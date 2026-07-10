Argentina x Suíça: onde apostar e as melhores ofertas para a Copa do Mundo

Argentina x Suíça promete ser um dos confrontos mais interessantes das quartas de final da Copa do Mundo de 2026. E, além da expectativa pelo desempenho das equipes dentro de campo, o duelo também movimenta o mercado de apostas esportivas.
Os melhores sites de apostas para a Copa contam com diferentes ofertas para os palpites em Argentina x Suíça. De apostas grátis a Super Odds, separamos os melhores neste guia completo.
Como funcionam as ofertas para apostar em Argentina x Suíça
Durante nossas pesquisas, encontramos diferentes ofertas para apostar em Argentina x Suíça.
A seguir, confira as principais delas. Não se esqueça de que é preciso verificar requisitos como prazo para utilização do bônus, valor mínimo das apostas qualificadas e eventuais condições para saque dos ganhos.
|Bet
|Oferta
|Apostar
|EstrelaBet
|Apostas aumentadas para Lionel Messi
|Apostar na EstrelaBet
|Novibet
|Cotação especial para Suíça passar
|Apostar na Novibet
|Betnacional
|Combinação de resultados com cotação elevada
|Apostar na Betnacional
|Esportiva Bet
|Sorteio de R$300 mil no torneio da Copa
|Apostar na Esportiva Bet
|Novibet
|Concorra a prêmios no bolão gratuito
|Apostar na Novibet
|KTO
|Garanta uma freebet de até R$50
|Apostar na KTO
|Superbet
|Super Substituições protegem apostas
|Apostar na Superbet
EstrelaBet: Apostas aumentadas para Lionel Messi
A operadora oferece uma cotação superior à média do mercado para o confronto entre Argentina e Suíça.
O benefício aplica-se diretamente ao mercado de finalizações, especificamente para Messi marcar um gol a qualquer momento do jogo.
A cotação original do evento foi modificada de 1.87 para 2.30.
Novibet: Cotação especial no mercado de classificação
A promoção denominada Zica Boost eleva a cotação para a classificação da Suíça contra a Argentina.
O valor oferecido passa de 2.00 para 100.00, sendo direcionado estritamente para novos usuários da plataforma.
A participação exige o uso de um código específico no registro e possui limite de valor baixo por bilhete.
Betnacional: Combinação de resultados com cotação elevada
A Betnacional disponibiliza uma cotação aumentada para um bilhete combinado na aposta em Argentina x Suíça.
O mercado exige o cumprimento de duas condições simultâneas: a vitória da seleção argentina e pelo menos um gol marcado por Lionel Messi.
A cotação estabelecida passou de 2.25 para 3.00.
Esportiva Bet: Competição baseada em volume de palpites
A Esportiva Bet promove o Torneio Milionário da Copa, que distribui prêmios com base em um sistema de pontuação por ranking.
Os apostadores acumulam pontos de acordo com o volume financeiro total movimentado em bilhetes elegíveis.
A participação requer o uso da ferramenta de criação de palpites personalizados com critérios mínimos de valor e cotação.
Novibet: Giros Grátis no Bolão
A Novibet disponibiliza um bolão gratuito onde os participantes registram previsões para os resultados de cada rodada do torneio.
O sistema exige um número mínimo de acertos por rodada para a distribuição de prêmios.
Adicionalmente, a frequência de participação ativa rodadas em um jogo de roleta digital na página.
KTO: Freebet de R$50 na Copa
A promoção Chance Extra funciona como uma proteção para o primeiro palpite realizado através de dispositivos móveis.
Caso a escolha do apostador seja dada como perdida, a plataforma devolve o valor investido até o teto de R$ 50.
O saldo de retorno é creditado em formato de créditos internos de aposta.
Superbet: Super Substituição
O recurso Super Substituição da Superbet transfere os critérios do palpite para o jogador reserva caso o titular deixe a partida.
A ferramenta abrange mercados de desempenho individual, como gols, assistências e cartões recebidos durante o jogo entre Argentina e Suíça.
A regra mantém o bilhete ativo mesmo com alterações na escalação.
