Palpite Brasil x Haiti - Copa do Mundo 2026 - 19/06/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Brasil dê a volta por cima após o tropeço na estreia, garantindo assim os três pontos e seguindo vivo na briga pela liderança da chave.

Dicas de apostas para Brasil x Haiti:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Brasil 3x1 Haiti;

Palpite de artilheiros: Brasil – Vinícius Júnior, Raphinha, Igor Thiago; Haiti – Wilson Isidor.

O Brasil ostenta a marca histórica de terminar na liderança de seu grupo em todas as edições de Copa do Mundo desde 1982. Qualquer tropeço no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, pode colocar esse recorde em xeque. A Seleção Pentacampeã precisa buscar os três pontos a todo custo neste confronto para garantir que seguirá firme na briga pelo topo da chave.

Além disso, se não vencer, a Seleção corre o risco de complicar sua classificação direta para o mata-mata da competição. Os comandados de Carlo Ancelotti foram surpreendidos na estreia, saindo atrás no placar contra Marrocos. No entanto, conseguiram buscar o empate e terminaram o dia dividindo os pontos.

Aquela foi a primeira vez em 23 partidas de Copa do Mundo que o Brasil cedeu mais finalizações (14) do que realizou (12). Ancelotti quer evitar a todo custo passar os dois primeiros jogos da fase de grupos sem vencer, algo que não acontece com a Seleção desde 1978. Enfrentar uma equipe como o Haiti pode ser exatamente o que os canarinhos precisam para engrenar de vez.

O Haiti, por sua vez, pode caminhar de cabeça erguida, apesar da derrota na estreia contra a Escócia. Sébastien Migné provavelmente está orgulhoso de seus jogadores, que bateram de frente e fizeram um papel digno contra os europeus. Um resultado positivo aqui pode deixar a equipe bem posicionada para brigar, no mínimo, por uma vaga entre os melhores terceiros colocados.

Escalações esperadas para Brasil x Haiti

Escalação esperada do Brasil: Alisson, Ibanez, Marquinhos, Magalhaes, Santos, Casemiro, Guimaraes, Paqueta, Raphinha, Vinícius Júnior, Thiago;

Escalação esperada do Haiti: Placide, Arcus, Ade, Delcroix, Experience, Deedson, Jacques, Bellegarde, Providence, Pierrot, Isidor.

Vinícius Júnior com faro de gol apurado

Vinícius Júnior foi decisivo para o Brasil na rodada anterior; afinal, foi dele a pintura que garantiu o empate contra Marrocos.

O atacante do Real Madrid já desencantou no torneio, o que deve dar um gás extra para este confronto. Ele registrou cinco toques na área adversária, o maior número entre todos os jogadores em campo.

Vini deu apenas um chute contra os Leões do Atlas e guardou. Sua criação de jogadas no último terço esteve um pouco abaixo do esperado, mas ele garantiu o gol salvador para os brasileiros. Por essa razão, estamos apostando que o ponta vai balançar as redes novamente contra o Haiti.

Vale destacar que seus últimos quatro jogos por clube e seleção resultaram em quatro participações diretas em gols. Vini marcou três gols nessa sequência, sendo dois nos últimos três jogos com a amarelinha, o que justifica nossa aposta para ele deixar o dele na sexta.

Dica de aposta 1 para Brasil x Haiti: Artilheiro a qualquer momento: Vinícius Júnior, com odds de 1.66 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Brasil x Haiti nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Abismo técnico entre as equipes

A superioridade técnica do Brasil certamente será o fator determinante neste confronto. Eles sabem perfeitamente o que está em jogo e qual a sua real situação no Grupo C.

Há uma distância de 76 posições separando as duas seleções no ranking da FIFA, o que torna a vitória da Seleção amplamente provável.

Os comandados de Ancelotti estão invictos há quatro partidas, com três vitórias e o empate na estreia da Copa do Mundo. Além disso, ostentam um excelente retrospecto contra seleções da CONCACAF em Mundiais, com oito vitórias e um empate em nove confrontos.

O Haiti tem uma postura defensiva disciplinada, mas a expectativa é que o Brasil consiga furar esse bloqueio.

Os Les Grenadiers vêm de duas derrotas consecutivas e venceram apenas um de seus últimos cinco compromissos. Para completar, a Seleção levou a melhor nos três confrontos diretos anteriores da história, incluindo um sonoro 7x1 no último encontro.

Com o Brasil tendo balançado as redes seis vezes recentemente e o Haiti anotando quatro, a tendência é de um jogo com muitos gols.

Dica de aposta 2 para Brasil x Haiti: 1x2: Brasil & Mais/Menos: mais de 3,5 gols, com odds de 1.80 na bet365.

Defesa instável como oportunidade para o Haiti

Embora o Brasil conte com dois dos melhores zagueiros do mundo, Gabriel Magalhães e Marquinhos, o setor defensivo tem dado dor de cabeça. A equipe sofreu pelo menos um gol em cada uma das suas últimas seis partidas internacionais, totalizando os mesmos oito gols sofridos nesse período.

Por outro lado, o ataque tem funcionado muito bem, com 14 gols anotados nessa mesma sequência de jogos.

O Haiti pode tirar proveito dessa instabilidade defensiva, principalmente pelo momento recente de seu ataque. Os Les Grenadiers marcaram seis gols em seus últimos cinco jogos, embora quatro deles tenham sido contra a bem organizada seleção da Nova Zelândia.

Se o time de Migné entrar em campo sem medo, tem chances reais de furar a defesa brasileira.

O fato de o Panamá ter balançado as redes duas vezes contra os comandados de Ancelotti em um amistoso recente serve de combustível para os haitianos testarem o goleiro brasileiro.

É difícil imaginar que os azarões marquem mais de uma vez nesta partida, mas o valor encontrado no mercado de "ambas marcam" torna esta uma excelente opção de aposta.

Dica de aposta 3 para Brasil x Haiti: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.20 na bet365.

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