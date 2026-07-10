Argentina x Suíça: onde apostar e as melhores ofertas para a Copa do Mundo

Argentina x Suíça promete ser um dos confrontos mais interessantes das quartas de final da Copa do Mundo de 2026. E, além da expectativa pelo desempenho das equipes dentro de campo, o duelo também movimenta o mercado de apostas esportivas.

Os melhores sites de apostas para a Copa contam com diferentes ofertas para os palpites em Argentina x Suíça. De apostas grátis a Super Odds, separamos os melhores neste guia completo.

Como funcionam as ofertas para apostar em Argentina x Suíça

Durante nossas pesquisas, encontramos diferentes ofertas para apostar em Argentina x Suíça.

A seguir, confira as principais delas. Não se esqueça de que é preciso verificar requisitos como prazo para utilização do bônus, valor mínimo das apostas qualificadas e eventuais condições para saque dos ganhos.

EstrelaBet: Apostas aumentadas para Lionel Messi

A operadora oferece uma cotação superior à média do mercado para o confronto entre Argentina e Suíça.

O benefício aplica-se diretamente ao mercado de finalizações, especificamente para Messi marcar um gol a qualquer momento do jogo.

A cotação original do evento foi modificada de 1.87 para 2.30.

Novibet: Cotação especial no mercado de classificação

A promoção denominada Zica Boost eleva a cotação para a classificação da Suíça contra a Argentina.

O valor oferecido passa de 2.00 para 100.00, sendo direcionado estritamente para novos usuários da plataforma.

A participação exige o uso de um código específico no registro e possui limite de valor baixo por bilhete.

Betnacional: Combinação de resultados com cotação elevada

A Betnacional disponibiliza uma cotação aumentada para um bilhete combinado na aposta em Argentina x Suíça.

O mercado exige o cumprimento de duas condições simultâneas: a vitória da seleção argentina e pelo menos um gol marcado por Lionel Messi.

A cotação estabelecida passou de 2.25 para 3.00.

Esportiva Bet: Competição baseada em volume de palpites

A Esportiva Bet promove o Torneio Milionário da Copa, que distribui prêmios com base em um sistema de pontuação por ranking.

Os apostadores acumulam pontos de acordo com o volume financeiro total movimentado em bilhetes elegíveis.

A participação requer o uso da ferramenta de criação de palpites personalizados com critérios mínimos de valor e cotação.

Novibet: Giros Grátis no Bolão

A Novibet disponibiliza um bolão gratuito onde os participantes registram previsões para os resultados de cada rodada do torneio.

O sistema exige um número mínimo de acertos por rodada para a distribuição de prêmios.

Adicionalmente, a frequência de participação ativa rodadas em um jogo de roleta digital na página.

KTO: Freebet de R$50 na Copa

A promoção Chance Extra funciona como uma proteção para o primeiro palpite realizado através de dispositivos móveis.

Caso a escolha do apostador seja dada como perdida, a plataforma devolve o valor investido até o teto de R$ 50.

O saldo de retorno é creditado em formato de créditos internos de aposta.

Superbet: Super Substituição

O recurso Super Substituição da Superbet transfere os critérios do palpite para o jogador reserva caso o titular deixe a partida.

A ferramenta abrange mercados de desempenho individual, como gols, assistências e cartões recebidos durante o jogo entre Argentina e Suíça.

A regra mantém o bilhete ativo mesmo com alterações na escalação.

Como apostar no Argentina x Suíça: passo a passo

Fazer uma aposta em Argentina x Suíça segue um processo muito parecido na maioria das plataformas bets autorizadas no Brasil.

Veja como funciona no passo a passo a seguir:

Primeiramente, escolha uma casa de apostas autorizada (como uma das citadas anteriormente) e realize o cadastro com seus dados pessoais; Faça a validação da conta, caso a plataforma solicite confirmação de identidade; Então, efetue um depósito utilizando um dos métodos de pagamento aceitos; Procure o confronto entre Argentina e Suíça e selecione o mercado desejado; Por fim, informe o valor da aposta, revise todas as informações e confirme o bilhete.

Melhores sites de apostas para a Copa do Mundo

Para apostar nos jogos da Copa do Mundo, algumas das principais opções disponíveis são Esportiva Bet, Novibet, KTO, BetBoom e Superbet.

Essas plataformas oferecem ampla cobertura da competição, com mercados para resultado final, total de gols, escanteios, cartões, handicap, apostas ao vivo e classificação das equipes.

Veja nossa seleção completa:

Palpites e mercados para Argentina x Suíça

Argentina e Suíça chegam às quartas de final após campanhas consistentes, mas a equipe sul-americana entra em campo como favorita.

Além de ter vencido todos os jogos nesta Copa do Mundo, a Argentina leva vantagem no histórico do confronto: em sete partidas disputadas entre as seleções, são cinco vitórias argentinas e dois empates, com a Suíça ainda buscando seu primeiro triunfo.

O último encontro em uma Copa do Mundo aconteceu nas oitavas de final de 2014, quando a Argentina venceu por 1 a 0 na prorrogação.

Mesmo assim, a expectativa é de um duelo equilibrado. A Suíça se destaca pela forte organização defensiva, sofreu poucos gols durante a competição e eliminou a Colômbia nos pênaltis nas oitavas de final.

Por outro lado, a Argentina possui maior qualidade técnica no setor ofensivo, experiência em jogos e jogadores capazes de definir a partida em lances individuais.

Com base no momento das equipes e no retrospecto histórico, alguns mercados aparecem como interessantes para este confronto:

Vitória da Argentina ;

; Argentina classificada para a semifinal ;

; Argentina vence com empate anula aposta ( Draw No Bet ) ;

; Menos de 3,5 gols , considerando o perfil defensivo da Suíça;

, considerando o perfil defensivo da Suíça; Ambas as equipes marcam – Não , caso a defesa argentina mantenha sua consistência;

, caso a defesa argentina mantenha sua consistência; Lionel Messi para marcar ou dar assistência , caso esse mercado esteja disponível;

, caso esse mercado esteja disponível; Julián Álvarez para marcar a qualquer momento ;

; Mais de 8,5 escanteios , devido à tendência de pressão ofensiva da Argentina;

, devido à tendência de pressão ofensiva da Argentina; Mais de 3,5 cartões , já que confrontos eliminatórios costumam ser mais disputados;

, já que confrontos eliminatórios costumam ser mais disputados; Argentina vence o primeiro tempo, caso consiga impor seu ritmo desde os minutos iniciais.

Antes de realizar qualquer aposta, vale acompanhar as escalações oficiais, possíveis desfalques, condições físicas dos jogadores e as odds atualizadas disponibilizadas pelas casas de apostas.

Perguntas frequentes

Que horas é o jogo Argentina x Suíça?

O confronto entre Argentina e Suíça está marcado para sábado, 11 de julho, às 22h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Qual a melhor casa para apostar no Argentina x Suíça?

Esportiva Bet, Novibet, KTO, BetBoom e Superbet oferecem diferentes promoções, funcionalidades e mercados. Comparar as ofertas disponíveis e verificar os termos de cada plataforma pode ajudar na escolha.

As ofertas de boas-vindas valem para esse jogo?

Não. As ofertas de boas-vindas das casas de apostas não são mais permitidas no Brasil. Desde a regulamentação do mercado brasileiro em 2025, as promoções permitidas incluem ações como odds aumentadas, missões e sorteios.

As casas citadas são regularizadas no Brasil?

Sim, as plataformas mencionadas neste guia têm licença da SPA/MF e operam seguinda a regulamentação brasileira aplicável ao setor de apostas de quota fixa.