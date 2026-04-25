Palpite Liverpool x Crystal Palace - Premier League - 25/04/2026

Estamos apostando nos Reds para este jogo, enquanto buscam dar mais um passo importante para garantir a vaga na Champions League da próxima temporada.

Dicas de apostas para Liverpool x Crystal Palace:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Liverpool 2x0 Crystal Palace

Palpite de artilheiros: Liverpool - Mo Salah, Alexander Isak

O Liverpool reencontrou o caminho das vitórias no último fim de semana. Os Reds venceram o clássico de Merseyside contra o Everton, logo após a eliminação da Champions League para o Paris Saint-Germain. O foco agora é terminar a temporada em alta para carimbar o passaporte para o principal torneio europeu no ano que vem. Com duas vitórias seguidas na Premier League, a equipe chega em boa postura para esta reta final.

Já o Crystal Palace deve tirar um pouco o pé do acelerador no campeonato nacional nesta fase — com o meio de tabela praticamente garantido. Eles não alcançam o G7, mas também não correm risco de rebaixamento. Com um olho no confronto contra o Shakhtar Donetsk, a tendência é que encontrem dificuldades em Anfield.

Escalações esperadas para Liverpool x Crystal Palace

Escalação esperada do Liverpool: Woodman, Jones, van Dijk, Konate, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak.

Escalação esperada do Crystal Palace: Henderson, Canvot, Richards, Lacroix, Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell, Pino, Johnson, Larsen.

A ambição de Arne Slot pela Champions League

O Liverpool só tem a vaga na Champions League do ano que vem como objetivo, e estará faminto para selar essa classificação. Jogando em casa neste fim de semana, o time confia plenamente em somar mais três pontos após a vitória no clássico. Enquanto isso, o Crystal Palace vive uma fase instável e tem outras prioridades nestas seis rodadas finais.

Freddie Woodman pode fazer sua estreia como titular pelos Reds, já que Alisson Becker e Giorgi Mamardashvili estão lesionados. Alexander Isak está de volta ao elenco, mas Joe Gomez é dúvida, e Hugo Ekitike é um desfalque de peso. Pelo lado dos Eagles, o craque Adam Wharton pode retornar, embora exista a chance de ser poupado para a semifinal da Conference League.

O time de Arne Slot é quem mais tem a ganhar com a vitória, e é por isso que estamos cravando o triunfo dos donos da casa. No entanto, não esperamos uma goleada, já que o Palace raramente balança as redes. Apenas dois times estiveram envolvidos em menos jogos com mais de 2,5 gols (47%). Portanto, esperamos um cenário similar aqui.

Dica de aposta 1 para Liverpool x Crystal Palace: Liverpool vence e menos de 3,5 gols com odds de 2.70 na bet365

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Liverpool x Crystal Palace nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Palace com a pontaria descalibrada

O Palace passou em branco contra o West Ham na última rodada e fez o mesmo contra o Leeds United. Por isso, uma vitória caseira sem sofrer gols na tarde de sábado é muito provável, especialmente com o "fator Anfield" a favor dos Reds.

O Liverpool esteve envolvido em muitos jogos de "ambas marcam" nesta temporada. No entanto, em todas as competições, apenas dois dos últimos sete jogos tiveram esse desfecho. Apostamos que o time da casa garantirá o segundo jogo seguido sem sofrer gols em seu estádio.

Oliver Glasner deixará o Selhurst Park ao final da temporada e quer se despedir com mais um troféu. Com isso em mente, este jogo não é a prioridade máxima no encerramento da campanha 2025/26.

Dica de aposta 2 para Liverpool x Crystal Palace: Ambas as equipes marcam - Não com odds de 2.05 na bet365

O domínio do Rei Egípcio

Mohamed Salah tem apenas cinco jogos restantes como jogador do Liverpool, sendo apenas três em Anfield. Com 439 partidas pelos Reds e inúmeros troféus na bagagem, ele vai querer sair por cima. Mesmo em uma temporada em que foi alvo de críticas, ele ainda registrou 21 gols e assistências em 38 jogos.

O atacante também marcou três gols em seus últimos quatro jogos na liga e chega confiante para enfrentar o Palace. Além disso, ele está a apenas uma assistência de atingir os dois dígitos em 2025/26. Alexander Isak pode começar jogando e estará ansioso para deixar sua marca, mas Salah é a nossa principal aposta para este confronto.