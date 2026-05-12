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Fluminense v Flamengo - Campeonato Carioca 2026 FinalGetty Images Sport
Joaquim Lira Viana

A estratégia do Flamengo para transformar a pausa da Copa do Mundo em trunfo na temporada

Flamengo
Brasileirão
Copa do Mundo

Com possível intertemporada fora do Brasil, clube tenta usar paralisação do calendário para ganhar força na briga por títulos em 2026

O Flamengo estuda transformar a pausa para a Copa do Mundo de 2026 em um diferencial estratégico para a sequência da temporada. O torneio, que será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, vai interromper o calendário do futebol brasileiro, e a diretoria rubro-negra avalia a realização de uma intertemporada fora do país durante o período. A ideia é aproveitar a paralisação tanto para recuperar fisicamente o elenco quanto para preparar a equipe para a segunda metade do Brasileirão 2026 e no mata-mata da Copa Libertadores.

Segunda apuração do GE, a primeira parte da pausa deve ser destinada às férias dos jogadores. A comissão técnica ainda não definiu oficialmente quantos dias de folga serão concedidos, mas a tendência é que o descanso comece logo após a última partida antes da interrupção do calendário, marcada para o dia 30 de maio, contra o Coritiba, no Maracanã. Internamente, a expectativa é de que o elenco tenha aproximadamente 15 dias de férias antes da reapresentação, prevista para o início de julho.

Já a segunda etapa da programação ainda está em discussão. Existe a possibilidade de o Flamengo realizar treinamentos em outros países da América do Sul, com Uruguai e Argentina aparecendo como os destinos mais prováveis. Uma alternativa na Europa, em Portugal, também foi analisada, embora seja considerada menos provável neste momento. O planejamento ainda depende das decisões finais do técnico Leonardo Jardim, que participa diretamente das conversas sobre a preparação da equipe para o segundo semestre.

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  • Flamengo v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Cronograma e foco na disputa do Brasileirão 2026

    O Flamengo entende que a pausa pode ser decisiva para recuperar o elenco após um início de temporada desgastante. O clube não teve os tradicionais 30 dias de férias entre 2025 e 2026, já que a temporada do futebol brasileiro começou mais cedo e o time disputou a final da Libertadores no fim do ano passado. Com isso, o período de descanso acabou sendo reduzido, aumentando o desgaste físico acumulado do elenco.

    Além da recuperação física, Leonardo Jardim pretende utilizar parte da intertemporada para observar jogadores das categorias de base. A comissão técnica vê a pausa como uma oportunidade importante para integrar jovens ao elenco principal e ampliar as opções para a sequência da temporada.

    A primeira partida do Flamengo após a Copa do Mundo de 2026 será contra a Chapecoense, na Arena Condá. O confronto ainda não teve data confirmada pela CBF, mas deve acontecer entre os dias 22 e 23 de julho.

    No Brasileirão, o Flamengo ocupa atualmente a segunda colocação, logo atrás do Palmeiras, mas com um jogo a menos em relação ao rival paulista. O clube acredita que a preparação durante a pausa pode ser determinante para assumir a ponta da tabela na retomada da competição, e por isso busca traçar um plano estratégico para o período sem jogos.

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  • Flamengo v Medellin - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Os jogadores do Flamengo que podem desfalcar o clube durante a Copa

    O Flamengo é atualmente o clube brasileiro com mais jogadores presentes nas pré-listas de convocação para a Copa do Mundo de 2026: ao todo, 12 atletas têm chances de defender suas seleções durante o torneio.

    Pela seleção brasileira, os nomes que apareceram na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti são: Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino.

    Além deles, o clube ainda pode perder Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta e Nicolás de la Cruz, na pré-lista do Uruguai, além de Jorge Carrascal, da Colômbia, e Gonzalo Plata, do Equador.

    A possibilidade de perder até 12 jogadores durante a Copa é um dos fatores que fazem o Flamengo acelerar as definições sobre a intertemporada. O clube entende que o período será decisivo para equilibrar descanso, recuperação física e preparação tática antes da fase mais importante da temporada.

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