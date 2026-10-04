AFC propõe nova Liga das Nações para transformar as eliminatórias da Copa do Mundo e da Copa da Ásia a partir de 2030

A Confederação Asiática de Futebol delineou planos preliminares para lançar uma Liga das Nações da AFC bienal a partir de 2030. De acordo com documentos preliminares vistos pela ESPN, uma proposta apresentada às associações-membro detalha um sistema de três divisões que reúne as 47 nações membros da Ásia, com 18 seleções em cada uma das duas principais divisões e 11 seleções na terceira.

A competição vai simplificar diretamente os caminhos de classificação tanto para a Copa do Mundo da FIFA quanto para a Copa da Ásia da AFC.

Segundo a proposta, um torneio independente foi rejeitado devido aos custos operacionais e ao congestionamento do calendário.