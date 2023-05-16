الموسم يلفظ أنفاسه الأخيرة
نبدأ معكم برنامج جديد عن حكايات الدوري السعودي والانطلاقة عن محمد نور، يسعدنا المشاركة
كيف تحوّل هذا المنتخب إلى أحد المرشحين الأوفر حظاً وما هي حظوظه فعلياً في هذه النسخة؟
"تحدي الحفاظ على اللقب"
ماذا قال المدربين بعد نهائي دوري الأبطال؟
كيف أهدر بيب التأهل منذ آخر تتويج له بدوري الأبطال؟
لماذا خرج ريال مدريد بدون أي لقب هذا الموسم وهل يُلام زيدان على ذلك؟
هل التخلّي عنه كان خطيئة كما تُصوّر لنا أهدافه في المراحل الأولى والأخيرة؟
لماذا عاد بنزيما إلى المنتخب بعد 6 أعوام وما الذي تغيّر اليوم؟
ما هو موقف ميسي بعد رؤية نجاحات السيتي هذا الموسم؟
نادي توتنهام الإنجليزي يحدد سعر لاعبه هاري كين بعد أن تقدم بطلب للرحيل بشكل رسمي عن الفريق الإنجليزي.
نساء برشلونة ينجحن في مهمة باتت مستعصية على رجال الفريق الأول
تفاصيل جولة تخطف الأنفاس وتترجم الحجم الحقيقي للمتصارعين على اللقب
مشاهد غاضبة في مقاعد بدلاء الإنتر