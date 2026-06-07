A nova geração: Lamine Yamal, Erling Haaland e 10 estrelas que devem estrear na Copa do Mundo em 2026

Apesar de não se classificar desde 1998, a Noruega parece ser a grande zebra do torneio, dado o enorme talento que conta em suas fileiras. Martin Odegaard, Antonio Nusa e Alexander Sorloth estão entre os grandes nomes que farão sua estreia na Copa do Mundo, mas não há dúvidas de quem será o centro das atenções sempre que entrar em campo.

O histórico internacional de Erling Haaland é notável — 55 gols em 49 partidas pela seleção —, mas este verão não marca apenas a primeira participação do atacante do Manchester City em uma Copa do Mundo, mas também a primeira vez que ele disputará um grande torneio. A Noruega enfrentará Iraque, Senegal e França na fase de grupos, e as defesas provavelmente já estão tremendo só de imaginar Haaland correndo em direção a elas com a bola nos pés.

Será que Haaland conseguirá fazer com que tudo pareça tão fácil quanto costuma fazer em sua primeira Copa do Mundo? Poucos apostariam contra isso.