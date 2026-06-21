Palpite Bélgica x Irã - Copa do Mundo 2026 - 21/06/2026

Nosso especialista em apostas prevê uma exibição melhor da Bélgica em sua segunda partida na Copa, superando a boa seleção do Irã por uma margem estreita.

Dicas de apostas para Bélgica x Irã:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Bélgica 2x1 Irã;

Palpite de artilheiros: Bélgica – Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne; Irã – Mohammad Mohebi.

O Grupo G chega à segunda rodada totalmente aberto, com todas as quatro seleções ainda vivas na briga por uma vaga no mata-mata. A Bélgica disputa sua quarta Copa do Mundo consecutiva e espera superar o terceiro lugar conquistado em 2018. No entanto, o Egito surpreendeu os belgas na estreia ao abrir o placar com apenas 20 minutos de jogo.

Apesar do susto, os comandados de Rudi Garcia correram atrás do prejuízo para se manterem vivos na partida. A recompensa veio a menos de meia hora do apito final, quando o gol de empate da Bélgica garantiu a sobrevivência do país no grupo. Agora, uma vitória contra o Irã no SoFi Stadium, na Califórnia, dará um empurrão gigantesco rumo à classificação.

O Irã também estreou com igualdade, ficando no empate por 2x2 em um jogo franco e movimentado contra a Nova Zelândia na manhã de terça-feira. Os Leões da Pérsia buscaram o placar duas vezes para arrancar um ponto e manter aceso o sonho da classificação. Contudo, medir forças com a Bélgica promete ser uma missão bem mais indigesta para a seleção asiática.

Historicamente, o Irã sempre vendeu caro as derrotas em Copas do Mundo, mas nunca conseguiu passar da fase de grupos. O elenco comandado por Amir Ghalenoei ganha um fio de esperança com o formato expandido do torneio, que permite a classificação de alguns dos melhores terceiros colocados. Ainda assim, eles precisarão repetir o bom futebol da estreia se quiserem complicar a vida da Bélgica.

Escalações esperadas para Bélgica x Irã

Escalação esperada da Bélgica: Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne, Onana, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, Lukaku;

Escalação esperada do Irã: Beiranvand, Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi, Mohebi, Ghoddos, Ezatolahi, Yousefi, Moghanlou, Taremi.

Expectativa de muitos gols no placar

Passado o nervosismo da estreia na Copa do Mundo, este confronto na Califórnia tem tudo para ser bastante aberto e recheado de gols. Como todas as quatro equipes do grupo estão empatadas em pontos, o saldo de gols pode ser o critério de desempate crucial ao término desta fase — por isso, balançar as redes desde já é fundamental.

Apesar de somarem um ponto cada, o Irã leva vantagem e aparece acima da Bélgica na tabela pelo critério de gols pró. A expectativa é de muita emoção e chances claras de gol na manhã de domingo. O retrospecto recente dos Diabos Vermelhos indica que o placar costuma ser movimentado: três das últimas seis partidas da Bélgica registraram mais de quatro gols.

Do outro lado, quatro dos últimos cinco jogos internacionais do Irã tiveram mais de dois gols no placar. Por conta disso, nossa tendência é apostar em um jogo lá e cá, com as redes balançando com frequência. O mercado de mais de 2,5 gols surge como um palpite bastante sólido aqui.

Dica de aposta 1 para Bélgica x Irã: Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 1.83 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Bélgica x Irã nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Lukaku, uma grande ameaça para qualquer defesa

Uma das principais armas ofensivas da Bélgica atende pelo nome de Romelu Lukaku. Rudi Garcia optou por deixá-lo no banco no jogo de estreia, promovendo a titularidade de Charles De Ketelaere, mas a aposta não rendeu os frutos esperados para o atacante da Atalanta.

Lukaku foi para o jogo aos 66 minutos e precisou de apenas um minuto em campo para mudar a dinâmica da partida. Sua presença na grande área é imponente e causou um verdadeiro pane no sistema defensivo do Egito, resultando no gol contra que decretou o empate. Essa grande atuação deve ser o bastante para convencer Garcia a escalar o centroavante do Napoli entre os titulares contra o Irã.

Embora sua minutagem pela seleção venha sendo controlada ultimamente, o faro de gol do artilheiro continua intacto. Lukaku deixou sua marca nos 17 minutos em que esteve em campo contra a Croácia, nos amistosos preparatórios. Na estreia do mundial, ele registrou 100% de aproveitamento nos passes e desperdiçou uma grande oportunidade. Com ele iniciando entre os 11 titulares, a zaga iraniana terá sérios problemas para contê-lo.

Dica de aposta 2 para Bélgica x Irã: Artilheiro a qualquer momento: Romelu Lukaku, com odds de 2.08 na bet365.

Dominância da superioridade técnica da Bélgica

Não há registros históricos de confrontos entre as duas seleções, o que torna este o primeiro duelo oficial da história entre elas. Os Diabos Vermelhos entram em campo com a confiança em alta para manter a invencibilidade, já que não sabem o que é perder há 14 jogos internacionais, somando nove vitórias e cinco empates. O Irã, por sua vez, também se apega ao bom momento recente para tentar surpreender.

A Team Melli defende uma invencibilidade de quatro partidas, tendo saído de campo vitoriosa em três delas. Vale ponderar, contudo, que nenhum desses adversários estava acima deles no ranking da FIFA. Embora o Irã vá dar o sangue em campo, a disparidade técnica deve pesar a favor da Bélgica ao final dos 90 minutos.

O ataque do Irã vem mostrando serviço e balançou as redes 13 vezes nos últimos cinco jogos. Eles têm plenas condições de incomodar os belgas, mas os frequentes vacilos defensivos podem custar caro. A Bélgica anotou 14 gols em suas últimas cinco exibições e passou em branco pela última vez apenas em outubro do ano passado.

Três das últimas cinco partidas da Bélgica tiveram gols de ambos os lados, cenário idêntico ao observado nos últimos cinco compromissos do Irã. Sendo assim, a tendência é que os dois ataques consigam furar o bloqueio defensivo adversário pelo menos uma vez na manhã de domingo.