Palpite EUA x Austrália - Copa do Mundo 2026 - 19/06/2026

Estamos apostando na seleção norte-americana, jogando em casa, contra os Socceroos, mas eles podem esperar uma batalha dura pelos três pontos.

Dicas de apostas para EUA x Austrália:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: EUA 2x1 Austrália;

Palpite de artilheiros: EUA – Folarin Balogun, Christian Pulisic; Austrália – Mohamed Touré.

As coisas não poderiam ter começado melhor para os Estados Unidos nesta Copa do Mundo, estreando com uma vitória convincente. A equipe de Mauricio Pochettino enfiou quatro gols no Paraguai para garantir o começo perfeito. A confiança da seleção norte-americana agora está lá no alto. Os resultados nos amistosos preparatórios não foram dos melhores, mas isso pouco importa a essa altura do campeonato.

A Austrália também teve uma excelente estreia, batendo a Turquia por 2x0 em Vancouver. O time de Tony Popovic contou com a sorte em alguns momentos. Mesmo assim, cumpriu o seu papel na busca por uma vaga no mata-mata mais uma vez. Os EUA serão o maior desafio dos australianos no Grupo D.

Escalações esperadas para EUA x Austrália

Escalação esperada dos EUA: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, Tillman, Adams, Dest, McKennie, Pulisic, Balogun;

Escalação esperada da Austrália: Beach, Souttar, Burgess, Circati, Italiano, Okon-Engstler, O’Neill, Los, Metcalfe, Irankunda, Toure.

EUA devem cravar outra vitória apertada em casa

A confiança não poderia estar mais alta para os Estados Unidos após a vitória na estreia. Apesar do triunfo, a Austrália não foi tão convincente assim. Mesmo assim, acreditamos que eles podem complicar a vida dos americanos em Seattle. No fim das contas, vemos os donos da casa levando a melhor, mas não será uma tarefa simples.

Há dúvidas sobre as condições de jogo de Christian Pulisic após ter sofrido uma pancada contra o Paraguai, mas ele deve se recuperar a tempo. Enquanto isso, os australianos chegam inteiros na tentativa de carimbar o passaporte para as oitavas de final ainda esta semana. Riley McGree foi cortado há um mês, mas os Socceroos não têm novos problemas de lesão.

Este será o primeiro confronto oficial entre as duas seleções, embora tenham se enfrentado recentemente em amistosos. Os EUA venceram por 2x1 em outubro, 15 anos após a vitória por 3x1 antes da Copa do Mundo de 2010. Podemos prever um placar parecido no duelo no Seattle Stadium.

Dica de aposta 1 para EUA x Austrália: 1X2: EUA & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 3.60 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto EUA x Austrália nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Defesas estarão vulneráveis de ambos os lados

Nenhuma das seleções chega ao torneio com um bom desempenho defensivo. O time de Pochettino não termina uma partida sem sofrer gols há nove jogos e conseguiu ficar sem tomar gols em apenas cinco oportunidades desde o início de 2025. A Austrália teve um pouco mais de sucesso, com duas partidas sem sofrer gols em cinco jogos. Ainda assim, foi vazada por Curaçao, México e Suíça em confrontos recentes.

É por isso que estamos apostando em um jogo com gols no estado de Washington. Ambos os lados contam com jogadores capazes de castigar o adversário, e as duas defesas costumam bater cabeça de vez em quando. Essa é a receita perfeita para um confronto eletrizante para quem assiste de fora. Tem tudo para ser um embate fascinante.

Esperamos muito drama e emoção nas duas áreas. Mesmo assim, os donos da casa devem prevalecer ao fim dos 90 minutos.

Dica de aposta 2 para EUA x Austrália: Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 1.87 na bet365.

Capitão América será o diferencial

Nenhum jogador é visto como mais provável para marcar ou dar uma assistência nesta partida do que o capitão da casa. Pulisic deu o passe para o segundo gol dos EUA contra os paraguaios e agora soma 56 participações diretas em gols pela sua seleção. Não há dúvidas de que as esperanças da torcida norte-americana estejam depositadas em seus ombros.

O atacante acumulou 14 gols e assistências pelo AC Milan na última temporada, mostrando sua qualidade de forma consistente. Pochettino e os fãs de futebol americanos espalhados pelo país torcem para que ele receba o sinal verde do departamento médico. Acreditamos que ele vai para o jogo, com a comissão técnica avaliando sua evolução dia a dia.

Seja começando entre os titulares ou vindo do banco, apostamos que o Capitão América terá um papel crucial neste duelo. Certamente, Popovic passará horas desenhando um plano tático para tentar anulá-lo.