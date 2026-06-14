Palpite Holanda x Japão - Copa do Mundo 2026 - 14/06/2026

Esperamos um confronto equilibrado nesta estreia, com a Oranje levando a melhor sobre os Samurais Azuis.

Dicas de apostas para Holanda x Japão:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Holanda 1x0 Japão;

Palpite de artilheiros: Holanda – Cody Gakpo.

A Holanda vem acumulando resultados oscilantes na preparação para a Copa do Mundo, mas reencontrou o caminho das vitórias contra o Uzbequistão. Os comandados de Ronald Koeman foram derrotados pela Argélia no início deste mês e empataram com o Equador em março. Eles entram como favoritos para vencer a estreia, mas por uma margem estreita, e estarão ansiosos para calar os críticos.

Já o Japão conquistou excelentes resultados este ano. As vitórias sobre Escócia, Islândia e Inglaterra vieram acompanhadas de jogos sem sofrer gols. Hajime Moriyasu provavelmente está satisfeito com esse desempenho. Os Samurais Azuis acreditam em suas chances no Grupo F, mas enfrentam uma estreia complicada logo de cara no Texas.

Escalações esperadas para Holanda x Japão

Escalação esperada do Holanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Lang, Malen, Gakpo;

Escalação esperada do Japão: Suzuki, Ito, Taniguchi, Watanabe, Doan, Endo, Nakamura, Sano, Kamada, Kubo, Ueda.

Uma vitória da Oranje

No papel, a Holanda conta com um elenco mais imponente para este confronto. Ronald Koeman tem bons valores à disposição, embora o grupo atual não seja tão brilhante quanto as gerações anteriores da Oranje. O Japão chega como azarão no Dallas Stadium, mas vai tentar engrossar o caldo e complicar a vida dos europeus.

O goleiro holandês Bart Verbruggen é dúvida após sofrer uma lesão no quadril, mas fará de tudo para começar jogando. Jurrien Timber também foi cortado recentemente, com Lutsharel Geertruida sendo chamado para sua vaga. Enquanto isso, os japoneses precisam lidar com a ausência de sua principal estrela ofensiva, Kaoru Mitoma.

O último encontro entre as duas seleções terminou em um empate por 2x2, mas muita coisa mudou desde 2013. Esperamos que os Samurais Azuis deem bastante trabalho aos europeus. No entanto, a equipe holandesa deve confirmar o favoritismo.

Dica de aposta 1 para Holanda x Japão: 1X2: Holanda, com odds de 1.95 na Brazino777.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Holanda x Japão nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Dificuldades do Japão no setor ofensivo

O Japão vem de cinco jogos seguidos sem sofrer gols antes desta competição, permanecendo invicto na defesa desde outubro. Hajime Moriyasu vem fazendo um excelente trabalho, e as vitórias do ano passado contra Brasil, Inglaterra e Gana são prova disso. Contudo, o ataque não é dos mais avassaladores, marcando mais de dois gols em apenas quatro das últimas nove partidas.

Esse é um ponto que os holandeses provavelmente já mapearam. Contando com nomes como Denzel Dumfries e Virgil van Dijk na linha defensiva, a equipe europeia vai confiar na sua capacidade de manter a meta intacta. Todos os últimos três jogos do Japão terminaram em vitórias por 1x0, e em apenas três das últimas 12 partidas ambas as equipes balançaram as redes.

Como a Oranje cedeu alguns gols bobos ultimamente, eles vão querer fechar a casinha na defesa. Promessa de um duelo tático fascinante na abertura do Grupo F.

Dica de aposta 2 para Holanda x Japão: Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.90 na Brazino777.

Expectativa de um jogo com poucos gols

Este confronto tem tudo para ser bastante truncado, especialmente por se tratar de uma estreia. Também não devemos esperar nenhum festival de gols. Os holandeses garantiram uma vitória magra por 1x0 no encontro entre eles na Copa do Mundo de 2010, e um resultado parecido é bem provável por aqui. Ainda assim, a atual seleção da Holanda não tem a mesma qualidade técnica de 16 anos atrás.

Koeman perdeu apenas um dos seus últimos 12 jogos no comando, mas o ataque não tem sido tão letal recentemente. Três das últimas seis partidas terminaram com menos de 2,5 gols, e a ausência de Xavi Simons é um desfalque de peso. Além disso, os japoneses são muito organizados taticamente, o que torna um placar magro o cenário mais provável.

Ambas as seleções estarão ansiosas para começar com o pé direito no maior espetáculo do futebol mundial, o que pode resultar em um jogo de anulação mútua. É um confronto que pode realmente ser definido nos detalhes.