Palpite Independiente Rivadavia x Fluminense - Copa Libertadores - 18/08/2026

Veja os palpites para a partida entre Independiente Rivadavia x Fluminense, válida pela Copa Libertadores, nesta terça-feira (18), às 19h.

Melhores palpites para Independiente Rivadavia x Fluminense

Empate, com odds de 2.95 na Betboom

Fluminense ter mais de 11.5 faltas, com odds de 1.98 na Betboom

(Total de gols no 1º tempo) Menos de 0.5, com odds de 2.25 na Betboom

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Flu enfrenta time invicto na Libertadores.

Nossa análise: Momentos das equipes

Estreante na competição, o Independiente Rivadavia faz uma campanha basicamente irrepreensível, acumulando cinco triunfos e dois empates no torneio, precisando de uma vitória simples após segurar o ímpeto tricolor no jogo da ida ao Rio de Janeiro.

Focado completamente na participação no torneio continental, o Rivadavia escalou o time reserva diante do Belgrano pelo Campeonato Argentino no final de semana, sendo derrotado por 2 a 0.

A primeira impressão do Flu após a saída de Luis Zubeldía foi positiva, superando uma desvantagem em múltiplas ocasiões para bater o Palmeiras por 3 a 2 e voltar finalmente a vencer na competição nacional.

Se gols vinham sendo um problema para o ataque tricolor, não foram especificamente neste jogo no qual Hulk e Germán Cano balançaram as redes, Hulk como titular e Cano saindo do banco.

Prováveis escalações de Independiente Rivadavia e Fluminense

Independiente Rivadavia: Bolcato, Bonifacio, Villalba, Costa, Studer, Elordi, Bottari, Bucca, Fernández, Arce e Salas

Fluminense: Fábio, Guga, T. Silva, Ignácio, Renê, Hércules, Martinelli, Cannobbio, Acosta, Soteldo e Hulk

Veja as odds para Resultado da Partida

Repetição do equilíbrio de duelos recentes

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Independiente Rivadavia x Fluminense principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Independiente Rivadavia enfrentou o Fluminense em três ocasiões nesta competição, sendo membros da mesma chave, e o equilíbrio tomou conta desses jogos.

A única das três partidas que terminou com vitória para um dos lados foi a do Rivadavia na casa do Flu na primeira fase em um jogo no qual o volume de chances do tricolor facilmente poderia ter gerado um resultado melhor.

Por mais que o momento ruim do Flu no jogo de ida tenha contribuído negativamente para as suas chances de fazer valer o mando de campo, a consistência do Rivadavia neste torneio também teve seu impacto.

Pelo que ambas as equipes apresentaram em diferentes contextos quando se enfrentaram, a chance desse duelo acabar tendo sua definição nas penalidades máximas é significativa.

Palpite 1 Independiente Rivadavia x Fluminense: Empate, com odds de 2.95 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Duelo demanda maior agressividade do Flu

O Fluminense controlou a posse de bola em todos os três jogos contra o Independiente Rivadavia, algo relativamente natural pelas características das duas equipes.

Dentro desse contexto, o que chamou a atenção no jogo de ida foi o baixo número de faltas do Flu na partida, apenas cinco contra 12 do Rivadavia.

Uma das maneiras do Fluminense de limitar a sua exposição em jogadas de transição está em utilizar a falta tática como um recurso. Projetando o duelo da volta diante do Rivadavia, o Flu deverá ser mais agressivo, aproximando-se da média de 13,5 faltas por jogo que teve no mata-mata da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama, por exemplo.

Palpite 2 Independiente Rivadavia x Fluminense: Fluminense ter mais de 11.5 faltas, com odds de 1.98 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Início congestionado, com ambos entendendo o peso do duelo

O conservadorismo é natural em um duelo como esse após o zero a zero na ida, gerando um cenário no qual nenhuma das duas equipes quer cometer o primeiro erro.

O trabalho defensivo do Independiente Rivadavia para limitar as chances do Fluminense rendeu frutos nas últimas ocasiões em que enfrentou a equipe brasileira.

A partida mais recente do Fluminense, que terminou com cinco gols, foge bastante do cenário recente desta equipe. Por mais encorajadora que tenha sido, aquela aparição ainda não é o suficiente para gerar a expectativa de que o Flu abra os trabalhos em solo argentino de maneira dominante.

Nem sempre tudo se alinhará para que o Flu consiga se recolocar no jogo em múltiplas ocasiões, assim como conseguiu fazer diante do Palmeiras.

Palpite 3 Independiente Rivadavia x Fluminense: (Total de gols no 1º tempo) Menos de 0.5, com odds de 2.25 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.