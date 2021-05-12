"التاريخي" كريستيانو.. مئوية جديدة و"أمل" يوفنتوس

في ليلة الفوز على ساسوولو سجّل كريستيانو رونالدو هدفه المنتظر رقم 100 مع يوفنتوس ليصبح بذلك أول لاعب يُسجّل أكثر من 100 هدفا مع 3 أندية مختلفة: مانشستر يونايتد - ريال مدريد ويوفنتوس.

وساهم كريستيانو بفوز فريقه بعد تسجيله الهدف الثاني لهم في الشوط الأول ليُساعد السيدة العجوز على محاولة العودة لمركز مؤهل لدوري الأبطال أوروبا.

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كيف تقسّمت أهداف كريستيانو مع يوفنتوس؟

الدوري الإيطالي: 80 هدفاً

دوري أبطال أوروبا : 14 هدفاً

الكأس: 4 أهداف

السوبر الإيطالي: هدفين

ووفق المواسم:

2018-19: 28 هدفًا

2019-20: 37 هدفًا

2020-21: 35 هدفًا *

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كيف تقسّمت أهدافه مع أنيته المختلفة؟

مع ريال مدريد: 450

مع مانشستر يونايتد: 118

مع يوفنتوس: 100

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