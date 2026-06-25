Palpite Equador x Alemanha - Copa do Mundo 2026 - 25/06/2026

Nosso especialista em apostas espera que a Alemanha passe sem dificuldades pelo Equador em seu último jogo da fase de grupos, conquistando sua terceira vitória consecutiva nesta edição da Copa do Mundo.

Dicas de apostas para Equador x Alemanha:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Equador 0x2 Alemanha;

Palpite de artilheiros: Alemanha – Deniz Undav, Felix Nmecha.

As ambições do Equador de avançar na competição sofreram um duro golpe depois que Curaçau segurou um empate sem gols. Apesar da derrota por 1x0 para a Costa do Marfim na estreia, ainda havia esperanças de uma reação. No entanto, a seleção insular protagonizou uma das maiores zebras do torneio.

Eles ainda podem beliscar a segunda posição. Para isso, precisam vencer a Die Mannschaft por dois ou mais gols de diferença e torcer para que a Costa do Marfim tropece contra Curaçau. Como esse cenário parece improvável, a obrigação deles é vencer este confronto contra a Alemanha.

A Alemanha atropelou Curaçau por 7x1 na estreia, aplicando a maior goleada do torneio até aqui. Eles caminhavam para um empate contra a Costa do Marfim, mas o gol de Deniz Undav nos acréscimos garantiu a vitória por 2x1.

Os alemães vão terminar na liderança do Grupo E graças ao empate de Curaçau com o Equador. A equipe de Julian Nagelsmann é a primeira seleção europeia a se classificar para o mata-mata (fase de dezenove-avos/trinta e dois avos). Na primeira fase eliminatória, eles enfrentarão um dos terceiros colocados dos Grupos A, B, C, D ou F.

A partida não vale nada em termos de classificação para os tetracampeões mundiais, mas é uma decisão de vida ou morte para o Equador. O abismo técnico entre as duas equipes é nítido. A expectativa é que a Alemanha despache sem sustos uma seleção equatoriana que sequer balançou as redes nesta edição.

Escalações esperadas para Equador x Alemanha

Escalação esperada do Equador: Galíndez, Franco, Pacho, Hincapié, Rodrigues, Yeboah, Vite Caicedo, Estupiñán, Piata, Valencia;

Escalação esperada do Alemanha: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Brown, Nmecha, Pavlovic, Sané, Musiala, Havertz, Undav.

Alemanha deve dominar um confronto com poucos gols

O Equador vem sendo uma das seleções mais decepcionantes até agora, sem conseguir marcar um único gol. Curaçau, o menor país a se classificar para uma Copa do Mundo na história, segurou um empate sem gols com uma atuação valente.

Os equatorianos também passaram em branco contra a Costa do Marfim, que venceu por 1x0 em um jogo onde o Equador acertou apenas quatro finalizações no alvo em 15 tentativas. A falta de pontaria tem sido gritante.

A Alemanha, por outro lado, aproveitou a inexperiência de Curaçau na estreia e balançou as redes sete vezes para cravar a maior goleada do Mundial. O verdadeiro teste veio contra a Costa do Marfim, num duelo em que ficaram no 1x1 até os minutos finais.

A Die Mannschaft pressionou incansavelmente pelo gol da vitória. Isso demonstrou que eles também podem encontrar dificuldades para furar uma defesa bem postada. Ainda assim, a expectativa é que a Alemanha vença sem dificuldades o time comandado por Beccacece e saia de campo sem sofrer gols.

Dica de aposta 1 para Equador x Alemanha: Mais/Menos: menos de 2,5 gols, com odds de 2.04 na BetBoom.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Neuer segue buscando recordes

O Equador ostenta um dos ataques mais inoperantes desta Copa do Mundo. A seleção está no seleto grupo de equipes que ainda não balançaram as redes, ao lado de Haiti, Turquia, Cabo Verde, Argélia e Panamá.

O El Tri jogou abaixo do esperado nas duas partidas. Contra a Costa do Marfim, foram apenas quatro finalizações no alvo em 15 tentativas. Contra Curaçau, registraram um xG (gols esperados) de 2,84, mas pecaram na hora de empurrar para a rede. Nem mesmo o maior artilheiro da história da seleção, Enner Valencia, tem conseguido carregar o time nas costas.

A Alemanha sofreu gols em ambos os jogos contra Curaçau e Costa do Marfim. Mesmo assim, a equipe chega com a moral elevada, especialmente após o gol da vitória nos instantes finais contra os marfinenses.

Com a liderança garantida, o time de Julian Nagelsmann não deve adotar uma postura defensiva. Além disso, Manuel Neuer segue estacionado em sete jogos sem sofrer gols em Copas do Mundo. O arqueiro estará faminto para alcançar o top 3 histórico ao lado de lendas como Sepp Maier, Peter Shilton e Fabien Barthez.

Dica de aposta 2 para Equador x Alemanha: Ambas as equipes marcam: não, com odds de 2.12 na BetBoom.

Golpe no Equador virá cedo

O Equador vem deixando a desejar tanto no ataque quanto na defesa. Estreou com derrota por 1x0 para a Costa do Marfim e, na sequência, ficou no zero a zero com a modesta seleção de Curaçau.

Os estreantes no torneio contaram com uma atuação inspirada do goleiro Eloy Room, que fez impressionantes 15 defesas. Essa é a maior marca em uma única partida de Copa do Mundo, igualando o feito de Tim Howard contra a Bélgica em 2014.

A Alemanha conta com a segurança de Manuel Neuer no gol. Na frente, Deniz Undav e Kai Havertz vêm dando conta do recado no último terço do campo. Com nove gols marcados, os alemães têm o melhor ataque da competição, dois gols à frente de Canadá e Holanda.

Embora a maior parte dos seus gols tenha saído na segunda etapa, o time de Nagelsmann vem ganhando corpo. Eles devem pressionar o Equador desde o apito inicial, embalados também pela busca de Neuer por sua oitava partida sem sofrer gols em Mundiais. A tendência é que a Alemanha vá para o intervalo em vantagem, antes que o jogo fique mais aberto na etapa final.