Conforme relatam de forma unânime os jornais bascos Deia e El Correo, bem como o especialista em transferências Matteo Moretto, é de se esperar um acordo em breve entre Terzic e o clube da primeira divisão espanhola.
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A assinatura deve estar prestes a acontecer! O ex-técnico do BVB, Edin Terzic, deve assumir o comando de um grande clube tradicional
O Bilbao escolheu, portanto, o ex-técnico do Borussia Dortmund para suceder Ernesto Valverde. O técnico de 62 anos é um ícone do clube, tendo atuado como jogador pelo Athletic, passando posteriormente por uma etapa como técnico das categorias de base e, em seguida, acumulando quase dez anos no cargo de técnico principal da equipe principal, distribuídos por três mandatos. O contrato de Valverde expira no final da temporada, após o que ele deixará o tradicional clube basco.
Já no final de março havia relatos de negociações avançadas entre o Bilbao e Terzic. Além do ex-técnico do BVB, segundo informações, o Athletic também pensava em Andoni Iraola, que deixará o clube da Premier League AFC Bournemouth no verão após três anos de sucesso e será substituído por Marco Rose. Iraola teria sido uma solução que daria continuidade ao trabalho de Valverde, afinal ele tem um longo histórico no Athletic. Entre 2003 e 2015, Iraola disputou mais de 500 partidas oficiais pelo Bilbao e conhece o clube de cor e salteado.
No entanto, o técnico de 43 anos parece ter outras opções; entre elas, após a rápida saída de Liam Rosenior, ele seria um forte candidato à sucessão no Chelsea FC. Os Blues supostamente também estavam de olho em Terzic, que agora, porém, provavelmente seguirá para o País Basco.
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Bilbao não seria a primeira experiência no exterior para Edin Terzic
Por respeito a Valverde e para evitar agitação na reta final da temporada, não se espera, segundo informações, que a nomeação de Terzic seja anunciada publicamente em breve. O Bilbao está determinado a se classificar para as competições internacionais e ocupa a nona posição a seis rodadas do fim. A diferença para o sexto lugar, que garantiria uma vaga na Copa da Europa, é de apenas três pontos.
Para Terzic, Bilbao não seria, aliás, a primeira experiência no exterior. Depois de ter começado como treinador nas categorias de base do Borussia Dortmund, ele foi assistente técnico de Slaven Bilic no Besiktas, um dos principais clubes da Turquia, entre 2013 e 2015. O croata levou Terzic consigo para a Inglaterra, para o West Ham United, onde permaneceram por quase dois anos e meio.
Em 2018, Terzic voltou ao BVB e foi inicialmente assistente técnico de Lucien Favre. Após a demissão deste em dezembro de 2020, ele assumiu o cargo de técnico principal e comandou o Borussia pelo resto da temporada; após um ano como diretor técnico, voltou a ser técnico principal em 2022. Um ano depois, Terzic levou o BVB quase ao título do campeonato e, em 2024, à final da Liga dos Campeões. Desde que deixou o Dortmund no verão de 2024, Terzic está sem cargo de treinador.
A classificação do Athletic Bilbao nos últimos cinco anos
Temporada
Posição
2025/26 (após 32 rodadas)
9
2024/25
4
2023/24
5
2022/23
8
2021/22
8