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2031 e além! Arda Guler acerta novo contrato com o Real Madrid à medida que o papel da estrela turca continua a crescer
Garantindo o futuro no Bernabéu
A cúpula do Santiago Bernabéu continua trabalhando diligentemente nos bastidores para garantir que seu núcleo de jovens talentos permaneça intocável. Guler é a mais recente estrela a comprometer os seus anos de auge com o clube, ao concordar com uma renovação contratual que acrescenta dois anos ao seu vínculo anterior, que originalmente terminaria em 2029.
Este novo acordo marca a primeira vez que o internacional turco renova seus termos desde que chegou a Madri, refletindo sua rápida ascensão de promessa a componente vital do meio-campo do atual campeão europeu.
O acordo representa uma demonstração significativa de confiança de ambas as partes, à medida que Guler entra em sua quarta temporada no clube. As negociações para esta renovação vêm avançando há várias semanas, tendo sido noticiadas primeiro pelo As, ainda em setembro.
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Influência crescente sob o comando de Jose Mourinho
Sob o comando de Jose Mourinho, o status de Guler dentro do elenco evoluiu significativamente. Embora tenha enfrentado forte concorrência por minutos em suas campanhas de estreia, a temporada atual o viu se tornar presença constante no time titular.
Ele já soma cinco partidas como titular nesta temporada, dando sequência a uma temporada anterior produtiva, na qual foi escalado como titular 40 vezes em todas as competições. Seu rendimento estatístico também foi igualmente impressionante, encerrando a última campanha com seis gols e 14 assistências, a maior marca da equipe, comprovando seu valor como o centro criativo do time.
Apesar de sua importância crescente em nível de clube, houve sugestões de que o jovem quer ainda mais responsabilidade. Relatos recentes indicaram que Guler manda recado a Mourinho sobre seu desejo de ter um papel mais central após a aposentadoria de Toni Kroos. O treinador português, no entanto, tem sido vocal em sua admiração pela evolução do jogador. "Embora aqueles que acompanharam seu progresso diário desde que ele assinou estejam em melhor posição para acompanhar sua trajetória, seu brilho natural é inegável."
Parte de um projeto esportivo de longo prazo
A renovação de Guler não é um caso isolado, mas sim parte de uma estratégia mais ampla para amarrar os ativos mais valiosos do clube. Ao assinar até 2031, ele se junta a uma lista cada vez maior de estrelas com vínculos longos com o clube.
Esse grupo inclui Aurelien Tchouameni, Trent Alexander-Arnold, Carreras e Espe, que também têm contrato pelos próximos sete anos. Mais impressionantes ainda são os acordos assinados por Vinicius Junior e Marc Cucurella, cujos contratos vão até 2032, enquanto o recém-chegado Ousmane Diomande assinou até o verão de 2033.
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Os próximos passos do Real Madrid
Com a situação de Guler agora resolvida, o foco do clube se volta para outros membros importantes do elenco que estão se aproximando do fim de seus contratos atuais. Segundo o Diario AS, a renovação do meio-campista turco é apenas uma parte de um período administrativo movimentado para o clube. O próximo jogador esperado para assinar é o goleiro veterano Thibaut Courtois.
Segundo informações, o arqueiro belga está prestes a prolongar sua permanência por pelo menos mais uma temporada, garantindo que o Madrid mantenha sua presença de classe mundial debaixo das traves enquanto seus jogadores de linha mais jovens continuam a amadurecer.
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