2031 e além! Arda Guler acerta novo contrato com o Real Madrid à medida que o papel da estrela turca continua a crescer

A cúpula do Santiago Bernabéu continua trabalhando diligentemente nos bastidores para garantir que seu núcleo de jovens talentos permaneça intocável. Guler é a mais recente estrela a comprometer os seus anos de auge com o clube, ao concordar com uma renovação contratual que acrescenta dois anos ao seu vínculo anterior, que originalmente terminaria em 2029.

Este novo acordo marca a primeira vez que o internacional turco renova seus termos desde que chegou a Madri, refletindo sua rápida ascensão de promessa a componente vital do meio-campo do atual campeão europeu.

O acordo representa uma demonstração significativa de confiança de ambas as partes, à medida que Guler entra em sua quarta temporada no clube. As negociações para esta renovação vêm avançando há várias semanas, tendo sido noticiadas primeiro pelo As, ainda em setembro.



