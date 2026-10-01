Boa estreia da nova Argentina sem Lionel Messi. À espera do último tango da Pulga, marcado para a madrugada entre terça-feira, 6 de outubro, e quarta-feira, 7 de outubro, no Monumental de Buenos Aires, contra o Benin, a Argentina de Scaloni goleou a Bolívia por 4 a 0. Um bom teste para o técnico vice-campeão do mundo, que, salvo surpresas, renovará o contrato que se encerra no fim do ano para tentar abrir um novo ciclo: o adversário certamente não é de primeira prateleira, mas chegam sinais importantes, sobretudo do ponto de vista ofensivo. Lautaro Martínez e Julián Álvarez juntos funcionam, Nico Paz já está pronto para se tornar um líder, Palacios no meio-campo está em todos os lugares.
A primeira Argentina sem Messi funciona: 4 a 0 sobre a Bolívia, com gols de Lautaro Martínez e Nico Paz
Gol da Serie A
A partida é de mão única desde os primeiros minutos. A Bolívia, que bateu na trave para se classificar para a Copa do Mundo ao perder o playoff decisivo contra o Iraque, se arma no 5-4-1, deixando o talentoso Miguelito isolado demais lá na frente e sem nunca encontrar uma forma de incomodar a defesa liderada por Cuti Romero, escolhido como novo capitão após as despedidas de Messi e Otamendi. O gol da vantagem leva a assinatura de Lautaro, com um preciso chute de direita da entrada da área após passe de McAllister, e o segundo é um toque sutil de Nico Paz na saída de Viscarra (bola deliciosa enfiada por Palacios). A Argentina tem a chance de fazer o terceiro com Julián Álvarez, mas o atacante do Atlético de Madrid perde o tempo da jogada e para no goleiro boliviano.
A Argentina faz 4 a 0
No segundo tempo, o monólogo continua e rende outros gols. O de Romero, de cabeça, em cobrança de falta de Nico Paz (o jogador do Como sai aos 55', substituído por Mastantuono; no mesmo minuto, Balerdi entra em campo no lugar de Romero), e o de Flaco Lopez, com um chute de carrinho depois de uma grande jogada de Leonel Flores. Lautaro, um dos melhores em campo, sai aos 75' com uma faixa na cabeça: nada grave, apenas um corte por uma entrada involuntária de Rocha com a chuteira. A Argentina volta a campo na madrugada entre sábado e domingo para o amistoso contra Burkina Faso.
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