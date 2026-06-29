Palpite Holanda x Marrocos - Copa do Mundo 2026 - 29/06/2026

Esperamos um confronto equilibrado: nem a Laranja Mecânica, nem os Leões do Atlas devem conseguir garantir a vitória nos 90 minutos regulamentares.

Palpites para Holanda x Marrocos:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Holanda 1x1 Marrocos;

Palpite de artilheiros: Holanda – Brian Brobbey; Marrocos – Ismael Saibari.

A Holanda parece ganhar corpo a cada partida. A seleção comandada por Ronald Koeman começa a se desenhar como uma verdadeira força nesta Copa do Mundo. A vitória tranquila por 3x1 sobre a Tunísia fez a equipe alcançar a marca de dez gols no torneio, deixando o treinador bastante satisfeito.

No entanto, o próximo compromisso será, sem sombra de dúvidas, o teste mais duro até aqui.

Marrocos, por sua vez, chega ao México com a confiança nas alturas. Os comandados de Mohamed Ouahbi demonstraram muita resiliência na competição e avançaram invictos na fase de grupos.

Após surpreenderem o mundo ao alcançarem as semifinais na última edição, os marroquinos estão famintos para provar sua qualidade mais uma vez.

Escalações esperadas para Holanda x Marrocos

Escalação esperada da Holanda: Verbruggen, Dumfries, van Dijk, Van Hecke, van de Ven, de Jong, Gravenberch, Reijnders, Malen, Gakpo, Brobbey;

Escalação esperada do Marrocos: Bounou, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, Diaz, Ounahi, El Khannouss, Saibari.

Equilíbrio total no confronto

Com o fim da fase de grupos, a tendência é que os jogos da Copa do Mundo de 2026 fiquem ainda mais truncados e estudados. Tanto a Holanda quanto Marrocos apresentaram um bom futebol até o momento, ostentando uma média superior a 2 gols por partida.

Contudo, as duas seleções chegam em igualdade de condições para o duelo em Guadalupe.

Os holandeses devem contar com o retorno de Micky van de Ven, que foi poupado na vitória contra a Tunísia por estar pendurado. Ronald Koeman não rodou muito o elenco nos três jogos disputados até aqui, e devemos ver o mesmo panorama contra os marroquinos.

Já os Leões do Atlas chegam com força máxima, tendo inclusive poupado algumas peças no triunfo sobre o Haiti.

Prevemos um duelo onde as duas equipes encontrarão muitas dificuldades para superar o adversário e garantir a vaga nas oitavas de final. Os três confrontos históricos anteriores entre eles foram equilibrados, mas sempre com um vencedor nos 90 minutos.

Desta vez, porém, vai ser difícil apontar um favorito no tempo regulamentar.

Dica de aposta 1 para Holanda x Marrocos: 1X2: empate, com odds de 3.20 na Brazino777.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Fragilidades defensivas em evidência

Se, por um lado, a Laranja Mecânica e os marroquinos têm funcionado muito bem no ataque, por outro, ambos têm deixado transparecer certas fraquezas defensivas. A Holanda sofreu gols em todos os três jogos da fase de grupos e não sabe o que é terminar uma partida sem ter a defesa vazada desde novembro.

Já os Leões do Atlas conseguiram segurar a Escócia, mas viram o Haiti balançar as redes duas vezes no encerramento do Grupo C.

Tanto Koeman quanto Ouahbi tentarão encontrar maneiras de furar a retaguarda adversária, o que promete dar trabalho aos goleiros de ambos os lados.

Este embate tem tudo para ser fascinante: os Leões do Atlas querem provar que a grande campanha de 2022 não foi obra do acaso, enquanto a Holanda se prepara para encarar seu oponente mais indigesto no torneio.

Não esperamos um placar muito elástico, mas as redes certamente vão balançar de ambos os lados. Vale lembrar que as duas seleções marcaram gols em todos os três confrontos diretos que disputaram na história.

Dica de aposta 2 para Holanda x Marrocos: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.95 na Brazino777.

O goleador da Laranja Mecânica

A primeira temporada de Brian Brobbey na Inglaterra foi de alto nível, ajudando o Sunderland a terminar na sétima colocação da Premier League.

Seu grande desejo era transferir esse impacto para o cenário internacional, e ele com certeza conseguiu. Com três gols em duas partidas como titular, o holandês vive uma fase iluminada.

Koeman terá uma boa dor de cabeça para escalar os onze titulares da próxima semana, mas Brobbey fez por merecer sua vaga. Após começar jogando contra Suécia e Tunísia, a expectativa é que ele ganhe a oportunidade novamente.

Memphis Depay surge como o favorito das casas de apostas para balançar as redes — ainda que por uma margem pequena —, mas sua titularidade não está garantida.

Donyell Malen, Cody Gakpo e Crysencio Summerville também representam grandes perigos para a defesa rival. No entanto, nossas fichas estão em Brobbey.

Não seria nenhuma surpresa vê-lo aumentar sua contagem pessoal no Estádio Monterrey.