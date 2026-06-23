Palpite Inglaterra x Gana - Copa do Mundo 2026 - 23/06/2026

Nosso especialista em apostas espera que a Inglaterra mantenha o mesmo ritmo demonstrado na vitória contra a Croácia para somar mais três pontos e carimbar sua vaga no mata-mata.

Dicas de apostas para Inglaterra x Gana:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Inglaterra 3x1 Gana;

Palpite de artilheiros: Inglaterra – Harry Kane, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Gana – Antoine Semenyo.

Sessenta anos após conquistar seu único título mundial, o English Team busca o bicampeonato. Os ingleses estrearam com o pé direito na campanha de 2026, derrotando a Croácia por um convincente 4x2. Tinha tudo para ser um confronto espinhoso, ainda mais lembrando que os croatas levaram a melhor na semifinal de 2018. No entanto, a Inglaterra sobrou em campo na etapa final.

O papo de vestiário de Thomas Tuchel no intervalo surtiu efeito imediato, encorajando seus jogadores a terem mais ousadia com a bola nos pés. E foi exatamente o que fizeram para sacramentar a vitória na estreia da Copa do Mundo. Um novo triunfo no Gillette Stadium, em Massachusetts, nesta noite de terça-feira, praticamente carimba o passaporte da equipe para a próxima fase do torneio.

Gana tem o mesmo privilégio, já que três pontos contra a Inglaterra seriam suficientes para garantir a classificação antecipada no grupo. Os Estrelas Negras não foram tão convincentes na estreia contra o Panamá, mas fizeram o dever de casa. Os panamenhos até tiveram chances claras para castigar Gana, mas pecaram na hora de mandar a bola para o fundo das redes.

Carlos Queiroz deve estar satisfeito por sua equipe ter conquistado o resultado necessário na primeira rodada. Se conseguirem segurar pelo menos um empate contra uma das grandes favoritas ao título mundial, os africanos já podem considerar um lucro enorme. No cenário ideal, os ganeses adorariam desbancar os ingleses para assumir a liderança isolada do Grupo L antes da rodada decisiva.

Escalações esperadas para Inglaterra x Gana

Escalação esperada da Inglaterra: Pickford, James, Konsa, Stones, O’Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane;

Escalação esperada de Gana: Ati Zigi, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Yirenkyi, Owusu, Sulemana, Semenyo, Nuamah, Ayew.

Inglaterra chega com tudo para o duelo do Grupo L

A Inglaterra conta, sem dúvidas, com um dos elencos mais recheados de talento nesta Copa do Mundo. Luxo tanto que Tuchel se deu ao direito de deixar peças como Bukayo Saka, Marcus Rashford e Morgan Rogers no banco de reservas. O English Team mostrou toda a sua força no jogo de estreia, com um verdadeiro show no segundo tempo.

Com o resultado, a Inglaterra engatou sua terceira vitória consecutiva, o que definitivamente liga o sinal de alerta para Gana. Em um torneio curto como este, embalar no momento certo é fundamental, e os ingleses estão voando baixo. Por outro lado, os Estrelas Negras venceram na estreia após amargarem um jejum de seis partidas sem vitória, incluindo cinco derrotas seguidas.

Há um abismo de 69 posições separando as duas seleções no ranking da FIFA, o que dá uma boa pista de como o confronto pode se desenhar. Além disso, a tendência é de o placar se movimentar bastante, já que os últimos dois jogos da Inglaterra tiveram mais de dois gols. Com o arsenal que os ingleses têm no último terço do campo, a sede por gols vai ser grande.

Dica de aposta 1 para Inglaterra x Gana: 1X2: Inglaterra & Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 1.74 na Brazino777.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Ainda há motivos para os Estrelas Negras acreditarem

O poder de fogo do ataque inglês todo mundo conhece, mas e lá atrás? Tuchel surpreendeu ao escalar Ezri Konsa e John Stones como dupla de zaga titular, uma escolha no mínimo questionável. Ambos os defensores passaram boa parte da temporada europeia esquentando o banco em seus clubes e faltou ritmo de jogo.

A falta de entrosamento ficou nítida, permitindo que a Croácia balançasse as redes duas vezes. Jordan Pickford precisou fazer três defesas difíceis, e o sistema defensivo perdeu na fisicalidade, vencendo 38 duelos contra 41 dos croatas. Resta saber se Tuchel vai insistir na mesma zaga ou se vai promover a entrada de Marc Guéhi no miolo defensivo.

Com certeza a comissão técnica de Gana tomou nota disso e percebeu que furar o bloqueio inglês não é nenhuma missão impossível. Jordan Ayew e Antoine Semenyo conhecem muito bem os atalhos contra esses defensores, já que construíram boa parte de suas carreiras na badalada Premier League. Como os ganeses passaram em branco em apenas um dos seus últimos cinco compromissos, há motivos de sobra para acreditar que eles deixarão sua marca.

Dica de aposta 2 para Inglaterra x Gana: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.35 na Brazino777.

Tem opção de valor no mercado de artilheiros

Qualidade para balançar as redes não falta de lado a lado. O capitão inglês Harry Kane surge como o nome óbvio, precisando de apenas um gol para se isolar como o maior artilheiro da história de seu país em Copas do Mundo. No entanto, apostar nas redes balançando pelo craque do Bayern de Munique paga pouco e não traz tanto valor.

Jude Bellingham joga logo atrás do centroavante, o que significa que as oportunidades fatalmente vão aparecer para ele. Contudo, nossa aposta certeira vai para Marcus Rashford deixar o dele novamente, repetindo o feito da estreia, quando saiu do banco para cravar. O ponta, que passou uma temporada emprestado ao Barcelona, deitou e rolou nos gramados da La Liga.

Ele guardou oito gols e distribuiu sete assistências em suas 32 partidas pelo campeonato espanhol. Se conseguir repetir o alto nível vestindo a camisa da seleção, ele vai fazer o estrago neste Mundial. Além de tudo, a cotação para Rashford está bem atrativa, justificando nosso palpite para que repita a dose do jogo contra a Croácia.