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World Cup new wave GFXGOAL
Harry Sherlock

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A nova geração: Lamine Yamal, Erling Haaland e 10 estrelas que devem estrear na Copa do Mundo em 2026

Análises
Copa do Mundo
L. Yamal
E. Haaland
M. Olise
F. Wirtz
L. Diaz
Estados Unidos
Espanha
Argentina
França
Portugal
Noruega
Alemanha
Colômbia
Costa do Marfim
Turquia
J. Neves
N. Paz
F. Balogun
A. Guler
Y. Diomande
Especiais e Opinião

Faltam agora menos de uma semana para o início da Copa do Mundo de 2026, com as seleções realizando seus preparativos finais antes do grande pontapé inicial nos Estados Unidos, no México e no Canadá, na quinta-feira. Esta é a maior Copa do Mundo de todos os tempos, com 48 seleções classificadas, o que significa que há uma grande quantidade de jogadores fazendo sua estreia no cenário mundial.

Entre esses estreantes estão alguns dos jogadores de futebol mais conhecidos do planeta e, embora alguns não tenham tido a chance de disputar uma Copa do Mundo antes devido à idade, há estrelas que foram obrigadas a esperar pacientemente até finalmente terem a oportunidade de atuar no maior evento esportivo que o planeta tem a oferecer.

Então, quem são os estreantes que mal podemos esperar para ver em ação? Aqui na GOAL, escolhemos os nossos 10 melhores:

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    Erling Haaland (Noruega)

    Apesar de não se classificar desde 1998, a Noruega parece ser a grande zebra do torneio, dado o enorme talento que conta em suas fileiras. Martin Odegaard, Antonio Nusa e Alexander Sorloth estão entre os grandes nomes que farão sua estreia na Copa do Mundo, mas não há dúvidas de quem será o centro das atenções sempre que entrar em campo.

    O histórico internacional de Erling Haaland é notável — 55 gols em 49 partidas pela seleção —, mas este verão não marca apenas a primeira participação do atacante do Manchester City em uma Copa do Mundo, mas também a primeira vez que ele disputará um grande torneio. A Noruega enfrentará Iraque, Senegal e França na fase de grupos, e as defesas provavelmente já estão tremendo só de imaginar Haaland correndo em direção a elas com a bola nos pés.

    Será que Haaland conseguirá fazer com que tudo pareça tão fácil quanto costuma fazer em sua primeira Copa do Mundo? Poucos apostariam contra isso.

    • Publicidade
  • Lamine Yamal SpainGetty Images

    Lamine Yamal (Espanha)

    Lamine Yamal é a próxima grande esperança do futebol espanhol. Já uma superestrela mundial, ele tem pés ágeis e magia nas chuteiras, como comprovam suas atuações brilhantes pelo Barcelona desde sua estreia aos 15 anos. 

    Yamal realmente amadureceu na Euro 2024, marcando um gol sensacional — nada menos que na semifinal contra a França — e dando quatro assistências, levando a Espanha até o título. Agora, repetir esse desempenho na Copa do Mundo pode muito bem levá-lo a ser coroado o melhor jogador do mundo. 

    Apesar de ter apenas 18 anos, não há dúvidas quanto à experiência de Yamal no mais alto nível; o desafio agora é conquistar o maior prêmio do esporte — desde que seu corpo consiga suportar a tensão após uma temporada marcada por lesões.

  • Florian Wirtz Germany 2026Getty Images

    Florian Wirtz (Alemanha)

    Florian Wirtz foi uma das maiores contratações do verão passado, ao se juntar ao Liverpool em uma transação impressionante que pode chegar a ultrapassar 116 milhões de libras, mas ele não teve uma temporada de estreia nada fácil na Premier League. Ele espera, então, ter uma primeira experiência melhor na Copa do Mundo, depois de ter ficado de fora em 2022 enquanto se recuperava de uma lesão no ligamento cruzado anterior.

    Jogador veloz e com dribles suaves, Wirtz marcou dois gols na Euro 2024 em sua única participação em um torneio internacional, e é esperado que seja o principal criador da Alemanha sob o comando de Julian Nagelsmann. Com potencial para integrar um trio de meio-campistas ofensivos ao lado de Jamal Musiala e do também estreante na Copa do Mundo Lennart Karl, Wirtz tem as habilidades necessárias para desarmar as defesas mais difíceis neste verão.

  • Luis Diaz Colombia 2026Getty Images

    Luis Díaz (Colômbia)

    Luis Díaz brilhou tanto em Anfield quanto na Allianz Arena nas últimas temporadas, embora suas atuações pelo Bayern de Munique na última temporada, na qual se integrou perfeitamente com Harry Kane e Michael Olise para formar parte de um dos ataques mais potentes da Europa, tenham sido as melhores de sua carreira até o momento.

    Aos 29 anos, parece surpreendente que Diaz nunca tenha representado seu país em uma Copa do Mundo. No entanto, a Colômbia não conseguiu se classificar para 2022, enquanto Diaz estava apenas começando a se destacar no Junior FC na época do torneio de 2018.

    Ele acumulou mais de 70 partidas pela seleção desde sua estreia em setembro de 2018 e, se conseguir manter a forma que tem mostrado pelo Bayern, pelo qual marcou 26 gols e deu 19 assistências na temporada 2025-26, poderá levar a Colômbia longe na competição.