Como apostar no Argentina x Suíça: passo a passo
Fazer uma aposta em Argentina x Suíça segue um processo muito parecido na maioria das plataformas bets autorizadas no Brasil.
Veja como funciona no passo a passo a seguir:
- Primeiramente, escolha uma casa de apostas autorizada (como uma das citadas anteriormente) e realize o cadastro com seus dados pessoais;
- Faça a validação da conta, caso a plataforma solicite confirmação de identidade;
- Então, efetue um depósito utilizando um dos métodos de pagamento aceitos;
- Procure o confronto entre Argentina e Suíça e selecione o mercado desejado;
- Por fim, informe o valor da aposta, revise todas as informações e confirme o bilhete.
Melhores sites de apostas para a Copa do Mundo
Para apostar nos jogos da Copa do Mundo, algumas das principais opções disponíveis são Esportiva Bet, Novibet, KTO, BetBoom e Superbet.
Essas plataformas oferecem ampla cobertura da competição, com mercados para resultado final, total de gols, escanteios, cartões, handicap, apostas ao vivo e classificação das equipes.
Veja nossa seleção completa:
Palpites e mercados para Argentina x Suíça
Argentina e Suíça chegam às quartas de final após campanhas consistentes, mas a equipe sul-americana entra em campo como favorita.
Além de ter vencido todos os jogos nesta Copa do Mundo, a Argentina leva vantagem no histórico do confronto: em sete partidas disputadas entre as seleções, são cinco vitórias argentinas e dois empates, com a Suíça ainda buscando seu primeiro triunfo.
O último encontro em uma Copa do Mundo aconteceu nas oitavas de final de 2014, quando a Argentina venceu por 1 a 0 na prorrogação.
Mesmo assim, a expectativa é de um duelo equilibrado. A Suíça se destaca pela forte organização defensiva, sofreu poucos gols durante a competição e eliminou a Colômbia nos pênaltis nas oitavas de final.
Por outro lado, a Argentina possui maior qualidade técnica no setor ofensivo, experiência em jogos e jogadores capazes de definir a partida em lances individuais.
Com base no momento das equipes e no retrospecto histórico, alguns mercados aparecem como interessantes para este confronto:
- Vitória da Argentina;
- Argentina classificada para a semifinal;
- Argentina vence com empate anula aposta (Draw No Bet);
- Menos de 3,5 gols, considerando o perfil defensivo da Suíça;
- Ambas as equipes marcam – Não, caso a defesa argentina mantenha sua consistência;
- Lionel Messi para marcar ou dar assistência, caso esse mercado esteja disponível;
- Julián Álvarez para marcar a qualquer momento;
- Mais de 8,5 escanteios, devido à tendência de pressão ofensiva da Argentina;
- Mais de 3,5 cartões, já que confrontos eliminatórios costumam ser mais disputados;
- Argentina vence o primeiro tempo, caso consiga impor seu ritmo desde os minutos iniciais.
Antes de realizar qualquer aposta, vale acompanhar as escalações oficiais, possíveis desfalques, condições físicas dos jogadores e as odds atualizadas disponibilizadas pelas casas de apostas.
Perguntas frequentes
Que horas é o jogo Argentina x Suíça?
O confronto entre Argentina e Suíça está marcado para sábado, 11 de julho, às 22h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
Qual a melhor casa para apostar no Argentina x Suíça?
Esportiva Bet, Novibet, KTO, BetBoom e Superbet oferecem diferentes promoções, funcionalidades e mercados. Comparar as ofertas disponíveis e verificar os termos de cada plataforma pode ajudar na escolha.
As ofertas de boas-vindas valem para esse jogo?
Não. As ofertas de boas-vindas das casas de apostas não são mais permitidas no Brasil. Desde a regulamentação do mercado brasileiro em 2025, as promoções permitidas incluem ações como odds aumentadas, missões e sorteios.
As casas citadas são regularizadas no Brasil?
Sim, as plataformas mencionadas neste guia têm licença da SPA/MF e operam seguinda a regulamentação brasileira aplicável ao setor de apostas de quota fixa.