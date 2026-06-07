A nova geração: Lamine Yamal, Erling Haaland e 10 estrelas que devem estrear na Copa do Mundo em 2026

Embora muitos dos jogadores que representarão os Estados Unidos na coorganização do torneio já fizessem parte da seleção em 2022, ficou claro no Catar que a equipe carecia de um artilheiro. A esperança é que seja aí que Folarin Balogun entre em cena.
Atacante capaz de chutar com os dois pés, com velocidade de sobra e precisão para finalizar em situações de um contra um, o ex-atacante do Arsenal chega à sua primeira Copa do Mundo após uma excelente temporada pelo Mônaco, pelo qual Balogun marcou 19 gols em todas as competições, incluindo uma sequência de oito jogos consecutivos na Ligue 1 em que balançou as redes.
Depois de mudar sua filiação da Inglaterra, Balogun mostrou que não se deixaria intimidar ao disputar a Copa América de 2024, onde marcou duas vezes em três jogos, apesar da eliminação dos EUA na fase de grupos. Agora, espera-se que o jogador de 24 anos leve a equipe de Mauricio Pochettino até as fases eliminatórias.