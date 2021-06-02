أنشيلوتي لم يكن خيار بيريز الأول.. مورينيو رفض العودة

بعد ساعات على إعلان ريال مدريد إعادة تعيين كارلو أنشيلوتي مديراً فنياً للفريق كشفت صحيفة "تلجراف" الإنجليزية أن النادي الملكي توجّه إقناع جوزيه مورينيو قبل التفاوض مع كارلو أنشيلوتي.

وكان مورينيو قضى 13 شهراً مع توتنهام قبل أن تتم إقالته من النادي اللندني بعد معاناة في الدوري لحجز مقعدٍ أوروبي.

وبالرغم من أن المدرب البرتغالي يوقع عقداً مع نادي روما الإيطالي إلا أن هذا الأمر لم يمنع فلورنتينو بيريز من محاولة إقناعة بالعودة مجدداً إلى ريال مدريد.

كيف رد مورينيو؟

بالرغم من المعاناة التي مرّ بها مورينيو في الدوري الإنجليزي والتشكيك بخطوته مع روما إلا انا جوزيه مورينيو رد على بيريز بأنه لا يملك "إهتماماً كبيراً" بالعودة إلى ريال مدريد، وذلك بعد أشهر من التوقيع مع روما.

وكان مورينيو درّب ريال مدريد من 2010 إلى 2013 محققاً معهم لقب الليجا والكأس.

تعيين أنشيلوتي وتصريحه

بصورة أسرع من المتوقعة، أبرم ريال مدريد اتفاقًا مع مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي لخلافة زين الدين زيدان في قيادة النادي الملكي، مع منحه عقدًا يمتد لثلاثة أعوام.

وقال أنشيلوتي: "لدي ذكريات جيدة جدًا عن العامين الذين قضيتهما في ريال مدريد، سواءً الألقاب أو العلاقة مع الجميع، أعتقد أننا سنكرر شيئًا جيدًا في التجربة الجديدة".

كما أضاف "لقد تغيرت كرة القدم، وأنا أيضًا! الكرة تغيرت لكن الأفكار هي نفسها، يجب أن يكون ريال مدريد فريقًا هجوميًا، هذا هو تاريخ النادي وما يريده المشجعون".

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