Palpite Alemanha x Paraguai - Copa do Mundo 2026 - 29/06/2026

Nosso especialista em apostas acredita que o Paraguai de Gustavo Alfaro pode puxar o tapete da Alemanha e frustrar os planos dos europeus para o tão sonhado pentacampeonato mundial.

Palpites para Alemanha x Paraguai:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Alemanha 1x2 Paraguai;

Palpite de artilheiros: Alemanha – Kai Havertz; Paraguai – Julio Enciso, Matias Galarza.

A Alemanha estreou com tudo, aplicando uma goleada arrasadora de 7x1 sobre a estreante Curaçao — o placar mais elástico do torneio até aqui. Na sequência, os alemães suaram a camisa para vencer a Costa do Marfim por 2x1, graças a dois gols de Deniz Undav.

O verdadeiro teste, porém, veio contra o Equador na última rodada da fase de grupos. El Tricolor surpreendeu a Die Mannschaft com uma vitória por 2x1, impondo a primeira derrota dos germânicos na competição.

Mesmo assim, a Alemanha garantiu a liderança do Grupo E, sacramentando um duelo eletrizante contra a cascuda seleção do Paraguai.

Os comandados de Gustavo Alfaro começaram mal, levando uma goleada de 4x1 dos donos da casa, os Estados Unidos, na estreia. Contudo, deram a volta por cima ao vencerem a Turquia por 1x0, mesmo jogando com um homem a menos.

Um empate sem gols contra a Austrália na rodada final bastou para carimbar a classificação como um dos melhores terceiros colocados. Os Guaranis chegam embalados e cascudos após uma verdadeira batalha na fase de grupos.

O moral da Alemanha, que estava nas nuvens após a vitória magra sobre a Costa do Marfim, sofreu um duro golpe com o revés diante do Equador. Agora, o Paraguai surge como um dos grandes azarões com potencial de surpresa no torneio.

Tudo indica que esse confronto não será nada simples para a Alemanha, trazendo à memória o último embate entre as duas seleções em Copas, em 2006. Naquela ocasião, os paraguaios caíram nas oitavas de final por 1x0, castigados por um gol de Oliver Neuville aos 43 minutos do segundo tempo.

A estratégia paraguaia deve focar em ferir a Alemanha nas transições ofensivas. O Paraguai quer seguir vivo para tentar igualar sua melhor campanha na história das Copas, quando alcançou as quartas de final em 2010. Quem passar desse duelo enfrentará França ou Suécia nas oitavas de final.

Escalações esperadas para Alemanha x Paraguai

Escalação esperada da Alemanha: Neuer, Kimmich, Tah, Rudiger, Raum, Pavlovic, Nmecha, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz;

Escalação esperada do Paraguai: Gill, Caceres, Canale, Gomez, Maidana, Alonso, Cubas, Galarza, Bobadilla, Almiron, Enciso.

O momento de Kimmich brilhar

Pilar do Bayern de Munique, Joshua Kimmich segue como um dos homens de confiança de Julian Nagelsmann. Sua capacidade de ditar o ritmo e de fazer a transição entre a defesa e o ataque é vital para a engrenagem da Die Mannschaft.

O jogador de 31 anos distribuiu duas assistências no atropelo por 7x1 sobre Curaçao e teve outra atuação de gala contra a Costa do Marfim. No entanto, o meio-campo do Equador conseguiu neutralizá-lo com eficiência na derrota por 2x1.

O capitão alemão fechou a temporada europeia de 2025/26 por seu clube com dois gols e 13 assistências em 49 partidas. Nagelsmann o escalou como lateral-direito neste Mundial, e ele não tem deixado a desejar.

Disputando sua terceira Copa do Mundo, Kimmich será peça-chave no primeiro jogo de mata-mata da Alemanha no torneio desde que ergueu a taça em 2014. Apostar em uma participação direta dele em um gol ou em uma assistência traz um valor nítido.

Palpite 1 para Alemanha x Paraguai: Joshua Kimmich marca ou assiste a qualquer momento, com odds de 2.40 na bet365

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Alemanha x Paraguai nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo incendiado em Boston

A Alemanha vem mostrando certa irregularidade nesta Copa. O revés por 2x1 para o Equador expôs falhas defensivas evidentes. Os germânicos foram vazados em seis de seus últimos sete jogos, incluindo os últimos quatro de forma consecutiva.

Desde a campanha abaixo da média na Nations League no ano passado, eles venceram 11 de seus últimos 12 compromissos. Dez dessas partidas superaram a marca de 2,5 gols.

Além disso, os últimos cinco de seis jogos da Alemanha em Copas do Mundo tiveram mais de 2,5 gols. Se o ataque tem funcionado de vento em popa, o mesmo não se pode dizer da retaguarda.

O Paraguai não ostenta o mesmo retrospecto vitorioso recente da Alemanha. Na fase de grupos, somaram uma vitória, um empate e uma derrota. Apenas no revés por 4x1 para os EUA o mercado de "ambas marcam" foi batido.

Depois disso, os Guaranis engataram duas partidas sem sofrer gols. A equipe tem peças qualificadas para castigar a Alemanha no contragolpe. A tendência é que consigam balançar as redes em um confronto que promete ser dinâmico e lá e cá.

Palpite 2 para Alemanha x Paraguai: Mais/Menos: mais de 2,5 gols & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.50 na bet365.

Guaranis prontos para complicar a vida dos alemães

O Paraguai sofreu um baque daqueles na estreia ao levar quatro gols dos Estados Unidos. Aquela goleada parece ter acordado o time de Alfaro. A resposta veio na eliminação da Turquia com uma vitória por 1x0, segurando o resultado com dez jogadores durante todo o segundo tempo.

Contra a Austrália, bastava um ponto para carimbar a vaga — resultado que também interessava aos australianos. Em um claro "pacto de cavalheiros", nenhuma das equipes criou grandes chances de perigo, resultando em um morno 0x0.

Agora, tudo é possível na primeira aparição da equipe em um mata-mata de uma Copa desde 2010. A Alemanha é muito organizada, mas o Paraguai certamente vai destrinchar a tática do Equador para tentar repetir o feito. O grande objetivo paraguaio será segurar o empate nos 90 minutos.

Caso a partida vá para a prorrogação, o cenário fica totalmente aberto. A Alemanha levaria vantagem em uma eventual disputa de pênaltis pelo peso da camisa e pela bagagem em decisões.

Contudo, no tempo regulamentar, a expectativa é de um Paraguai frustrando os alemães com as linhas recuadas, apostando na velocidade do ataque para surpreender nos contragolpes.