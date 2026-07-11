Palpite Argentina x Suíça - Copa do Mundo 2026 - 11/07/2026

Nosso especialista em apostas espera que a Argentina mantenha o embalo das últimas duas fases e carimbe o seu passaporte para as semifinais.

Palpites para Argentina x Suíça:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Argentina 3x1 Suíça;

Palpite de artilheiros: Argentina – Lionel Messi (2x), Lautaro Martínez; Suíça – Breel Embolo.

Os atuais campeões do mundo carimbaram a vaga nas quartas de final após tomarem dois belos sustos nas fases anteriores. No mata-mata dos dezesseisavos de final, a Argentina teve que suar a camisa para despachar Cabo Verde na prorrogação.

Já nas oitavas, contra o Egito, parecia que os hermanos fariam as malas mais cedo e se despediriam da América do Norte.

Os comandados de Lionel Scaloni chegaram a ficar atrás por 2x0 em Atlanta, correndo atrás do placar desde os 15 minutos de jogo. Mas, quando faltavam apenas 11 minutos para o apito final, a Albiceleste operou uma virada espetacular, anotando três gols em um intervalo de 13 minutos para garantir a classificação.

O sonho do bicampeonato consecutivo segue mais vivo do que nunca.

Do outro lado, a Suíça tem todos os motivos do mundo para estar orgulhosa de sua trajetória até aqui. Os "Cruzes Vermelhas" seguraram um empate sem gols contra a cascuda seleção da Colômbia e, após 120 minutos de bola rolando, a decisão foi para os pênaltis.

Os suíços levaram a melhor nas penalidades máximas, marcando um encontro com os campeões mundiais em Kansas City neste domingo.

A equipe de Murat Yakin já fez história ao vencer seu primeiro jogo de mata-mata da história na fase de 16 avos. Ao passarem também pelas oitavas, eles alcançaram duas vitórias seguidas em jogos eliminatórios de Copas do Mundo pela primeira vez.

Esta é a primeira aparição do país nas quartas de final desde 1954, e a Suíça entrará em campo doida para deixar sua marca.

Prováveis escalações para Argentina x Suíça

Escalação esperada da Argentina: E. Martínez, Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Mac Allister, Fernández, Messi, Álvarez;

Escalação esperada da Suíça: Kobel, Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez, Freuler, Xhaka, Ndoye, Manzambi, Vargas, Embolo.

Campeões prontos para castigar a inexperiência suíça

A Argentina mostrou todo o seu poder de reação nas fases eliminatórias deste torneio. Não foi um caminho suave até as quartas de final, mas a qualidade pesou no final das contas.

Os campeões mundiais agora somam uma sequência incrível de 12 vitórias consecutivas.

Embora os suíços também venham de quatro triunfos seguidos, eles venceram apenas um dos seis jogos anteriores a essa sequência. Com quatro empates e uma derrota antes de engrenarem, o time se mostra bastante oscilante.

A realidade é que a Suíça está pisando em terreno desconhecido: precisaria de uma inédita terceira vitória consecutiva em mata-mata de Copa para avançar.

Os comandados de Scaloni estão carecas de saber como jogar sob essa pressão. Além disso, o histórico joga a favor dos sul-americanos.

A Argentina está invicta nos últimos cinco confrontos diretos contra a Suíça, com três vitórias na conta — incluindo o marcante duelo pelas oitavas de final na Copa do Mundo de 2014.

Palpite 1 para Argentina x Suíça: 1X2: Argentina, com odds de 1.70 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Gols de sobra para os campeões

Uma postura totalmente ofensiva sempre foi o esperado dos campeões. O ataque vem sendo cirúrgico e divide o posto de melhor do torneio com a França, somando 14 gols.

Para completar, Lionel Messi continua provando ao mundo por que é o maior de todos os tempos. A tendência é de bola na rede.

Messi chega a este confronto liderando a artilharia isolada com oito gols, antes mesmo de Kylian Mbappé entrar em campo contra o Marrocos. Apesar de ter desperdiçado um pênalti no tempo normal na terça-feira, o gênio argentino seguiu sendo a grande inspiração para buscar a vitória.

A Argentina vem construindo uma estatística impressionante no quesito bola na rede.

A Albiceleste marcou exatamente três gols em cada uma das suas últimas três partidas. Além do mais, balançou as redes três vezes em cinco dos seus últimos seis confrontos.

Por conta disso, vale muito a pena apostar que os campeões vão marcar mais de uma vez na manhã de domingo.

Palpite 2 para Argentina x Suíça: Mais/Menos (Argentina): mais de 1,5 gols, com odds de 1.95 na Betboom.

Motivos para comemorar dos dois lados

Se o poderio ofensivo da Argentina no terço final do campo é indiscutível, a defesa vem deixando a desejar nos compromissos recentes.

Os cinco gols sofridos pela equipe neste torneio foram todos concentrados nas últimas três partidas. Isso dá uma média de 1,6 gols sofridos por jogo — um número que certamente enche os europeus de esperança.

A Suíça vai entrar em campo acreditando que pode machucar a defesa argentina nesta quartas de final, apoiada pelo seu retrospecto na Copa do Mundo. O único jogo em que os "Cruzes Vermelhas" passaram em branco foi no empate sem gols contra a Colômbia.

Antes disso, haviam anotado nove gols em quatro partidas, ostentando uma excelente média de 2,25 gols por jogo.

Com Breel Embolo comandando o ataque, a Suíça deve criar ao menos uma chance clara para seu centroavante cravar. A Argentina também viu o mercado de "ambas marcam" se concretizar em todas as suas últimas três partidas.

Enquanto isso, cinco dos últimos sete jogos da Suíça terminaram com o mesmo desfecho.

Além de tudo, três dos últimos quatro embates entre esses países tiveram gols dos dois lados. Não é nenhum absurdo prever que teremos comemorações tanto por parte da Argentina quanto da Suíça nesta decisão épica de quartas de final.