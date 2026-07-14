Palpite França x Espanha - Copa do Mundo 2026 - 14/07/2026

Nosso especialista em apostas espera um confronto equilibrado. Ainda assim, a França correspondeu às expectativas e parece pronta para dar o próximo passo.

Palpites para França x Espanha:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: França 2x1 Espanha;

Palpite de artilheiros: França – Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé; Espanha: Lamine Yamal.

A França está a apenas um passo de garantir sua vaga na final da Copa do Mundo de 2026. Um lugar na decisão também daria aos Les Bleus a chance de deixar para trás a dolorosa frustração da Copa do Mundo de 2022.

Porém, primeiro, eles precisam superar o obstáculo espanhol no AT&T Stadium, no Texas, na tarde de terça-feira.

Os comandados de Didier Deschamps foram cirúrgicos no confronto das quartas de final contra o Marrocos. Os campeões mundiais de 2018 cederam apenas uma finalização no alvo durante todos os 90 minutos.

Eles ditaram o ritmo do jogo do início ao fim e raramente permitiram que os Leões do Atlas levassem perigo.

Motivação não vai faltar, especialmente depois que a França perdeu a semifinal da Nations League para a Espanha no ano passado. Aquele confronto terminou em 5x4 a favor dos espanhóis.

A Espanha não vem apresentando o seu melhor futebol nesta Copa do Mundo, mas conseguiu buscar os resultados necessários para chegar onde está. Eles superaram Portugal nas quartas de final graças ao gol da vitória de Mikel Merino nos acréscimos.

O duelo das semifinais contra a Bélgica também estava rumo ao empate no tempo regulamentar, mas Merino foi o herói mais uma vez.

A La Roja busca sua primeira final de Copa do Mundo desde o triunfo de 2010 na África do Sul. Surpreendentemente, aquela foi a única participação da Espanha em uma final, e esta será apenas a terceira vez que a seleção chega às semifinais em sua história.

Os comandados de Luis de la Fuente entram confiantes para conquistar a vaga, especialmente após aquela vitória por 5x4 na Alemanha no ano passado.

Prováveis escalações para França x Espanha

Escalação esperada da França: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué, Mbappé;

Escalação esperada da Espanha: Simón, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal.

Defesas serão colocadas à prova

Ambas as equipes vêm se mostrando sólidas na defesa neste torneio, mas também têm sido igualmente eficientes no terço final do campo. A França ostenta uma sequência de três jogos seguidos sem sofrer gols e balançou as redes apenas duas vezes contra si.

Além disso, os franceses têm sido letais na área adversária, marcando 16 gols no total, apenas um atrás dos 17 da Argentina.

A Espanha também merece elogios por sua resiliência defensiva, já que não havia sofrido nenhum gol nesta Copa do Mundo antes do duelo das quartas de final contra a Bélgica.

No entanto, o time de De la Fuente marcou 11 gols em seis jogos, o que representa uma média de 1,83 gol por partida.

Como resultado, ambas as seleções chegam confiantes em furar o bloqueio defensivo rival.

Apenas a Bélgica (112) registrou mais finalizações do que França e Espanha, que empatam com 110 tentativas cada. Com esses números em cima da mesa, é muito provável que vejamos um espetáculo ofensivo nesta terça-feira.

Além disso, cada um dos últimos três confrontos diretos teve gols dos dois lados, sugerindo que o mesmo padrão deve se repetir no Texas.

Palpite 1 para França x Espanha: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.70 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Mbappé deve levar a França à final

Enquanto a briga pelo título da Copa do Mundo esquenta, a corrida pela Chuteira de Ouro se mostra igualmente intrigante. Lionel Messi e Kylian Mbappé mais uma vez chamam a atenção dos holofotes no maior palco do futebol mundial.

Ambos os craques já balançaram as redes os oito gols no total, mas Mbappé lidera a artilharia graças às suas três assistências.

Curiosamente, os dois craques desperdiçaram cobranças de pênalti em suas respectivas partidas de quartas de final, mas se redimiram marcando com a bola rolando.

Mbappé tem sido uma ameaça constante desde o início da competição e parece determinado a guiar seu país rumo à grande final da Copa do Mundo.

Com oito gols anotados nos últimos seis compromissos, Mbappé ostenta uma média de 1,3 gol por jogo.

Se ele mantiver o nível com mais uma atuação de gala diante da Espanha, os bicampeões mundiais terão plenas condições de superar este desafio na semifinal.

Palpite 2 para França x Espanha: Artilheiro a qualquer momento: Kylian Mbappé, com odds de 2.17 na Betboom.

Veremos a terceira semifinal seguida dos Les Bleus

A França carrega merecidamente o status de favorita para esta semifinal, e fica difícil apostar contra eles neste momento.

Os Les Bleus vêm embalados por uma sequência de sete vitórias consecutivas, somando apenas uma derrota nos seus últimos 17 confrontos internacionais.

A Espanha também vem colhendo bons resultados. A La Roja engatou cinco vitórias seguidas após o empate sem gols contra Cabo Verde na partida de estreia. A última derrota dos espanhóis aconteceu na final da Nations League, mas o revés veio apenas nas penalidades máximas.

O histórico dos cinco confrontos diretos anteriores também traz um fio de esperança para eles, com três triunfos da Espanha.

Contudo, a França parece atravessar um momento superior no torneio. Os Les Bleus venceram dois dos últimos cinco duelos, o que indica que esta semifinal dificilmente será um jogo fácil.

Considerando o desempenho atual de lado a lado, a nossa tendência é apostar que a França carimbará o passaporte para a sua terceira final consecutiva de Copa do Mundo.