  • Michael Olise France 2026Getty

    Michael Olise (França)

    O companheiro de equipe de Diaz, Olise, também está a caminho de sua primeira Copa do Mundo, após uma temporada que o colocou na disputa pelo Ballon d'Or com o Bayern. O ponta francês marcou 25 gols e deu 28 assistências, e o ex-jogador do Crystal Palace conseguiu manter essa boa fase nas atuações pela seleção francesa, a ponto de parecer que vai deixar o sensacional Desire Doue, do Paris Saint-Germain, fora da escalação preferida de Didier Deschamps.

    Havia quem duvidasse que Olise pudesse dar o salto de um time de meio de tabela da Premier League para o topo do futebol europeu, e ele provou que todos estavam errados nas duas últimas temporadas. Agora, ele está perfeitamente preparado para se tornar um astro global, se conseguir brilhar quando os holofotes estiverem realmente no auge neste verão.

  • Joao Neves Portugal 2026Getty Images

    João Neves (Portugal)

    João Neves tornou-se um dos meias de destaque da Europa desde sua transferência para o PSG no verão de 2024, conquistando duas vezes a Liga dos Campeões aos 21 anos ao lado de seus companheiros da seleção portuguesa Vitinha, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos.

    E embora tenha precisado esperar sua hora para deixar sua marca no cenário internacional, às vezes até atuando como lateral-direito devido à abundância de opções no meio-campo à disposição de Roberto Martinez, Neves está começando a trazer seu estilo dinâmico para a Seleção. Espera-se que esta seja a primeira de muitas Copas do Mundo para o ex-jogador do Benfica.

  • Nico Paz Argentina 2026Getty Images

    Nico Paz (Argentina)

    Nico Paz tornou-se um dos meias mais cobiçados da Europa durante o tempo em que atuou sob o comando de Cesc Fàbregas no Como, e espera-se que ele retorne ao Real Madrid neste verão, com o clube espanhol exercendo sua opção de recompra após vendê-lo em 2024. 

    Dotado de excelente habilidade técnica, além de um físico que lhe permite atuar tanto como camisa 10 quanto como meio-campista central, Paz acaba de ajudar o Como a conquistar o quarto lugar na Série A e a classificação para a Liga dos Campeões, além de ter sido eleito o melhor meio-campista da primeira divisão italiana.

    A Argentina agora espera que Paz leve a boa fase do clube para sua primeira Copa do Mundo, já que os atuais campeões buscam cercar Lionel Messi com os melhores jogadores disponíveis e tentar conquistar dois títulos mundiais consecutivos pela primeira vez na história.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Folarin Balogun (Estados Unidos)

    Embora muitos dos jogadores que representarão os Estados Unidos na coorganização do torneio já fizessem parte da seleção em 2022, ficou claro no Catar que a equipe carecia de um artilheiro. A esperança é que seja aí que Folarin Balogun entre em cena.

    Atacante capaz de chutar com os dois pés, com velocidade de sobra e precisão para finalizar em situações de um contra um, o ex-atacante do Arsenal chega à sua primeira Copa do Mundo após uma excelente temporada pelo Mônaco, pelo qual Balogun marcou 19 gols em todas as competições, incluindo uma sequência de oito jogos consecutivos na Ligue 1 em que balançou as redes.

    Depois de mudar sua filiação da Inglaterra, Balogun mostrou que não se deixaria intimidar ao disputar a Copa América de 2024, onde marcou duas vezes em três jogos, apesar da eliminação dos EUA na fase de grupos. Agora, espera-se que o jogador de 24 anos leve a equipe de Mauricio Pochettino até as fases eliminatórias.

  • Arda Guler Turkiye 2026Getty Images

    Arda Güler (Turquia)

    Arda Güler amadureceu no Euro 2024, desempenhando um papel central na campanha da Turquia até as quartas de final, marcando um gol brilhante contra a Geórgia antes de dar assistências contra a Áustria e a Holanda. E se isso foi um sinal do que está por vir do jogador de 21 anos em torneios internacionais, então ele pode estar prestes a brilhar na Copa do Mundo.

    Guler vem de uma temporada em que conseguiu se firmar pela primeira vez no time titular do Real Madrid e desenvolveu uma excelente sintonia com Kylian Mbappé, o que contribuiu para que ele desse 16 assistências, complementadas por sete gols marcados por ele mesmo.

    Espera-se que ele e o atacante da Juventus Kenan Yildiz liderem o ataque da Turquia neste verão e nos próximos anos, com a esperança de que a dupla devastadora possa construir um forte legado na Copa do Mundo.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    Yan Diomande (Costa do Marfim)

    Yan Diomande é um dos jogadores de futebol mais cobiçados do mundo. O jovem jogador do RB Leipzig tornou-se, aos 19 anos, um dos alas mais perigosos da Europa, o que fez com que fosse alvo do interesse do Liverpool e do PSG, entre outros clubes.

    Dado o grande interesse nele, todos os olhos estarão voltados para Diomande sempre que a Costa do Marfim entrar em campo neste verão e, após seu bom desempenho na Copa Africana das Nações no início deste ano, ele está pronto para impressionar mais uma vez no palco do torneio.