"A bola de neve nunca para!" - Diego Simeone se identifica com as dificuldades de Pep Guardiola, ao admitir abertamente estar esgotado como técnico do Atlético

À medida que a temporada 2025-26 chega ao fim, Simeone refletiu sobre a temporada mais desgastante de sua longa trajetória no Atlético de Madrid. Falando antes do confronto da última rodada contra o Villarreal, o técnico argentino voltou sua atenção para o Manchester City, onde Guardiola anunciou recentemente sua saída, citando o imenso desgaste do trabalho. Simeone revelou que o discurso de despedida de Guardiola ressoou com suas próprias experiências no banco de reservas.

O técnico do Atlético elogiou a honestidade de Guardiola, admitindo que a pressão da gestão moderna está se tornando cada vez mais difícil de suportar. “A verdade é que ontem li um pouco do que Guardiola disse, sua explicação na coletiva de imprensa, e, se você trocasse o nome – é claro que não ganhei os troféus que ele ganhou –, mas me identifiquei muito com a história que ele estava contando e que explicou muito bem”, disse Simeone aos repórteres.