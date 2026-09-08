Teve início oficialmente a corrida pelo trono do futebol mundial em 2026, após o anúncio da revista francesa "France Football" da lista final dos 30 indicados para disputar o prêmio "Bola de Ouro", cujo vencedor será revelado em uma cerimônia aguardada no dia 26 de outubro. A lista veio para acender o pavio da disputa entre os grandes craques da modalidade, em meio a uma forte presença espanhola com seis jogadores, e o marcante retorno da lenda argentina Lionel Messi.

Por outro lado, o anúncio provocou uma tempestade de polêmica esportiva e midiática ao redor do mundo por conta da lista extremamente competitiva e das exclusões inesperadas; a edição atual registrou a ausência de nomes de destaque que brilharam nos gramados europeus e mundiais recentemente, encabeçados pelo português Cristiano Ronaldo e pelo craque egípcio Mohamed Salah, além de ausências surpreendentes de diversos protagonistas de conquistas de clubes e seleções ao longo da última temporada.

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