اليورو الأخير لكريستيانو.. حظوظ حامل اللقب وتفاصيل الحقبة الذهبية

كيف تحوّل هذا المنتخب إلى أحد المرشحين الأوفر حظاً وما هي حظوظه فعلياً في هذه النسخة؟