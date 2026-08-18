Palpite São Paulo x Bolívar - Copa Sul-Americana - 18/08/2026

Veja os palpites para o jogo entre São Paulo x Bolívar, válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (18), às 21h30.

Melhores palpites para São Paulo x Bolívar

Vitória do São Paulo, com odds de 1.45 na bet365

Mais de dois chutes de Luciano, com odds de 1.90 na bet365

Ambas equipes marcam (não), com odds de 1.83 na bet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

A força do mando de campo deve jogar a favor do São Paulo.

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Nossa análise: Momento das equipes

O grande risco do São Paulo neste confronto contra o Bolívar estava na primeira partida, em função da altitude de La Paz. A equipe de Dorival Júnior sobreviveu ao desafio e voltou ao Brasil com um empate por 1 x 1.

A boa apresentação do Tricolor fora de casa aumenta o favoritismo dos paulistas para classificação às quartas, sobretudo pelo efeito Morumbi, estádio em que nunca foi derrotado pelo Bolívar em confrontos oficiais.

Escalado por Alejandro Restrepo no 4-3-3, o Bolívar esperava abrir vantagem contra o São Paulo, mas não conseguiu ser eficiente nos 22 chutes contra a meta defendida por Rafael. Agora, será necessário buscar o resultado em uma atmosfera hostil.

Prováveis escalações de São Paulo x Bolívar

São Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Iago, Newton, Pablo Maia, Marcos Antônio e Bobadilla, Luciano e Calleri

Bolívar: Lampe, Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo, Justiniano, Robson Matheus e Melgar, Asprilla, Cauteruccio e Patito Rodríguez

Veja as odds para Resultado da Partida

Tabu favorável ao São Paulo

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O São Paulo vive a pior sequência de resultados desde 2013. Com uma vitória em 14 jogos, os paulistas somam sete empates e seis derrotas no período — resultando na eliminação na Copa do Brasil e proximidade com a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

A confiança em colocar ponto final a má fase passa pelo retrospecto positivo contra o Bolívar. O Tricolor nunca perdeu para os bolivianos no Morumbi, e derrotou o rival duas vezes, com dois empates e uma derrota no histórico geral do confronto.

O momento de ascensão de Calleri e Arboleda (autor do gol são-paulino na ida), somado à boa estreia do reforço para zaga, Domingos Duarte, credenciam o Tricolor a eliminar o Bolívar no Cícero Pompeu de Toledo.

Palpite 1 São Paulo x Bolívar: Tricolor vence a partida, com odds de 1.45 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Artilheiro do um a zero

Há quem diga que a fase de Luciano não é positiva. Ainda assim, o atacante são-paulino finalizou cinco vezes durante os 71 minutos em que esteve em campo contra o Bolívar na altitude de La Paz.

Luciano é um dos atacantes mais letais do São Paulo e guarda uma característica especial. Invariavelmente, o camisa 10 tem a missão de romper os bloqueios defensivos adversários. O atacante já marcou 38 gols em que foi o responsável por abrir o placar (o famoso 1 x 0), segundo levantamento do Arquibancada Tricolor.

Palpite 2 São Paulo x Bolívar: Mais de dois chutes de Luciano, com odds de 1.90 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Rafael segura as pontas?

Tido como melhor goleiro do São Paulo desde a aposentadoria de Rogério Ceni, Rafael atravessa certa instabilidade, com falhas recentes registradas em jogos contra Bahia e Grêmio.

Mesmo vazado na partida de ida, Rafael garantiu o empate com três defesas na altitude — todas elas consideradas difíceis. O crescimento de desempenho se deve também ao nível de segurança oferecido por Arboleda (15 contribuições defensivas contra o Bolívar) e a boa estreia do zagueiro português Domingos Duarte.

Para completar, o São Paulo nunca sofreu gols do Bolívar nos dois jogos realizados no Morumbi.

Palpite 3 São Paulo x Bolívar: Ambas equipes marcam (não), com odds de 1.83 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.