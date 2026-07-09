Palpite França x Marrocos - Copa do Mundo 2026 - 09/07/2026

Marrocos não sabe o que é perder há 34 jogos, considerando todas as competições. Será que a França tem o que é necessário para quebrar a invencibilidade dos Leões do Atlas?

Palpites para França x Marrocos:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: França 2x2 Marrocos;

Palpite de artilheiros: França – Mbappé, Dembélé; Marrocos – Saibari, Hakimi.

A França de Kylian Mbappé enfrentará Marrocos em um verdadeiro jogaço pelas quartas de final da Copa do Mundo em Boston. É a reedição da semifinal de 2022, vencida pelos franceses por 2x0, e os marroquinos estão engasgados, buscando revanche.

A França entra em campo como favorita destacada, o que não surpreende ninguém. Os franceses têm sido letais no ataque, balançando as redes 14 vezes em em cinco jogos.

Nas oitavas de final, um gol de pênalti de Mbappé garantiu o triunfo por 1x0 sobre o Paraguai. Mbappé lidera a corrida pela Chuteira de Ouro ao lado de Lionel Messi e Erling Haaland, todos com sete gols marcados.

No entanto, há preocupações com lesões. Aurélien Tchouaméni (coxa) e Marcus Thuram (panturrilha) desfalcaram a equipe na vitória contra o Paraguai. As condições físicas da dupla são a principal dor de cabeça para o técnico Didier Deschamps.

Sob o comando de Mohamed Ouahbi, os Leões do Atlas continuam desafiando todos os prognósticos. Eles atropelaram o Canadá, um dos países-sede, por 3x0 nas oitavas de final, com direito a dois gols de Ounahi. Antes disso, já haviam despachado a forte seleção da Holanda nos pênaltis.

Os Leões do Atlas são um osso duro de roer e ostentam uma invencibilidade de 34 partidas internacionais. A grande dúvida na escalação está no ataque: se começam com um centroavante de ofício ou com uma linha ofensiva de maior mobilidade.

De qualquer forma, o confronto tem tudo para ser um clássico memorável. A França abriu o placar em seus últimos nove jogos, enquanto os marroquinos saíram na frente em sete das suas últimas nove apresentações.

Prováveis escalações para França x Marrocos

Escalação esperada da França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Rabiot, Koné, Olise; Dembélé, Barcola, Mbappé;

Escalação esperada do Marrocos: Bounou; Hakimi, Mazraoui, Riad, Diop; El Aynaoui, Bouaddi, Díaz; Ounahi, El Khannouss, Saibari.

De olho em três ou mais gols no placar

A França vive um momento espetacular no último terço do campo, somando 14 gols em cinco partidas. Além disso, a equipe ostenta uma média impressionante de 8,5 chutes no alvo por jogo — a maior marca do torneio até o momento.

Os Bleus bateram a linha de Mais de 2,5 Gols em quatro desses cinco confrontos. A única exceção foi a suada vitória por 1x0 contra o ferrolho defensivo do Paraguai.

O grande pilar da invencibilidade e do sucesso contínuo de Marrocos tem sido sua defesa intransponível. Contudo, o triunfo por 3x0 sobre o Canadá provou que eles também são perigosíssimos no ataque.

A probabilidade de saírem pelo menos 3 gols no jogo está ligeiramente acima de 50%, o que confere muito valor a essa entrada.

Palpite 1 para França x Marrocos: Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 1.95 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto França x Marrocos nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Valor no Marrocos escapando da derrota no tempo regulamentar

Já mencionamos a invencibilidade dos marroquinos. A verdade é que essa seleção vende muito caro qualquer resultado e simplesmente se recusa a perder. Eles transformaram em rotina o hábito de complicar a vida das potências mundiais.

O empate por 1x1 contra o Brasil na fase de grupos foi um ótimo cartão de visitas, seguido pela classificação nos pênaltis diante da Holanda.

Se Marrocos apostar em um bloco defensivo baixo, a estratégia pode ser fatal contra os comandados de Didier Deschamps. A França sofreu bastante para criar jogadas contra o Paraguai, que usou uma tática parecida.

Sob a batuta de Mohamed Ouahbi, os Leões do Atlas jogam de forma compacta e saem em transições muito velozes com Hakimi. Podemos explorar o mercado de empate ou vitória de Marrocos nos 90 minutos, uma linha com probabilidade implícita de apenas 41,67%.

É difícil engolir que a França tenha quase 60% de chance de vencer no tempo normal contra uma equipe que se mostrou tão sólida e resiliente nos últimos 12 a 18 meses.

Palpite 2 para França x Marrocos: Dupla Chance: empate ou Marrocos, com odds de 2.40 na Betboom.

Potencial extra em Mbappé testando os reflexos de Bounou

Até o momento, Kylian Mbappé mantém uma média de 3,4 chutes no alvo por partida. Nenhum outro jogador supera essa marca no torneio.

Mbappé atua centralizado como a grande referência do ataque da França, que lidera as estatísticas da competição com 8,5 finalizações certas por jogo. O volume de jogo ofensivo ajuda muito com essa aposta.

Esse indica uma probabilidade de apenas 36,36% de Mbappé acertar o gol três ou mais vezes contra Marrocos.

Considerando que ele teve 100% de aproveitamento nesse quesito em todas as partidas até aqui, essa porcentagem parece absurdamente baixa. Na verdade, este é possivelmente o palpite de maior valor entre as três dicas desta semana para França x Marrocos.