada às associações-membro detalha um sistema de três divisões que reúne as 47 nações membros da Ásia, com 18 seleções em cada uma das duas principais divisões e 11 seleções na terceira.
A competição vai simplificar diretamente os caminhos de classificação tanto para a Copa do Mundo da FIFA quanto para a Copa da Ásia da AFC.
Segundo a proposta, um torneio independente foi rejeitado devido aos custos operacionais e ao congestionamento do calendário.
- Xinhua
Classificação direta para a Copa do Mundo vinculada ao desempenho na Tier 1
Nas edições alinhadas à Copa do Mundo, a partir de 2032-33, as equipes da primeira divisão disputarão seis jogos em casa e seis fora, com as seis primeiras colocadas garantindo classificação automática para a Copa do Mundo. As equipes que terminarem entre o sétimo e o décimo lugares entrarão em um playoff em formato de todos contra todos pelas vagas restantes.
A promoção e o rebaixamento automáticos serão aplicados às duas primeiras e às duas últimas colocadas em cada divisão.
Em um comunicado oficial divulgado em 21 de dezembro de 2025, o secretário-geral da AFC, Datuk Seri Windsor John, destacou o valor estratégico da medida. "Ao introduzir uma plataforma de competição estruturada durante as janelas da Fifa, nosso objetivo é garantir acesso consistente a partidas de alta qualidade", afirmou John. "Há forte interesse e demanda crescente de parceiros comerciais por uma competição no estilo da Liga das Nações."
Torneio piloto programado para o período de transição de 2028-29
Para facilitar uma transição estrutural tranquila, a AFC propôs um torneio piloto de teste ao longo de 2028-29. Os resultados das eliminatórias conjuntas preliminares determinarão a colocação nas divisões, em vez do ranking da Fifa, garantindo acesso equitativo para todas as associações.
As edições alinhadas à Copa da Ásia, a partir de 2030, farão com que todas as seleções do primeiro nível e as seis melhores colocadas do segundo nível garantam vagas automáticas no torneio continental.
As oito primeiras colocadas no primeiro nível avançarão para uma fase mata-mata para decidir a campeã geral.
- NurPhoto
Confederação avança para finalizar cronograma de implementação
A AFC apresentará o plano detalhado aos comitês relevantes e às associações-membro para finalizar o formato da competição. A iniciativa tem como objetivo eliminar complexidades logísticas, ao mesmo tempo em que oferece confrontos por nível em todas as janelas de partidas internacionais da Fifa.
Uma edição piloto em 2028-29 estabelecerá os rankings das divisões antes do lançamento oficial.
O primeiro ciclo da Liga das Nações alinhado à Copa do Mundo está previsto para 2032-33.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.