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Khaled Mahmoud

Traduzido por

A Bola de Ouro incendeia os jornais mundiais: comemorações, choque e perguntas em série

Real Madrid
Barcelona
PSG
Bayern de Munique
L. Yamal
H. Kane
Espanha
França
Alemanha
England

A Bola de Ouro sob análise

Teve início oficialmente a corrida pelo trono do futebol mundial em 2026, após o anúncio da revista francesa "France Football" da lista final dos 30 indicados para disputar o prêmio "Bola de Ouro", cujo vencedor será revelado em uma cerimônia aguardada no dia 26 de outubro. A lista veio para acender o pavio da disputa entre os grandes craques da modalidade, em meio a uma forte presença espanhola com seis jogadores, e o marcante retorno da lenda argentina Lionel Messi.

Por outro lado, o anúncio provocou uma tempestade de polêmica esportiva e midiática ao redor do mundo por conta da lista extremamente competitiva e das exclusões inesperadas; a edição atual registrou a ausência de nomes de destaque que brilharam nos gramados europeus e mundiais recentemente, encabeçados pelo português Cristiano Ronaldo e pelo craque egípcio Mohamed Salah, além de ausências surpreendentes de diversos protagonistas de conquistas de clubes e seleções ao longo da última temporada.

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Comemoração madridista com os seis espanhóis e surpresa com a ausência dos campeões de LaLiga

    O jornal espanhol "Marca" destacou a forte presença do futebol espanhol com 6 indicados, saudando o retorno de Lionel Messi à disputa do prêmio. No entanto, o jornal não escondeu sua surpresa com a ausência inesperada da dupla do Barcelona, Pedri e Raphinha, apesar do papel decisivo de ambos na conquista do título do Campeonato Espanhol na temporada passada e da vitória do primeiro na Copa do Mundo com a "La Roja". O jornal também comentou a continuidade da ausência de Cristiano Ronaldo pelo quarto ano consecutivo, além da exclusão de Mohamed Salah, que ficou em quarto lugar na edição passada, e da ausência de Désiré Doué, campeão de todos os títulos com o Paris Saint-Germain.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Yamal sonha em levar a Bola de Ouro de volta ao Camp Nou após anos de ausência

    Por sua vez, o jornal "Mundo Deportivo" destacou o trio do Barcelona indicado ao prêmio: Lamine Yamal, Rodri e Pau Cubarsí, apontando que o troféu não entra nas vitrines do clube catalão desde 2019, quando Messi o conquistou pela oitava vez. O jornal considerou que Yamal tem grandes chances de abraçar o ouro pela primeira vez, apesar de ainda não ter completado 19 anos, em sua terceira indicação, depois de ter ficado como vice de Ousmane Dembélé no ano passado, estranhando ao mesmo tempo a ausência de Pedri, Raphinha e Dani Olmo.

  • O "carrasco do Bayern" vai acabar com a seca inglesa que já dura um quarto de século?

    Na Grã-Bretanha, o jornal "Daily Mail" destacou a forte presença do atacante Harry Kane após sua temporada histórica com o Bayern de Munique, na qual marcou 73 gols e levou a equipe ao título da Bundesliga e da Copa, o que o torna um concorrente difícil na disputa, apesar da esperada rivalidade com seus compatriotas Declan Rice e Jude Bellingham.

    No mesmo sentido, o jornal "Mirror" questionou se esta temporada, a melhor da carreira de Kane, será suficiente para que ele se torne o primeiro inglês a conquistar a Bola de Ouro desde o feito histórico de Michael Owen em 2001.

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  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Choque no Calcio e demonstração de força do PSG

    Um clima de decepção tomou conta da imprensa italiana, com o jornal "La Gazzetta dello Sport" manifestando seu descontentamento com a ausência do goleiro Gianluigi Donnarumma diante da presença do goleiro cabo-verdiano "Vozinha", externando sua preocupação com a estrondosa eliminação dos jogadores italianos, além de a representação da liga italiana ficar restrita a apenas um jogador da Inter de Milão.

    Em contrapartida, o jornal francês "L'Équipe" viveu um clima de celebração pela avassaladora hegemonia parisiense, depois de o Paris Saint-Germain se tornar o primeiro clube da história a ser representado por 9 jogadores na lista em dois anos consecutivos.

  • VfL Osnabrück v FC Bayern München - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport

    Ambições dobradas do Bayern Munich e expectativa pelo talento do futuro

    Do lado alemão, o jornal "Bild" destacou a presença de 4 jogadores do Bayern de Munique entre os 30 indicados, elogiando a forte presença do gigante bávaro no evento mundial.

     O jornal também deu atenção especial à entrada do jovem Lennart Karl na disputa pelo prêmio de melhor jogador revelação, colocando-o como um dos maiores talentos do futuro no futebol alemão.