Palpite Crystal Palace x Arsenal - Premier League - 24/05/2026

Intro: Apostamos nos Gunners, que buscam manter o embalo no caminho para a final da Champions League.

Dicas de apostas para Crystal Palace x Arsenal:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Crystal Palace 1x3 Arsenal;

Palpite de artilheiros: Crystal Palace – Jean-Philippe Mateta; Arsenal – Viktor Gyokeres, Declan Rice, Bukayo Saka.

O Crystal Palace tem objetivos mais importantes do que vencer sua última partida na temporada da Premier League. Os Eagles estão totalmente focados no troféu da Conference League, enquanto a passagem de Oliver Glasner por Selhurst Park se aproxima do fim. A equipe está há seis jogos sem vencer no campeonato e não vai querer correr muitos riscos antes de enfrentar o Rayo Vallecano.

Enquanto isso, o Arsenal desfruta mais uma vez do status de campeão da Inglaterra. Eles já não dependem desesperadamente de uma vitória na rodada final, mas não vão querer perder o embalo antes da final da Champions League. Os comandados de Mikel Arteta podem se beneficiar do fato de jogarem totalmente sem pressão.

Escalações esperadas para Crystal Palace x Arsenal

Escalação esperada do Crystal Palace: Henderson, Canvot, Lacroix, Sosa, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta;

Escalação esperada do Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Rice, Odegaard, Eze, Madueke, Martinelli, Gyokeres.

Gunners devem terminar a temporada em alta

Mesmo já tendo garantido o título da Premier League e sabendo que este jogo não mudará a tabela, o Arsenal ainda buscará mais uma vitória. Os comandados de Mikel Arteta foram bastante pragmáticos ao longo de sua vitoriosa campanha em 2025/26. No entanto, eles podem finalmente jogar com maior intensidade. Com o enorme confronto diante do Paris Saint-Germain se aproximando, a equipe vai querer manter o embalo de vitórias.

O Crystal Palace pode poupar Chris Richards e Chadi Riad após pequenas lesões sofridas contra o Brentford, especialmente com a sua própria final europeia batendo à porta. Por outro lado, os Gunners podem rodar o elenco, mas hoje contam com uma excelente profundidade de elenco. Uma vitória dos visitantes parece o resultado mais provável por aqui.

Os Eagles atravessam uma fase complicada, vindo de um empate por 2x2 contra o Brentford na última rodada. Em contrapartida, o time de Arteta venceu cinco de seus últimos seis jogos, o que mostra o excelente momento da equipe. Eles estão voando baixo e não vão querer que sua sequência invicta chegue ao fim.

Dica de aposta 1 para Crystal Palace x Arsenal: 1X2: Arsenal, com odds de 1.80 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Crystal Palace x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ausência de pressão promete um confronto aberto

Embora este confronto não mude nada na tabela, o clima descontraído pode, na verdade, deixar o jogo mais emocionante. Os Gunners vêm de quatro jogos seguidos sem sofrer gols.

No entanto, rodar a escalação titular pode deixar a defesa um pouco mais vulnerável. Além disso, o Palace marcou seis gols nas suas últimas quatro partidas em todas as competições, mostrando que ainda tem poder de fogo no ataque.

O fato de nenhuma das equipes disputar mais nada no campeonato pode resultar em um jogo aberto em Selhurst Park. Os jogadores terão mais liberdade para criar e se expressar. Além disso, com as finais europeias batendo à porta, é improvável que o jogo seja muito pegado ou faltoso. Esperamos emoção nos dois lados do campo no que promete ser um espetáculo divertido para os torcedores neutros.

Dica de aposta 2 para Crystal Palace x Arsenal: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.61 na Betboom.

Gyokeres retorna ao time titular

Nenhum jogador do Arsenal marcou mais gols nesta temporada do que Viktor Gyokeres. O atacante sueco distribuiu seus 21 gols com muita consistência ao longo da jornada, balançando as redes em todas as competições que disputou. Com 14 gols na Premier League, ele com certeza desempenhou um papel fundamental na conquista do título.

Além disso, Gyokeres é o favorito das casas de apostas para marcar neste confronto, o que não é nenhuma surpresa. O centroavante passou em branco nos dois últimos compromissos do Arsenal na liga, mas havia balançado as redes quatro vezes em cinco partidas anteriores. Impressionantemente, o jogador de 27 anos não fica mais de dois jogos seguidos sem marcar desde janeiro.

Portanto, embora existam vários candidatos a balançar as redes de lado a lado, estamos apostando que o ex-jogador do Sporting vai dar conta do recado por aqui. Ele foi poupado contra o Burnley, mas Arteta certamente adoraria vê-lo calibrar o pé antes da final da Champions League no dia 30 de maio. Ele é, sem dúvida, um atleta com quem Glasner e a retaguarda do Palace precisarão abrir o olho.