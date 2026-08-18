Palpite Independiente Rivadavia x Fluminense - Copa Libertadores - 18/08/2026

Veja os palpites para a partida entre Independiente Rivadavia x Fluminense, válida pela Copa Libertadores, nesta terça-feira (18), às 19h.
Melhores palpites para Independiente Rivadavia x Fluminense
- Empate, com odds de 2.95 na Betboom
- Fluminense ter mais de 11.5 faltas, com odds de 1.98 na Betboom
- (Total de gols no 1º tempo) Menos de 0.5, com odds de 2.25 na Betboom
*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Flu enfrenta time invicto na Libertadores.
Saiba como usar o código promocional Betboom
Entenda por que a Betboom é confiável
Conheça nosso ranking de melhores casas de apostas
Nossa análise: Momentos das equipes
Estreante na competição, o Independiente Rivadavia faz uma campanha basicamente irrepreensível, acumulando cinco triunfos e dois empates no torneio, precisando de uma vitória simples após segurar o ímpeto tricolor no jogo da ida ao Rio de Janeiro.
Focado completamente na participação no torneio continental, o Rivadavia escalou o time reserva diante do Belgrano pelo Campeonato Argentino no final de semana, sendo derrotado por 2 a 0.
A primeira impressão do Flu após a saída de Luis Zubeldía foi positiva, superando uma desvantagem em múltiplas ocasiões para bater o Palmeiras por 3 a 2 e voltar finalmente a vencer na competição nacional.
Se gols vinham sendo um problema para o ataque tricolor, não foram especificamente neste jogo no qual Hulk e Germán Cano balançaram as redes, Hulk como titular e Cano saindo do banco.
Prováveis escalações de Independiente Rivadavia e Fluminense
Independiente Rivadavia: Bolcato, Bonifacio, Villalba, Costa, Studer, Elordi, Bottari, Bucca, Fernández, Arce e Salas
Fluminense: Fábio, Guga, T. Silva, Ignácio, Renê, Hércules, Martinelli, Cannobbio, Acosta, Soteldo e Hulk
Veja as odds para Resultado da Partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Independiente Rivadavia x Fluminense principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Repetição do equilíbrio de duelos recentes
O Independiente Rivadavia enfrentou o Fluminense em três ocasiões nesta competição, sendo membros da mesma chave, e o equilíbrio tomou conta desses jogos.
A única das três partidas que terminou com vitória para um dos lados foi a do Rivadavia na casa do Flu na primeira fase em um jogo no qual o volume de chances do tricolor facilmente poderia ter gerado um resultado melhor.
Por mais que o momento ruim do Flu no jogo de ida tenha contribuído negativamente para as suas chances de fazer valer o mando de campo, a consistência do Rivadavia neste torneio também teve seu impacto.
Pelo que ambas as equipes apresentaram em diferentes contextos quando se enfrentaram, a chance desse duelo acabar tendo sua definição nas penalidades máximas é significativa.
- Palpite 1 Independiente Rivadavia x Fluminense: Empate, com odds de 2.95 na Betboom
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Duelo demanda maior agressividade do Flu
O Fluminense controlou a posse de bola em todos os três jogos contra o Independiente Rivadavia, algo relativamente natural pelas características das duas equipes.
Dentro desse contexto, o que chamou a atenção no jogo de ida foi o baixo número de faltas do Flu na partida, apenas cinco contra 12 do Rivadavia.
Uma das maneiras do Fluminense de limitar a sua exposição em jogadas de transição está em utilizar a falta tática como um recurso. Projetando o duelo da volta diante do Rivadavia, o Flu deverá ser mais agressivo, aproximando-se da média de 13,5 faltas por jogo que teve no mata-mata da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama, por exemplo.
- Palpite 2 Independiente Rivadavia x Fluminense: Fluminense ter mais de 11.5 faltas, com odds de 1.98 na Betboom
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Início congestionado, com ambos entendendo o peso do duelo
O conservadorismo é natural em um duelo como esse após o zero a zero na ida, gerando um cenário no qual nenhuma das duas equipes quer cometer o primeiro erro.
O trabalho defensivo do Independiente Rivadavia para limitar as chances do Fluminense rendeu frutos nas últimas ocasiões em que enfrentou a equipe brasileira.
A partida mais recente do Fluminense, que terminou com cinco gols, foge bastante do cenário recente desta equipe. Por mais encorajadora que tenha sido, aquela aparição ainda não é o suficiente para gerar a expectativa de que o Flu abra os trabalhos em solo argentino de maneira dominante.
Nem sempre tudo se alinhará para que o Flu consiga se recolocar no jogo em múltiplas ocasiões, assim como conseguiu fazer diante do Palmeiras.
- Palpite 3 Independiente Rivadavia x Fluminense: (Total de gols no 1º tempo) Menos de 0.5, com odds de 2.25 na Betboom
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.