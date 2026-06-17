Palpite Inglaterra x Croácia - Copa do Mundo 2026 - 17/06/2026

Nosso especialista em apostas espera um confronto equilibrado entre as duas seleções europeias, com Harry Kane cotado para fazer a diferença em Dallas.

Dicas de apostas para Inglaterra x Croácia:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Inglaterra 1x0 Croácia;

Palpite de artilheiros: Inglaterra – Harry Kane.

Desde que venceu todas as oito partidas nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o rendimento da Inglaterra caiu um pouco. Os ingleses não impressionaram em março, empatando com o Uruguai antes de perderem para o Japão em amistosos no Wembley. Desde então, a equipe comandada por Thomas Tuchel jogou duas vezes nos EUA, derrotando a Nova Zelândia e a Costa Rica em amistosos preparatórios.

A Croácia também foi quase impecável nas Eliminatórias, deixando apenas dois pontos pelo caminho ao carimbar o seu passaporte para a América do Norte. De lá para cá, eles optaram por um calendário de peso e venceram amistosos contra a Colômbia e a Eslovênia pelo placar de 2x1. No entanto, a equipe de Zlatko Dalic também sofreu derrotas por dois gols de diferença tanto para o Brasil quanto para a Bélgica em 2026.

Escalações esperadas para Inglaterra x Croácia

Escalação esperada da Inglaterra: Pickford, O’Reilly, Konsa, Guehi, James, Anderson, Rice, Gordon, Bellingham, Madueke, Kane;

Escalação esperada da Croácia: Livakovic, Gvardiol, Vuskovic, Sutalo, Perisic, Kovacic, Modric, Stanisic, Sucic, Kramaric, Budimir.

Inglaterra vai sair na frente

Embora tenha apresentado algumas exibições ofensivas abaixo da média, o retrospecto defensivo geral da Inglaterra sob o comando de Thomas Tuchel é excepcional. Eles não sofreram um gol sequer ao longo de seus oito compromissos pelas Eliminatórias. Os Três Leões sofreram uma média de apenas 0,36 gol por 90 minutos desde a chegada do técnico alemão.

A Inglaterra levou a melhor por 1x0 no último encontro entre as duas equipes pela fase de grupos da Euro 2020. Os ingleses vão botar fé em uma nova vitória contra uma seleção croata já envelhecida. Dalic depende de vários jogadores que já passaram bastante dos 30 anos, enquanto o capitão Luka Modric está agora com 40 anos.

Nove das 11 vitórias dos Três Leões sob o comando de Tuchel aconteceram em partidas com três ou menos gols. Apoiar a repetição desse cenário traz bastante valor neste confronto do Grupo L.

Dica de aposta 1 para Inglaterra x Croácia: 1X2: Inglaterra & Mais/Menos: menos de 3,5 gols, com odds de 2.20 na Brazino777.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Espetáculo em Dallas não deve pegar fogo

Com Gana e Panamá completando o grupo, nenhuma das seleções precisará correr grandes riscos logo na estreia. O calor sufocante do Texas também deve ditar um ritmo de jogo mais cadenciado, tornando um duelo cauteloso o cenário mais provável.

A Croácia também se mostrou muito sólida na defesa durante a sua campanha qualificatória. Eles sofreram uma média de apenas 0,50 gol por jogo. Além disso, apenas três de suas oito partidas terminaram com ambas as equipes balançando as redes.

A bagagem pesada e a enorme experiência em grandes torneios devem garantir que eles continuem sendo um osso duro de roer nesta Copa do Mundo. A equipe de Dalic sofreu uma média de apenas 1,14 gol por jogo somando as duas últimas edições do Mundial. Vale lembrar que eles foram vice-campeões em 2018 e conquistaram o terceiro lugar em 2022.

Apostar que pelo menos um dos times passará em branco em Dallas parece ser o caminho ideal. Ambas as equipes marcaram em apenas um dos últimos 10 jogos da Inglaterra.

Dica de aposta 2 para Inglaterra x Croácia: Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.72 na Brazino777.

Kane entregará a vitória aos Três Leões de novo

Embora a Inglaterra tenha mudado para um estilo de jogo diferente sob a batuta de Tuchel, a seleção ainda depende muito de lampejos e atuações individuais. Harry Kane é a fonte mais constante dessas jogadas e deve chegar com a confiança no teto após uma temporada fantástica.

O craque do Bayern de Munique marcou impressionantes 61 gols em 50 partidas pelo seu clube. Ele também balançou as redes oito vezes em oito jogos pela Inglaterra nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante de 32 anos manteve uma média de 3,9 finalizações por partida naquela campanha.

Kane abriu o placar para a Inglaterra em três ocasiões desde o início da temporada 2025/26. Ele inaugurou o marcador anotando o seu 79º gol pela seleção no recente triunfo por 1x0 no amistoso contra a Nova Zelândia. Apostar que o ex-atacante do Tottenham vai inaugurar o placar mais uma vez parece ser uma opção de ótimo valor, tendo uma probabilidade implícita de 23,8%.