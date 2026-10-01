A primeira Argentina sem Messi funciona: 4 a 0 sobre a Bolívia, com gols de Lautaro Martínez e Nico Paz

A partida é de mão única desde os primeiros minutos. A Bolívia, que bateu na trave para se classificar para a Copa do Mundo ao perder o playoff decisivo contra o Iraque, se arma no 5-4-1, deixando o talentoso Miguelito isolado demais lá na frente e sem nunca encontrar uma forma de incomodar a defesa liderada por Cuti Romero, escolhido como novo capitão após as despedidas de Messi e Otamendi. O gol da vantagem leva a assinatura de Lautaro, com um preciso chute de direita da entrada da área após passe de McAllister, e o segundo é um toque sutil de Nico Paz na saída de Viscarra (bola deliciosa enfiada por Palacios). A Argentina tem a chance de fazer o terceiro com Julián Álvarez, mas o atacante do Atlético de Madrid perde o tempo da jogada e para no goleiro boliviano.