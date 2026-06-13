Palpite Brasil x Marrocos - Copa do Mundo 2026 - 13/06/2026

Nosso especialista em apostas prevê um confronto bastante equilibrado, mas o brilho ofensivo do Brasil pode ser o diferencial para garantir a vitória.

Dicas de apostas para Brasil x Marrocos:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Brasil 2x1 Marrocos;

Palpite de artilheiros: Brasil – Raphinha, Vinícius Júnior; Marrocos – Brahim Díaz.

O Brasil tem uma oportunidade de ouro para recuperar o seu trono como a maior potência do futebol mundial. Já se passaram 24 anos desde que a Seleção faturou o penta, mas há uma confiança crescente de que o Brasil pode reconquistar o topo do mundo em 2026. Pela primeira vez em décadas, a equipe canarinho conta com um treinador estrangeiro no comando, um verdadeiro mestre na gestão de elencos repletos de estrelas.

Carlo Ancelotti assumiu a equipe durante as Eliminatórias da Copa do Mundo em um momento no qual o histórico do Brasil de nunca ter ficado de fora de um Mundial estava seriamente ameaçado. No entanto, o técnico italiano botou ordem na casa, carimbando o passaporte para a América do Norte com a quinta colocação na tabela da CONMEBOL. A preparação para o torneio não poderia ter sido melhor – duas vitórias consecutivas antes da grande estreia deste fim de semana.

Os marroquinos esperam que sua seleção consiga reencontrar o futebol avassalador apresentado na Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Naquela ocasião, a seleção africana chocou o mundo ao chegar às semifinais, deixando gigantes como Portugal e Espanha pelo caminho. Contudo, o técnico Walid Regragui deixou o cargo em março deste ano, um momento longe do ideal às vésperas de um Mundial.

Mohamed Ouahbi foi promovido da equipe sub-20 para a seleção principal após conquistar o Mundial da categoria no ano passado. Apesar do pouco tempo de trabalho no cargo, o comandante herdou um elenco bastante talentoso. O empate por 1x1 com a Noruega na semana passada deu sequência a uma fase sólida. Agora, Marrocos espera aprontar mais uma surpresa no maior palco do esporte.

Escalações esperadas para Brasil x Marrocos

Escalação esperada do Brasil: Alisson, Wesley França, Marquinhos, Magalhães, Sandro, Guimarães, Casemiro, Rayan, Raphinha, Vinícius Jr, Thiago

Escalação esperada do Marrocos: Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Amrabat, El Aynaoui, Díaz, Ounahi, Ezzalzouli, El Kaabi.

Brasil pronto para balançar a nova estrutura do Marrocos

Apenas duas posições separam as duas equipes no ranking da FIFA, com os brasileiros ocupando a sexta colocação. Isso por si só já indica que teremos um embate extremamente equilibrado, longe de ser um jogo de uma nota só. Marrocos vai, com certeza, engrossar o caldo para o lado da Seleção Brasileira. No entanto, o fato de ter um técnico estreante à beira do gramado pode pesar contra os africanos.

Ancelotti é amplamente reconhecido por explorar os espaços verticais no ataque, servindo bolas esticadas para os pontas explorarem as costas da defesa. Enquanto Regragui apostava em um bloco defensivo bem baixo há quatro anos, resta saber se Ouahbi vai seguir a mesma cartilha. O novo comandante marroquino costuma priorizar um estilo mais ofensivo, o que pode deixar a equipe exposta em determinados momentos do jogo.

As três vitórias consecutivas do Brasil chegam em excelente hora para elevar o moral do grupo antes da viagem ao MetLife Stadium. Do outro lado, a seleção africana defende uma invencibilidade de 29 partidas internacionais, com seu último revés tendo acontecido em agosto do ano passado. Apesar disso, eles talvez não tenham solidez defensiva suficiente para segurar o poderoso ímpeto do ataque brasileiro.

Curiosamente, o último confronto direto terminou em vitória do Marrocos por 2x1 em um amistoso disputado em 2023. Já o último duelo oficial de competições terminou com festa brasileira: um triunfo por 3x0 na Copa do Mundo de 1998. Este reencontro, contudo, promete ser muito mais parelho do que aquela partida de 28 anos atrás.

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Veja as odds para Resultado da Partida

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Estrelas ofensivas de alto nível dos dois lados

O setor ofensivo do Brasil é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores de toda a competição. Ancelotti tem o luxo de contar com opções de altíssimo nível até mesmo no banco de reservas. A Seleção balançou as redes 13 vezes nos últimos cinco jogos, ostentando uma excelente média de 2,6 gols por partida. Isso deixa clara a letalidade do time no terço final do campo.

Por outro lado, a defesa tem sido o calcanhar de Aquiles da equipe recentemente, mesmo contando com alguns dos melhores zagueiros do planeta. A Seleção Brasileira foi vazada em todas as suas últimas cinco apresentações, sofrendo um total de sete gols nesse período — um retrospecto que certamente acende uma luz de esperança para os marroquinos.

Ironicamente, a seleção africana anotou exatamente o mesmo número de gols em seus cinco compromissos mais recentes. A última vez em que passaram em branco no ataque foi na semifinal da Copa Africana de Nações contra a Nigéria, em janeiro deste ano.

Além disso, todos os últimos cinco jogos do Brasil terminaram com gols de ambos os lados. Enquanto isso, o mercado de "Ambas Marcam" foi vencedor em três das últimas cinco partidas de Marrocos. Como resultado, podemos esperar muitas chances claras de gol para as duas equipes na madrugada de domingo.

Dica de aposta 2 para Brasil x Marrocos: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.04 na Brazino777.

Valor em quem está voando em campo

No plano ofensivo, diversos atletas têm estofo para assumir a responsabilidade e decidir o confronto neste domingo. Brahim Díaz é o grande destaque de Marrocos, embalado por uma marca recente de cinco gols em sete jogos na Copa Africana de Nações. Ayoub El Kaabi também surge como outra grande ameaça vinda do lado africano.

Contudo, a tendência é que o Brasil tome as rédeas do jogo e pressione mais do que Marrocos. Com isso, Raphinha tem tudo para ser o grande beneficiado, principalmente atuando na função de movimentação livre que Ancelotti desenhou para ele. O atacante do Barcelona acumulou 13 gols e três assistências em 22 exibições na La Liga nesta temporada.

Durante as Eliminatórias da Copa do Mundo, Raphinha marcou cinco gols em 13 jogos, fechando aquela fase como o artilheiro isolado do Brasil. Embora não tenha balançado as redes nos dois amistosos mais recentes, ele serviu uma assistência milimétrica contra o Egito na última partida. O atacante está voando, e é por isso que estamos botando fé de que ele vai dar muito trabalho aos marroquinos em Nova Jersey.