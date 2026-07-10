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Argentina x Suíça
Daiane de Souza

Argentina x Suíça: onde apostar e as melhores ofertas para a Copa do Mundo

Argentina x Suíça
Argentina
Suíça
Copa do Mundo

Saiba onde apostar em Argentina x Suíça, um dos grandes confrontos das quartas de final da Copa do Mundo, com as melhores ofertas.

Argentina x Suíça promete ser um dos confrontos mais interessantes das quartas de final da Copa do Mundo de 2026. E, além da expectativa pelo desempenho das equipes dentro de campo, o duelo também movimenta o mercado de apostas esportivas.

Os melhores sites de apostas para a Copa contam com diferentes ofertas para os palpites em Argentina x Suíça. De apostas grátis a Super Odds, separamos os melhores neste guia completo.

Como funcionam as ofertas para apostar em Argentina x Suíça

Durante nossas pesquisas, encontramos diferentes ofertas para apostar em Argentina x Suíça.

A seguir, confira as principais delas. Não se esqueça de que é preciso verificar requisitos como prazo para utilização do bônus, valor mínimo das apostas qualificadas e eventuais condições para saque dos ganhos.

Bet Oferta Apostar 
EstrelaBet Apostas aumentadas para Lionel Messi Apostar na EstrelaBet 
Novibet Cotação especial para Suíça passar Apostar na Novibet 
Betnacional Combinação de resultados com cotação elevada Apostar na Betnacional 
Esportiva Bet Sorteio de R$300 mil no torneio da Copa Apostar na Esportiva Be
Novibet Concorra a prêmios no bolão gratuito Apostar na Novibet 
KTO Garanta uma freebet de até R$50 Apostar na KTO 
Superbet Super Substituições protegem apostas Apostar na Superbet

EstrelaBet: Apostas aumentadas para Lionel Messi

A operadora oferece uma cotação superior à média do mercado para o confronto entre Argentina e Suíça.

O benefício aplica-se diretamente ao mercado de finalizações, especificamente para Messi marcar um gol a qualquer momento do jogo.

A cotação original do evento foi modificada de 1.87 para 2.30.

Novibet: Cotação especial no mercado de classificação

A promoção denominada Zica Boost eleva a cotação para a classificação da Suíça contra a Argentina.

O valor oferecido passa de 2.00 para 100.00, sendo direcionado estritamente para novos usuários da plataforma.

A participação exige o uso de um código específico no registro e possui limite de valor baixo por bilhete.

Betnacional: Combinação de resultados com cotação elevada

A Betnacional disponibiliza uma cotação aumentada para um bilhete combinado na aposta em Argentina x Suíça.

O mercado exige o cumprimento de duas condições simultâneas: a vitória da seleção argentina e pelo menos um gol marcado por Lionel Messi.

A cotação estabelecida passou de 2.25 para 3.00.

Esportiva Bet: Competição baseada em volume de palpites

A Esportiva Bet promove o Torneio Milionário da Copa, que distribui prêmios com base em um sistema de pontuação por ranking.

Os apostadores acumulam pontos de acordo com o volume financeiro total movimentado em bilhetes elegíveis.

A participação requer o uso da ferramenta de criação de palpites personalizados com critérios mínimos de valor e cotação.

Novibet: Giros Grátis no Bolão

A Novibet disponibiliza um bolão gratuito onde os participantes registram previsões para os resultados de cada rodada do torneio.

O sistema exige um número mínimo de acertos por rodada para a distribuição de prêmios.

Adicionalmente, a frequência de participação ativa rodadas em um jogo de roleta digital na página.

KTO: Freebet de R$50 na Copa

A promoção Chance Extra funciona como uma proteção para o primeiro palpite realizado através de dispositivos móveis.

Caso a escolha do apostador seja dada como perdida, a plataforma devolve o valor investido até o teto de R$ 50.

O saldo de retorno é creditado em formato de créditos internos de aposta.

Superbet: Super Substituição

O recurso Super Substituição da Superbet transfere os critérios do palpite para o jogador reserva caso o titular deixe a partida.

A ferramenta abrange mercados de desempenho individual, como gols, assistências e cartões recebidos durante o jogo entre Argentina e Suíça.

