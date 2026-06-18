Palpite México x Coreia do Sul - Copa do Mundo 2026 - 18/06/2026

Nosso especialista em apostas espera um jogo equilibrado, com os donos da casa aproveitando o mando de campo para evitar a derrota.

Dicas de apostas para México x Coreia do Sul:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: México 2x1 Coreia do Sul;

Palpite de artilheiros: México – Raúl Jiménez (2x); Coreia do Sul – Son Heung-Min.

O México começou com o pé direito sua campanha na Copa do Mundo de 2026. Um dos países-sedes do torneio, a seleção mexicana fez por merecer a vitória por 2x0 sobre a África do Sul na estreia. Talvez a única ponta de frustração para a torcida local tenha sido o fato de a equipe não ter transformado o amplo domínio em uma goleada maior.

Ainda assim, os comandados de Javier Aguirre lideram o Grupo A antes desta segunda rodada. Evitar um tropeço no Estádio Akron significaria deixar o El Tri com um pé na fase de dezesseis-avos de final. A boa atuação contra a África do Sul indica que a equipe chega embalada para este confronto.

A Coreia do Sul também deve estar com a confiança nas alturas após a vitória por 2x1 sobre a Tchéquia na estreia. E não foi apenas pelo fato de terem somado os três pontos, mas sim pela forma como arrancaram esse resultado. Os Guerreiros Taegeuk perdiam por 1x0 a 30 minutos do fim, mas mostraram um poder de reação incrível para virar a partida.

Hyeon-Gyu Oh saiu do banco de reservas para marcar o gol da vitória a 10 minutos do apito final. Este confronto vale a liderança direta do Grupo A entre as duas nações. Com ambas as seleções vindas de vitórias na estreia, o duelo tem tudo para se tornar um daqueles clássicos inesquecíveis de Copa do Mundo.

Escalações esperadas para México x Coreia do Sul

Escalação esperada do México: Rangel, Reyes, Sánchez, Vásquez, Gallardo, Lira, Alvarado, Gutiérrez, Fidalgo, Quiñones, Jiménez;

Escalação esperada da Coreia do Sul: Seung-Gyu, Han-Beom, Min-Jae, Gi-Hyuk, Seol, In-Beom, Paik, Tae-Seok, Kang-In, Jae-Sung, Heung-Min.

Anfitriões buscam manter bom retrospecto contra os sul-coreanos

O fator casa continua pesando muito na Copa do Mundo. O México contou com uma atmosfera pulsante no Azteca no jogo de abertura e agora espera que a torcida em Zapopan repita a festa ou faça ainda melhor.

A expectativa é de que os donos da casa correspondam à pressão sob essas condições favoráveis após o triunfo na estreia. O El Tri ostenta agora uma invencibilidade de nove partidas, com sete vitórias e dois empates. A equipe chega para este duelo embalada por quatro vitórias consecutivas, o que dá total confiança para buscar mais três pontos.

A Coreia também vive um bom momento vinda de uma sequência de três vitórias. No entanto, antes disso, a seleção asiática acumulou derrotas consecutivas em amistosos contra a Áustria e a Costa do Marfim. Além do mais, o retrospecto histórico contra o México não é nada favorável aos sul-coreanos.

O México está invicto nos últimos quatro confrontos diretos, com três vitórias na conta. O último encontro entre eles em uma Copa do Mundo aconteceu em 2018, quando o El Tri levou a melhor por 2x1 em Rostov. Sendo assim, a tendência é que os donos da casa conquistem um bom resultado nesta quinta-feira.

Dica de aposta 1 para México x Coreia do Sul: 1x2: México, com odds de 1.97 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto México x Coreia do Sul nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambos os ataques estão de pontaria afiada

As duas seleções balançaram as redes duas vezes na estreia, o que indica uma grande probabilidade de termos gols dos dois lados. O México marcou 10 gols nas suas últimas quatro partidas, com uma excelente média de 2,5 gols por jogo. Enquanto isso, o ataque sul-coreano produziu os mesmos oito gols nos seus últimos três compromissos.

Os comandados de Hong Myung-bo golearam recentemente Trinidad e Tobago por 5x0, tornando pouco provável que passem em branco. Além disso, os últimos cinco confrontos diretos renderam 17 gols, uma média expressiva de 3,4 gols por partida. Esse é um forte indício de que, quando essas duas seleções se enfrentam, as redes costumam balançar com frequência.

Também vale destacar que o mercado de "Ambas Marcam" bateu nos últimos três confrontos entre eles. Além do mais, as duas equipes balançaram as redes e sofreram gols em suas respectivas últimas duas exibições. Consequentemente, a expectativa é alta para que as duas nações marquem neste duelo.

Dica de aposta 2 para México x Coreia do Sul: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.09 na Betboom.

Veremos um duelo de atacantes veteranos

A experiência no comando de ataque deve ser um fator determinante nesta partida. Raúl Jiménez liderou o setor ofensivo dos donos da casa no último jogo. Em sua primeira oportunidade como titular em uma Copa do Mundo, o atacante do Wolves não decepcionou.

Jiménez quase abriu o placar logo nos primeiros cinco minutos, parando em uma grande defesa do goleiro sul-africano Ronwen Williams. Raúl acabou desencantando na segunda etapa, o que o coloca como um excelente candidato a balançar as redes neste confronto.

Do outro lado, porém, Son Heung-Min também surge como uma ótima opção de aposta, apesar de ter passado em branco na estreia da Copa do Mundo de 2026. O ex-atacante do Spurs finalizou seis vezes contra a Tchéquia, liderando as estatísticas do jogo.

Son também registrou o maior xG (gols esperados) da noite, com 1,02, mas a bola insistiu em não entrar. O atacante do LAFC já está totalmente habituado ao calor do verão norte-americano, portanto, jogar no México não será um problema para o seu rendimento. Após desperdiçar uma chance clara na primeira rodada, a tendência é que Son esteja com a pontaria muito mais afiada neste confronto.