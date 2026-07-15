Palpite Inglaterra x Argentina - Copa do Mundo 2026 - 15/07/2026

Pela primeira vez desde 2002, Inglaterra e Argentina se enfrentam em uma Copa do Mundo. O peso do confronto nunca foi tão grande, valendo uma vaga na semifinal em Atlanta nesta quarta-feira.

Palpites para Inglaterra x Argentina:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Inglaterra 1x1 Argentina;

Palpite de artilheiros: Inglaterra – Kane; Argentina – Messi.

Inglaterra x Argentina é um clássico de Copa do Mundo que dispensa apresentações. As duas nações ficarão frente a frente nesta quarta-feira disputando uma vaga na grande final da Copa do Mundo 2026.

O English Team passou longe de ser dominante neste torneio. Os Three Lions conquistaram apenas duas de suas seis vitórias por mais de um gol de diferença.

Ainda assim, demonstraram um poder de reação formidável, com Thomas Tuchel aparentemente construindo uma mentalidade resiliente e vencedora.

Tuchel também colheu os frutos de sua filosofia de elenco com "especialistas para qualquer cenário", já que o banco de reservas mudou o rumo de ambos os jogos de mata-mata na Cidade do México e em Miami.

Em relação à disponibilidade dos jogadores, Quansah cumpre o segundo jogo de sua suspensão de duas partidas. Enquanto isso, Jordan Henderson está fora do torneio devido a um braço quebrado, mas o retorno de Reece James é um baita reforço.

A grande dúvida continua sendo Declan Rice. O volante foi substituído no intervalo em Miami após uma lesão na parte posterior da coxa e problemas nervosos que o acompanham desde o início do torneio.

A presença dele em campo pode desequilibrar a balança a favor da Inglaterra.

Assim como a Inglaterra, os argentinos não tiveram vida fácil no caminho até a semifinal. Após uma fase de grupos relativamente tranquila, a Argentina enfrentou sérias dificuldades em todas as partidas do mata-mata.

Passou por um sufoco contra Cabo Verde e buscou uma virada espetacular por 3x2 contra o Egito após levar dois gols. Nas quartas de final, mesmo com a Suíça jogando com dez homens em campo, a Albiceleste ainda precisou da prorrogação para sair vitoriosa.

Lionel Scaloni tem poucas dores de cabeça para escalar a equipe. A única preocupação gira em torno da formação do ataque argentino. Lautaro Martínez saiu do banco para ocupar o centro das atenções na vitória sobre a Suíça, colocando fogo na disputa com Julián Álvarez por uma vaga de titular.

O onze inicial de Scaloni será definido tanto pela condição física quanto pelo momento técnico. A Albiceleste disputou prorrogações em duas fases eliminatórias consecutivas, o que pode cobrar o seu preço sob o calor e a umidade de Atlanta.

Prováveis escalações para Inglaterra x Argentina

Escalação esperada da Inglaterra: Pickford, James, Stones, Guehi, O'Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane;

Escalação esperada da Argentina: E. Martínez, Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico, De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister, Messi, Álvarez.

Inglaterra e Argentina vão levar a decisão até o fim

De acordo com as estatísticas, 30% das últimas dez semifinais das Copa do Mundo nos últimos cinco torneios precisaram de prorrogação. Tudo neste confronto de quarta-feira sugere que este pode ser o quarto jogo a ir para o tempo extra em 11 partidas.

A Argentina jogou os 120 minutos em duas fases consecutivas, precisando do tempo extra para despachar tanto o Egito quanto a Suíça. Enquanto isso, laços físicos pesaram para o lado da Inglaterra, que foi arrastada para a prorrogação pela Noruega no sábado.

Nenhuma das seleções venceu um jogo de mata-mata por mais de um gol de diferença, o que aponta para um embate parelho e disputado palmo a palmo.

Com apenas três dias de recuperação para cada lado e uma vaga na final da Copa do Mundo em jogo, a tendência é que ambas adotem uma postura cautelosa.

Com uma probabilidade de 33%, o empate nos 90 minutos regulamentares surge como um excelente ponto de partida.

Palpite 1 para Inglaterra x Argentina: 1X2: empate, com odds de 3.00 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Inglaterra x Argentina nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Há valor no mercado de gols dos dois lados com artilheiros de elite em campo

Este confronto reúne o atual artilheiro do torneio e outros dois nomes em grande fase ofensiva. Lionel Messi já balançou as redes oito vezes em seis jogos, enquanto Jude Bellingham e Harry Kane somam seis e quatro gols, respectivamente.

Por isso, manter a meta intacta é uma missão ingrata para ambas as equipes em Atlanta.

O sistema defensivo da Inglaterra certamente liga o sinal de alerta. Eles sofreram gols em cinco das suas seis partidas até aqui, sem conseguir passar em branco nos últimos três jogos.

A Argentina também se mostrou vulnerável a contra-ataques rápidos e verticais, como o Egito provou em duas oportunidades.

O mercado de apostas aponta uma probabilidade de 51,28% para o "Ambas Marcam". Este número subestima drasticamente o poder de fogo de ambos os ataques e as fragilidades defensivas que as duas equipes vêm demonstrando.

Palpite 2 para Inglaterra x Argentina: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.95 na bet365.

Bellingham manterá sua grande média de gols por jogo

Jude Bellingham é, sem dúvidas, o nome mais quente da Inglaterra nesta reta final de Copa do Mundo. O jovem craque marcou em duas partidas seguidas de mata-mata contra México e Noruega, tornando-se o primeiro jogador a alcançar esse feito desde Diego Maradona em 1986.

Desde que Declan Rice esteja em condições de jogo, Bellingham deve atuar com total liberdade, tendo licença para pisar na área vindo de trás.

Isso o transforma em uma das armas mais letais da Inglaterra para furar as defesas adversárias, principalmente com o meio-campo da Argentina desgastado após acumular 240 minutos de futebol nas pernas.

O meia já anotou seis gols em seis exibições neste torneio. Mesmo assim, as casas de apostas indicam apenas 28,57% de chance de ele balançar as redes na noite de quarta-feira. Este é o palpite com valor mais evidente do nosso trio de dicas.