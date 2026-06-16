Palpite França x Senegal - Copa do Mundo 2026 - 16/06/2026

Nosso especialista em apostas projeta que a França, uma das grandes favoritas ao título, e o Senegal, gigante africano, vão terminar em pé de igualdade em uma estreia tensa pelo Grupo I no MetLife Stadium.

Dicas de apostas para França x Senegal:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: França 2x2 Senegal;

Palpite de artilheiros: França – Kylian Mbappé, Michael Olise; Senegal – Sadio Mané, Ismaïla Sarr.

Apelidado de "Grupo da Morte", o Grupo I é promessa de muito entretenimento com França, Senegal, Noruega e Iraque na briga. A rodada de abertura coloca frente a frente França e Senegal, no que será o primeiro confronto entre as seleções desde a Copa do Mundo de 2002.

A França sobrou nas Eliminatórias Europeias e carimbou a vaga de forma invicta, vencendo todas as partidas, exceto por um único empate. Os vice-campeões mundiais de 2022 engataram uma boa sequência na preparação, com três vitórias em quatro amistosos antes da estreia.

Os franceses fizeram os ajustes finais com triunfos sobre o Brasil, a Colômbia e a Irlanda do Norte. No entanto, o penúltimo amistoso ligou o sinal de alerta e trouxe a primeira derrota em 10 jogos: um revés por 2x1 para a Costa do Marfim.

Para Senegal, este confronto traz de volta memórias vivas de sua estreia em Mundiais. Os Leões de Teranga chocaram o planeta ao bater a França por 1x0 em seu primeiro jogo na história das Copas, justamente na abertura do torneio de 2002. Aquela partida se tornou uma das maiores zebras da história da competição e pavimentou a eliminação precoce dos então campeões de 1998.

Senegal chega ao Mundial sem vencer nos últimos dois amistosos, contra Estados Unidos e Arábia Saudita. Ainda assim, a seleção é indiscutivelmente uma das mais fortes entre os 10 representantes africanos, contando com um elenco recheado de talentos. Os comandados de Pape Thiaw estão determinados a calar os críticos após a polêmica disputa do título da Copa Africana de Nações.

Bicampeã mundial, a França entra em campo pensando única e exclusivamente na vitória, assim como o Senegal. Apesar do imenso poder de fogo nos respectivos ataques, os dois lados vêm mostrando brechas no setor defensivo ultimamente. Por isso, um empate em New Jersey surge como o resultado mais provável.

Escalações esperadas para França x Senegal

Escalação esperada da França: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández, Rabiot, Tchouaméni, Cherki, Olise, Dembélé, Mbappé;

Escalação esperada do Senegal: Mendy, Seck, Koulibaly, Jakobs, Diatta, Gueye, Camara, Diarra, Mané, Sarr, Ndiaye.

Mbappé em busca da história

Apesar da fartura de talentos ofensivos no elenco, Kylian Mbappé continua sendo a engrenagem principal da França. Ele já balançou as redes 56 vezes com a tradicional camisa azul, estando a apenas um gol de igualar o maior artilheiro da história da seleção, Olivier Giroud.

O craque do Real Madrid fechou a temporada com impressionantes 42 gols e sete assistências em 44 exibições. Embora tenha deixado escapar alguns dos principais troféus europeus em 2025/26, a Copa do Mundo é o cenário onde ele costuma se agigantar.

Desde que estreou no maior palco do futebol mundial, Mbappé liderou a França a duas finais de Copa, erguendo a taça em 2018. Ele também anotou um hat-trick histórico em sua última partida em Copas, na épica final de 2022 contra a Argentina.

Com 12 gols em 14 partidas de Copa do Mundo, Mbappé está empatado com ninguém menos que o Rei Pelé. Ele passou em branco nos últimos amistosos preparatórios, mas a confiança nunca é um problema para o craque, que está a apenas quatro gols de alcançar o recorde histórico de Miroslav Klose.

Dica de aposta 1 para França x Senegal: Artilheiro a qualquer momento: Kylian Mbappé, com odds de 1.95 na Brazino777.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Poder de fogo francês e resposta senegalesa

A França possui, indiscutivelmente, o ataque mais temido do futebol mundial. Com o vencedor da Bola de Ouro Ousmane Dembélé, o craque maior Mbappé e os jovens talentos Michael Olise e Rayan Cherki, ninguém ousa duvidar da capacidade dessa equipe de balançar as redes.

A última vez que os comandados de Didier Deschamps passaram em branco foi há 13 partidas, quando a Croácia venceu por 2 a 0 na Nations League, em março de 2025. De lá para cá, os franceses balançaram as redes 33 vezes, mantendo uma média de 2,5 gols por jogo.

Senegal pode não ter um setor ofensivo tão estrelado, mas está longe de ser uma equipe que se possa subestimar. Sob a liderança de seu maior jogador da história, Sadio Mané, os Leões de Teranga têm armas de sobra para castigar a defesa francesa, que não sabe o que é terminar um jogo sem sofrer gols há cinco partidas.

Os europeus entram como favoritos para marcar — e possivelmente mais de uma vez. Por outro lado, a tendência é que Senegal também deixe o seu. Os Leões de Teranga esperam repetir o sucesso recente da Costa do Marfim contra os franceses.

Dica de aposta 2 para França x Senegal: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.10 na Brazino777.

Calmaria antes da tempestade

A França foi para o intervalo em vantagem após começar impondo o ritmo em todos os seus quatro amistosos recentes. No entanto, a equipe contou com a sorte para não sofrer gols nessas ocasiões, evidenciando que o rendimento da defesa não acompanha o brilho do ataque.

A última vez que os franceses não marcaram na etapa inicial foi na vitória por 4x0 sobre a Ucrânia, em novembro de 2025 — que, por sinal, também marcou o último jogo da equipe sem sofrer gols.

A tendência é que Senegal adote uma postura mais conservadora, apostando em um bloco defensivo baixo para conter o arsenal francês. A experiência de Kalidou Koulibaly será fundamental para liderar uma defesa bem postada, enquanto o goleiro Édouard Mendy também terá papel crucial.

A expectativa é de uma batalha acirrada pelo controle do jogo em um primeiro tempo mais amarrado e estudado. Nenhuma das equipes deve se expor ou correr riscos desnecessários logo de cara, deixando para o confronto se abrir de verdade na etapa final.