A estratégia do Flamengo para transformar a pausa da Copa do Mundo em trunfo na temporada

O Flamengo estuda transformar a pausa para a Copa do Mundo de 2026 em um diferencial estratégico para a sequência da temporada. O torneio, que será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, vai interromper o calendário do futebol brasileiro, e a diretoria rubro-negra avalia a realização de uma intertemporada fora do país durante o período. A ideia é aproveitar a paralisação tanto para recuperar fisicamente o elenco quanto para preparar a equipe para a segunda metade do Brasileirão 2026 e no mata-mata da Copa Libertadores.

Segunda apuração do GE, a primeira parte da pausa deve ser destinada às férias dos jogadores. A comissão técnica ainda não definiu oficialmente quantos dias de folga serão concedidos, mas a tendência é que o descanso comece logo após a última partida antes da interrupção do calendário, marcada para o dia 30 de maio, contra o Coritiba, no Maracanã. Internamente, a expectativa é de que o elenco tenha aproximadamente 15 dias de férias antes da reapresentação, prevista para o início de julho.

Já a segunda etapa da programação ainda está em discussão. Existe a possibilidade de o Flamengo realizar treinamentos em outros países da América do Sul, com Uruguai e Argentina aparecendo como os destinos mais prováveis. Uma alternativa na Europa, em Portugal, também foi analisada, embora seja considerada menos provável neste momento. O planejamento ainda depende das decisões finais do técnico Leonardo Jardim, que participa diretamente das conversas sobre a preparação da equipe para o segundo semestre.