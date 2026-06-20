Palpite Alemanha x Costa do Marfim - Copa do Mundo 2026 - 20/06/2026

Nosso especialista em apostas espera que a embalada Alemanha leve a melhor sobre os gigantes africanos da Costa do Marfim naquele que será, sem dúvida, o jogo mais difícil do Grupo E.

Dicas de apostas para Alemanha x Costa do Marfim:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Alemanha 2x1 Costa do Marfim;

Palpite de artilheiros: Alemanha – Kai Havertz, Jamal Musiala; Costa do Marfim – Yan Diomandé.

A Alemanha estreou com tudo ao aplicar uma goleada avassaladora de 7x1 sobre a estreante Curaçao. O massacre marcou a maior goleada do torneio até aqui, superando o atropelo da Suécia sobre a Tunísia.

A Die Mannschaft agora lidera o Grupo E com um excelente saldo de gols. O faro de gol avassalador do seu ataque faz com que os alemães já sejam os maiores goleadores do torneio. A Alemanha chega cheia de moral para este duelo da segunda rodada.

A Costa do Marfim já havia inflado as expectativas antes do início do torneio, após vencer a França por 2x1. A vitória no amistoso em Lille ligou o sinal de alerta sobre os Elefantes de Emese Fae antes da Copa do Mundo.

Ao contrário do triunfo tranquilo da Alemanha, a Costa do Marfim precisou suar a camisa para arrancar os três pontos contra o Equador. Amad Diallo balançou as redes no apagar das luzes em um gol dramático para garantir seu primeiro gol em Copas do Mundo. De quebra, eles colocaram um fim à invencibilidade de 19 jogos do Equador.

Este confronto em Ontário é, indiscutivelmente, o mais aguardado do Grupo E. Outra vitória fácil dos alemães parece fora de cogitação, já que eles se preparam para o seu primeiro teste de fogo neste Mundial.

Embora os africanos sejam duros na queda, a expectativa é de que a Die Mannschaft consiga se sobressair e conquiste uma vitória importante. A melhor organização tática e a disciplina defensiva dos alemães devem fazer a diferença no final das contas.

Escalações esperadas para Alemanha x Costa do Marfim

Escalação esperada da Alemanha: Neuer, Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum, Pavlovic, Nmecha, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz;

Escalação esperada da Costa do Marfim: Fofana, Doue, Singo, Agbadou, Konan, Diomande, Kessie, Sangare, Toure, Diallo, Pepe, Wahi.

Elefantes devem testar a Alemanha logo de cara

A Alemanha garantiu a maior goleada da Copa do Mundo 2026 até aqui, mas o seu maior desafio ainda está por vir. Em uma chave que conta com Costa do Marfim e Equador, os alemães precisarão jogar com a precisão de uma máquina para avançar à próxima fase de forma invicta.

Os comandados de Julian Nagelsmann saíram na frente no primeiro tempo contra Curaçao. No entanto, a defesa bateu cabeça e ficou exposta quando Livano Comenencia marcou um gol histórico de empate no meio da etapa inicial.

A Costa do Marfim é um osso muito mais duro de roer. Os Elefantes tiveram dificuldades para furar o bloqueio do Equador logo cedo, registrando um xG (gols esperados) de apenas 0,70 no primeiro tempo em seis finalizações. Mesmo assim, com talentos velozes como Yan Diomandé e Amad Diallo no elenco, eles têm armas para castigar o adversário logo cedo.

Ambas as seleções devem partir para o ataque desde o apito inicial. As defesas terão um papel crucial em um primeiro tempo equilibrado e muito disputado antes que o jogo fique mais aberto na etapa final. Uma aposta em dupla hipótese a favor da Costa do Marfim no primeiro tempo faz todo o sentido.

Dica de aposta 1 para Alemanha x Costa do Marfim: 1º tempo: Costa do Marfim ou empate, com odds de 1.80 na Brazino777.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Alemanha x Costa do Marfim nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

BMO Field se prepara para um grande espetáculo

O atropelo da Alemanha sobre a modesta seleção de Curaçao foi a maior goleada do torneio até o momento. Com un saldo positivo de 6 gols após a rodada de abertura, os alemães surgem como amplos favoritos para liderar a chave e avançar de fase.

Todas as últimas seis partidas da Alemanha tiveram mais de 2,5 gols no total, sendo que em quatro delas a equipe balançou as redes pelo menos quatro vezes. Ao mesmo tempo, a Costa do Marfim superou a linha de 2,5 gols em três dos seus últimos cinco compromissos.

No mercado de "ambas marcam" (BTTS), quatro dos últimos cinco jogos da Alemanha terminaram com gols de lado a lado. Em contrapartida, apenas dois dos últimos cinco confrontos da Costa do Marfim seguiram essa tendência. A expectativa é de que ambas as defesas sejam vazadas em um duelo que promete ser de altíssima intensidade.

O público no BMO Field tem tudo para presenciar um jogo eletrizante. O último encontro entre Alemanha e Costa do Marfim aconteceu em um amistoso em 2009, que terminou em um empate por 2x2. Desta vez, um novo confronto com muitos gols está no radar.

Dica de aposta 2 para Alemanha x Costa do Marfim: Mais/Menos: mais de 2,5 gols & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.10 na Brazino777.

Havertz busca manter a excelente fase

Kai Havertz vem jogando uma barbaridade pela Alemanha desde o encerramento da temporada europeia com o Arsenal. Ele foi eleito o craque do jogo na vitória por 2x1 no amistoso contra os EUA, anotando um gol e uma assistência. Logo em seguida, estreou com o pé direito no Mundial ao marcar dois gols contra Curaçao.

Seu segundo gol contra os azarões foi histórico: fez a Alemanha atingir a marca de 239 gols em Copas do Mundo, superando o recorde histórico do Brasil. Com isso, ele se tornou o primeiro jogador alemão a marcar mais de um gol em uma mesma partida em edições consecutivas de Copa do Mundo desde Miroslav Klose em 2006 e 2010.

Havertz já provou ser um jogador decisivo em confrontos grandes, mas ainda busca consolidar de vez esse status pela Alemanha no maior palco do futebol mundial. Desde sua estreia na seleção principal em 2018, ele balançou as redes 24 vezes em 59 exibições.

O atacante de 27 anos tem futebol de sobra para incomodar as melhores defesas do mundo com seus deslocamentos inteligentes, velocidade explosiva e finalização cirúrgica. Vale a pena apostar que Havertz vai dar dor de cabeça para a retaguarda da Costa do Marfim — o gol está sempre maduro para esse atacante imprevisível.