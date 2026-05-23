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"A bola de neve nunca para!" - Diego Simeone se identifica com as dificuldades de Pep Guardiola, ao admitir abertamente estar esgotado como técnico do Atlético
Simeone reflete o cansaço de Guardiola
À medida que a temporada 2025-26 chega ao fim, Simeone refletiu sobre a temporada mais desgastante de sua longa trajetória no Atlético de Madrid. Falando antes do confronto da última rodada contra o Villarreal, o técnico argentino voltou sua atenção para o Manchester City, onde Guardiola anunciou recentemente sua saída, citando o imenso desgaste do trabalho. Simeone revelou que o discurso de despedida de Guardiola ressoou com suas próprias experiências no banco de reservas.
O técnico do Atlético elogiou a honestidade de Guardiola, admitindo que a pressão da gestão moderna está se tornando cada vez mais difícil de suportar. “A verdade é que ontem li um pouco do que Guardiola disse, sua explicação na coletiva de imprensa, e, se você trocasse o nome – é claro que não ganhei os troféus que ele ganhou –, mas me identifiquei muito com a história que ele estava contando e que explicou muito bem”, disse Simeone aos repórteres.
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A bola de neve imparável do futebol de elite
Simeone aprofundou as exigências específicas que levam a um esgotamento tão significativo, destacando a fadiga mental de gerenciar um elenco enquanto se está constantemente sob os holofotes. Ele descreveu a profissão como um ciclo interminável que deixa muito pouco espaço para recuperação ou reflexão, independentemente dos resultados em campo.
“Com a consequência de ter que estar exposto a cada três dias, competindo a cada três dias, especialmente conversando com os jogadores para garantir o envolvimento deles no jogo além dos treinos, a gestão do grupo e tudo isso geram uma bola de neve que não para, que recomeça dois dias após o último jogo disputado”, admitiu o argentino.
Apesar do cansaço, ele continuou orgulhoso dos esforços de sua equipe, acrescentando: “É uma temporada longa, na qual acho que, como já explicamos, competimos muito bem. Espero que a próxima temporada seja melhor, o que significaria algo superior ao que conquistamos nesta temporada.”
Guardiola é aclamado como o melhor do mundo
Ao comentar sobre a saída de seu colega da Premier League, Simeone não hesitou em definir Guardiola como a referência máxima no mundo do treinamento. Ele reconheceu que, embora os recursos do City sejam vastos, a capacidade de manter uma cultura vencedora ano após ano é um feito que poucos conseguem repetir. Simeone atribuiu o sucesso de Guardiola a uma habilidade única de encontrar motivação quando a maioria já teria atingido o limite.
“Um trabalho incrível, assim como ele”, disse Simeone. “Certamente, o melhor técnico do mundo neste momento, devido à sua capacidade de se reinventar, à sua capacidade de vencer – porque tudo se resume a vencer – e, acima de tudo, por estar em um time onde dizemos que bons jogadores chegam, mas é preciso vencer, e vencer não é fácil. Ele repetiu isso, recomeçou, e repetiu novamente, e isso por si só diz tudo sobre a hierarquia e a qualidade que ele tem em seu trabalho. Desejo-lhe o melhor na vida; não acho que ele ficará fora por muito tempo, mas certamente um ou dois anos passarão rapidamente antes que ele retorne, porque ele é feito de futebol.”
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A disputa final pelo terceiro lugar
O foco do Atlético agora se volta para a visita ao Estádio de la Cerámica, onde a equipe busca alcançar o terceiro lugar na classificação final. Simeone destacou que terminar a temporada com força é fundamental, após uma campanha inteira na briga pelas primeiras posições. A partida também servirá como despedida para vários veteranos da liga, o que acrescenta um toque extra de emoção ao confronto.
“É claro que amanhã é uma partida importante para terminarmos a La Liga em uma posição melhor do que a que ocupamos ao longo da temporada, porque sempre ficamos abaixo do terceiro lugar, se não me engano”, explicou Simeone. “Esperamos ter a consciência de fazer um bom jogo e, consequentemente, conseguir terminar o mais alto possível, o que, neste caso, seria o terceiro lugar. É claro que vamos jogar contra um time que vai querer terminar da melhor maneira possível, com a saída de Parejo, a saída do técnico e seu último jogo em casa com as características clássicas do Villarreal ao longo da La Liga, que os identificaram muito bem em seu estilo de jogo. Veremos como isso se desenrola em campo.”