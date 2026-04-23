A assinatura deve estar prestes a acontecer! O ex-técnico do BVB, Edin Terzic, deve assumir o comando de um grande clube tradicional

O Bilbao escolheu, portanto, o ex-técnico do Borussia Dortmund para suceder Ernesto Valverde. O técnico de 62 anos é um ícone do clube, tendo atuado como jogador pelo Athletic, passando posteriormente por uma etapa como técnico das categorias de base e, em seguida, acumulando quase dez anos no cargo de técnico principal da equipe principal, distribuídos por três mandatos. O contrato de Valverde expira no final da temporada, após o que ele deixará o tradicional clube basco.

Já no final de março havia relatos de negociações avançadas entre o Bilbao e Terzic. Além do ex-técnico do BVB, segundo informações, o Athletic também pensava em Andoni Iraola, que deixará o clube da Premier League AFC Bournemouth no verão após três anos de sucesso e será substituído por Marco Rose. Iraola teria sido uma solução que daria continuidade ao trabalho de Valverde, afinal ele tem um longo histórico no Athletic. Entre 2003 e 2015, Iraola disputou mais de 500 partidas oficiais pelo Bilbao e conhece o clube de cor e salteado.

No entanto, o técnico de 43 anos parece ter outras opções; entre elas, após a rápida saída de Liam Rosenior, ele seria um forte candidato à sucessão no Chelsea FC. Os Blues supostamente também estavam de olho em Terzic, que agora, porém, provavelmente seguirá para o País Basco.