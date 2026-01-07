Palpite Bélgica x Senegal - Copa do Mundo 2026 - 01/07/2026

Esperamos que os Leões da Teranga deem trabalho em Seattle, mas não o suficiente para garantir a vitória sobre os Diabos Vermelhos.

Palpites para Bélgica x Senegal:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Bélgica 2x1 Senegal;

Palpite de artilheiros: Bélgica – Leandro Trossard, Romelu Lukaku; Senegal – Sadio Mané.

A Bélgica não vinha convencendo nesta Copa do Mundo de 2026, mas mostrou a que veio ao atropelar a Nova Zelândia por 5x1 na última partida.

Antes disso, a equipe amargou empates contra o Egito e Irã, e precisará jogar mais bola no mata-mata se quiser ir longe. Rudi Garcia estará ansioso para ver seus comandados manterem o embalo do último triunfo.

Do outro lado, Senegal se classificou no sufoco no Grupo I após sofrer uma goleada dolorosa por 5x0 contra o Iraque na terceira rodada. Os senegaleses balançaram as redes contra a França e a Noruega, embora as derrotas consecutivas tenham ligado o sinal de alerta para Pape Thiaw.

Agora, com o ataque calibrado, fica a esperança de que a equipe possa engrenar de vez.

Prováveis escalações para Bélgica x Senegal

Escalação esperada da Bélgica: Courtois, Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, De Ketelaere;

Escalação esperada do Senegal: Diaw, Jakobs, Seck, Niakhate, Diatta, Camara, Gueye, Diarra, Mané, Jackson, Sarr.

Diabos Vermelhos buscam a classificação

A Bélgica entra em campo como favorita para o duelo no Lumen Field, mas não deve ter vida fácil contra o Senegal. Os Leões da Teranga contam com peças individuais de peso e têm futebol para incomodar os belgas em Seattle.

Ainda assim, apostamos que os europeus vão carimbar a vaga, mesmo diante de um teste de fogo.

Zeno Debast está próximo de retornar após voltar aos treinos, mas este confronto pode ser um pouco precoce para ele. No comando do ataque, a titularidade de Romelu Lukaku ainda parece um cenário distante.

Pelo lado do Senegal, o goleiro Édouard Mendy está fora devido a uma lesão no joelho, mas pode retornar nas oitavas de final caso a seleção avance.

No entanto, há desconfiança quanto ao rendimento belga. A badalada "Geração de Ouro" da Bélgica está nos seus últimos suspiros.

Mesmo assim, o elenco atual deve ter lenha para queimar e buscar o resultado no que promete ser um confronto parelho no estado de Washington.

Palpite 1 para Bélgica x Senegal: 1X2: Bélgica, com odds de 2.15 na bet365.

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Senegal promete endurecer o jogo

Não é comum ver essas duas seleções passarem em branco. A Bélgica só não balançou as redes em duas das suas últimas 17 partidas. Já Senegal ficou sem marcar em apenas cinco ocasiões desde o início de 2025.

Por outro lado, nenhuma das duas defesas tem sido uma fortaleza. Estados Unidos, México, Egito e Nova Zelândia vazaram a meta belga este ano – enquanto os senegaleses ficaram cinco jogos sem sofrer gols em 11 exibições.

Com isso, ambos os lados devem criar boas chances de gol ao longo dos 90 minutos.

Este será o primeiro confronto da história entre as duas seleções, e tudo indica que teremos um belo espetáculo nesta quinta-feira. O cenário mais provável é de vitória belga com bola na rede dos dois lados.

Palpite 2 para Bélgica x Senegal: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.75 na bet365.

Trossard está pronto para brilhar no grande palco

Com os Diabos Vermelhos já somando quatro artilheiros diferentes no torneio, cravar quem vai balançar as redes é uma tarefa indigesta. Talento ofensivo não falta do lado da Bélgica, tampouco do lado dos Leões da Teranga.

Este duelo eliminatório tem tudo para ser decidido em um lampejo individual, e há um jogador específico que cresce sob esse tipo de pressão.

Leandro Trossard vem sendo decisivo em grandes jogos pelo Arsenal, somando 19 gols e assistências por seu clube na temporada 2026/27. Além disso, ele chega com a confiança nas nuvens após marcar duas vezes contra a Nova Zelândia.

O atacante de 31 anos participou diretamente de quatro gols nos seus últimos quatro jogos pela seleção, e a defesa de Senegal precisará abrir o olho com ele.

Romelu Lukaku é o mais cotado pelas casas de apostas para balançar as redes, mas é improvável que comece entre os titulares. Do lado de Pape Thiaw, Nicolas Jackson e Sadio Mané surgem como as principais ameaças ofensivas.

No fim das contas, deixamos o nosso voto de confiança para Trossard fazer a diferença, já que ele tem qualidade de sobra para decidir o jogo ou clarear a jogada crucial.