A regra mantém o bilhete ativo mesmo com alterações na escalação.

Como apostar no Argentina x Suíça: passo a passo

Fazer uma aposta em Argentina x Suíça segue um processo muito parecido na maioria das plataformas bets autorizadas no Brasil.

Veja como funciona no passo a passo a seguir:

  1. Primeiramente, escolha uma casa de apostas autorizada (como uma das citadas anteriormente) e realize o cadastro com seus dados pessoais;
  2. Faça a validação da conta, caso a plataforma solicite confirmação de identidade;
  3. Então, efetue um depósito utilizando um dos métodos de pagamento aceitos;
  4. Procure o confronto entre Argentina e Suíça e selecione o mercado desejado;
  5. Por fim, informe o valor da aposta, revise todas as informações e confirme o bilhete.

Melhores sites de apostas para a Copa do Mundo

Para apostar nos jogos da Copa do Mundo, algumas das principais opções disponíveis são Esportiva Bet, Novibet, KTO, BetBoom e Superbet.

Essas plataformas oferecem ampla cobertura da competição, com mercados para resultado final, total de gols, escanteios, cartões, handicap, apostas ao vivo e classificação das equipes.

Veja nossa seleção completa:

Palpites e mercados para Argentina x Suíça

Argentina e Suíça chegam às quartas de final após campanhas consistentes, mas a equipe sul-americana entra em campo como favorita.

Além de ter vencido todos os jogos nesta Copa do Mundo, a Argentina leva vantagem no histórico do confronto: em sete partidas disputadas entre as seleções, são cinco vitórias argentinas e dois empates, com a Suíça ainda buscando seu primeiro triunfo.

O último encontro em uma Copa do Mundo aconteceu nas oitavas de final de 2014, quando a Argentina venceu por 1 a 0 na prorrogação.

Mesmo assim, a expectativa é de um duelo equilibrado. A Suíça se destaca pela forte organização defensiva, sofreu poucos gols durante a competição e eliminou a Colômbia nos pênaltis nas oitavas de final.

Por outro lado, a Argentina possui maior qualidade técnica no setor ofensivo, experiência em jogos e jogadores capazes de definir a partida em lances individuais.

Com base no momento das equipes e no retrospecto histórico, alguns mercados aparecem como interessantes para este confronto:

  • Vitória da Argentina;
  • Argentina classificada para a semifinal;
  • Argentina vence com empate anula aposta (Draw No Bet);
  • Menos de 3,5 gols, considerando o perfil defensivo da Suíça;
  • Ambas as equipes marcam – Não, caso a defesa argentina mantenha sua consistência;
  • Lionel Messi para marcar ou dar assistência, caso esse mercado esteja disponível;
  • Julián Álvarez para marcar a qualquer momento;
  • Mais de 8,5 escanteios, devido à tendência de pressão ofensiva da Argentina;
  • Mais de 3,5 cartões, já que confrontos eliminatórios costumam ser mais disputados;
  • Argentina vence o primeiro tempo, caso consiga impor seu ritmo desde os minutos iniciais.

Antes de realizar qualquer aposta, vale acompanhar as escalações oficiais, possíveis desfalques, condições físicas dos jogadores e as odds atualizadas disponibilizadas pelas casas de apostas.

Perguntas frequentes

Que horas é o jogo Argentina x Suíça?

O confronto entre Argentina e Suíça está marcado para sábado, 11 de julho, às 22h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Qual a melhor casa para apostar no Argentina x Suíça?

Esportiva Bet, Novibet, KTO, BetBoom e Superbet oferecem diferentes promoções, funcionalidades e mercados. Comparar as ofertas disponíveis e verificar os termos de cada plataforma pode ajudar na escolha.

As ofertas de boas-vindas valem para esse jogo?

Não. As ofertas de boas-vindas das casas de apostas não são mais permitidas no Brasil. Desde a regulamentação do mercado brasileiro em 2025, as promoções permitidas incluem ações como odds aumentadas, missões e sorteios.

As casas citadas são regularizadas no Brasil?

Sim, as plataformas mencionadas neste guia têm licença da SPA/MF e operam seguinda a regulamentação brasileira aplicável ao setor de apostas de quota fixa.