Palpite São Paulo x Bolívar - Copa Sul-Americana - 18/08/2026

Veja os palpites para o jogo entre São Paulo x Bolívar, válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (18), às 21h30.
Melhores palpites para São Paulo x Bolívar
- Vitória do São Paulo, com odds de 1.45 na bet365
- Mais de dois chutes de Luciano, com odds de 1.90 na bet365
- Ambas equipes marcam (não), com odds de 1.83 na bet365
*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
A força do mando de campo deve jogar a favor do São Paulo.
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Nossa análise: Momento das equipes
O grande risco do São Paulo neste confronto contra o Bolívar estava na primeira partida, em função da altitude de La Paz. A equipe de Dorival Júnior sobreviveu ao desafio e voltou ao Brasil com um empate por 1 x 1.
A boa apresentação do Tricolor fora de casa aumenta o favoritismo dos paulistas para classificação às quartas, sobretudo pelo efeito Morumbi, estádio em que nunca foi derrotado pelo Bolívar em confrontos oficiais.
Escalado por Alejandro Restrepo no 4-3-3, o Bolívar esperava abrir vantagem contra o São Paulo, mas não conseguiu ser eficiente nos 22 chutes contra a meta defendida por Rafael. Agora, será necessário buscar o resultado em uma atmosfera hostil.
Prováveis escalações de São Paulo x Bolívar
São Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Iago, Newton, Pablo Maia, Marcos Antônio e Bobadilla, Luciano e Calleri
Bolívar: Lampe, Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo, Justiniano, Robson Matheus e Melgar, Asprilla, Cauteruccio e Patito Rodríguez
Veja as odds para Resultado da Partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto São Paulo x Bolívar nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Tabu favorável ao São Paulo
O São Paulo vive a pior sequência de resultados desde 2013. Com uma vitória em 14 jogos, os paulistas somam sete empates e seis derrotas no período — resultando na eliminação na Copa do Brasil e proximidade com a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
A confiança em colocar ponto final a má fase passa pelo retrospecto positivo contra o Bolívar. O Tricolor nunca perdeu para os bolivianos no Morumbi, e derrotou o rival duas vezes, com dois empates e uma derrota no histórico geral do confronto.
O momento de ascensão de Calleri e Arboleda (autor do gol são-paulino na ida), somado à boa estreia do reforço para zaga, Domingos Duarte, credenciam o Tricolor a eliminar o Bolívar no Cícero Pompeu de Toledo.
- Palpite 1 São Paulo x Bolívar: Tricolor vence a partida, com odds de 1.45 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Artilheiro do um a zero
Há quem diga que a fase de Luciano não é positiva. Ainda assim, o atacante são-paulino finalizou cinco vezes durante os 71 minutos em que esteve em campo contra o Bolívar na altitude de La Paz.
Luciano é um dos atacantes mais letais do São Paulo e guarda uma característica especial. Invariavelmente, o camisa 10 tem a missão de romper os bloqueios defensivos adversários. O atacante já marcou 38 gols em que foi o responsável por abrir o placar (o famoso 1 x 0), segundo levantamento do Arquibancada Tricolor.
- Palpite 2 São Paulo x Bolívar: Mais de dois chutes de Luciano, com odds de 1.90 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Rafael segura as pontas?
Tido como melhor goleiro do São Paulo desde a aposentadoria de Rogério Ceni, Rafael atravessa certa instabilidade, com falhas recentes registradas em jogos contra Bahia e Grêmio.
Mesmo vazado na partida de ida, Rafael garantiu o empate com três defesas na altitude — todas elas consideradas difíceis. O crescimento de desempenho se deve também ao nível de segurança oferecido por Arboleda (15 contribuições defensivas contra o Bolívar) e a boa estreia do zagueiro português Domingos Duarte.
Para completar, o São Paulo nunca sofreu gols do Bolívar nos dois jogos realizados no Morumbi.
- Palpite 3 São Paulo x Bolívar: Ambas equipes marcam (não), com odds de 1.83 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.