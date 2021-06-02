موراتا يكشف حقائق غريبة عن كريستيانو.. "يعلم أمور مفاجئة"

تعود العلاقة بين ألفارو موراتا وكريستيانو رونالدو إلى فترتهما سوياً في ريال مدريد وحالياً مع يوفنتوس، وإذا كان هناك من يعلم خفايا عن شخصية كريستيانو.

في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ماركا" الإسبانية كشف المهاجم الإسباني ألفارو موراتا عن جانب جديد في شخصية كريستيانو خفيّ على الجماهير.

وجه كريستيانو الآخر

"لديه معلومات عامة مذهلة، يُذهلنا أحياناً بمعلومة قد تكون غائبة عنا تماماً على سبيل المثال في العشاء الأخير للفريق هذا الموسم كنا نتحدث عن الطعام والقيمة الذغئية وإذ به يُخبرنا الرقم القياسي المُسجّل لأطول فترة قاها رجل بدون تناول الطعام، لم يكن لدى أي أحد منا علم عن هذه المعلومة".

وتابع موراتا: "الأمر لا يقتصر على معلومات مختصة بالتغذية، هذا الرجل لديه إطلاع على أمور عديدة، كما أن روح الدعابة لديه عالية جداً".

مستقبل كريستيانو بين تصريحات جورجينا والإعلام

أكدت صديقة كريستيانو رونالدو في تصريح مقتضب لها أن كريستيانو باقٍ مع يوفنتوس هذا الموسم في حين أفادت التقارير الإعلامية إن رونالدو طلب من وكيله جورجي مينديش التحرك والبحث عن فريق جديد عقب العثرات المستمرة للسيدة العجوز الموسم الماضي.

يملك رونالدو بعد عاماً في عقده مع السيدة العجوز، إذ ينتهي عقده في 2022 مع يوفنتوس.

وفاز البرتغالي الموسم المنصرم بلقب هداف الدوري الإيطالي، وتُوج بلقبي السوبر وكأس إيطاليا مع الفريق.

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