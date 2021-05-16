نساء برشلونة يحفظن ماء وجه النادي: بطلات أوروبا باكتساح

نساء برشلونة ينجحن في مهمة باتت مستعصية على رجال الفريق الأول

إن حاولتم البحث عن أهم إنجازات برشلونة مؤخراً ستجدون إنجازات فريق كرة اليد - كرة السلّة والأهم فريق السيدات، بطلات أوروبا والليجا، لن تجدوا ناشئي الفريق، أبناء أكاديمية اللاماسيا وبالتأكيد لن تجدوا الفريق الأول ضمن لائحة "المنجزين".

في آخر إنجازات سيدات الفريق حققن لقب دوري أبطال أوروبا 2020-2021 بعد تخطي نساء تشيلسي برباعية نظيفة.

كيف نجحت نساء برشلونة؟

الفارق في المشروع وفي المنافسة، وعندما نذكر المشروع هنا يمكن الفارق الأكبر، إذ ما زال الفريق النسائي والدوري النسائي ومنافساته قيد التطوير والعمل، ويعلم برشلونة أن لا مجال للتراخي في المشاريع الجديدة التي تملك آفاقاً كبيرة - أقلّه أوروبياً- على الصعيد الرياضي والتسويقي.

ماذا يعني الاهتمام بمشروع الكرة النسائية؟ هو إيلاء الإهتمام الكافي لهنّ تسويقياً مع الفريق الأول وتأمين المنشآت الرياضية اللازمة والتعاقدات الكبيرة إلى صفوف الفريق، بالإضافة إلى الإستقرار الفني الذي لم يعهده فريق الرجال الأول منذ مدة.

أرقام سيدات برشلونة

تأسس فريق السيدات عام 1980 وبات في رصيده 6 ألقاب دوري محلية لقب دوري أبطال أوروبا بعد أن كان فشل في التتويج سابقاً أمام سيدات ليون - النادي الأشرس أوروبياً.

هذه أرقام البطولات، لكن ما يلفت الإنتباه لهؤلاء السيدات هو أرقامهن هذا الموسم:

في الدوري المحلي:

26 إنتصار من 26 مباراة سجلن 128 هدفاً متلقين 25 فقط

في دوري الأبطال:

28 هدفاً في 9 مباريات بـ7 إنتصارات - خسارة وحيدة وتعادل وحيد

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كرة القدم النسائية في إسبانيا:

في إسبانيا هناك قطبين محلين في سماء الكرة النسائية، برشلونة وأتلتيكو مدريد الذي تمكنت نساؤه من خرق قاعدة أن كرة القدم النسائية "لا تتمتع بشعبية كبيرة" عبر اللعب الموسم قبل الفائت أمام أكثر من 60 ألف متفرّج أتوا لتشجيع نساء الفريق.

ماذا عن ريال مدريد؟ كرة القدم النسائية في ريال مدريد هي مراحلها الأولى، إذ ما زالت في أول مراحلها وبيت قديمة العهد، تعود فقط إلى موسم مضى بعد أن إستحوذ الريال على فريق ديبورتيفو تاكون عام 2014 وطوّره ببعض التعاقدات الكبيرة.