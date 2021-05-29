توخيل "ممتنّ للاعبيه" وبيب يُبرر قرارات تشكيلة النهائي

ماذا قال المدربين بعد نهائي دوري الأبطال؟

تمكن الألماني توماس توخيل من تجديد تفوّقه على نظيره بيب جوارديولا وهذه المرّة من البوابة الهم: دوري أبطال أوروبا.

وبالرغم من كون توخيل إستلم تشيلسي منتصف الموسم في حالة فنية حرجة إلا أنه تمكن من إيصالهم إلى لقبهم الأوروبي الثاني، وفي هذا الصدد عبّر توخيل عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز بالأخص أنه يتواجد في هذا الدور للموسم الثاني على التوالي، بعد أن وصل مع باريس سان جيرمان إلى نهائي 2019-2020 ليخسر أمام بايرن ميونخ.

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وقال توخيل: "كنت ممتناً جداً للوصول إلى النهائي الثاني على التوالي في دوري الأبطال، لكن هذه المرة شعرت بأمور مختلفة، كنا أقرب للقب بطريقة ما".

وتابع: "اللاعبون كانوا مصممين للغاية على الفوز، حفّزنا بعضنا البعض على الخروج إلى الملعب والقتال وخلق الفرص بالأخص المرتدات الخطرة. كانت مباراة صعبة للغاية وبدنية، لكننا ساعدنا بعضنا البعض".

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لا محرز ولا دي بروين ولا أجويرو ولا تيكي تاكا فلحت مع الألماني قائد ثورة زُرق لندن 🔵#UCLFinal #ucl pic.twitter.com/0A2xqE2fng — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 29, 2021

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أما بيب جوارديولا الذي كانت آمال إدارة السيتي معقودة على مجهوداته للوصول إلى اللقب الأوروبي الأول في تاريخ النادي، فقد تلقّى إنتقادات كثيرة جداً منذ الإعلان عن تشكيلته للنهائي، جميعها وُصعت في خانة "كثرة التفكير الزائد عن اللزوم".

وقال بيب بعد خسارة اللقب: "كان موسماً إستثنائياً بالنسبة لنا والمباراة كانت متقاربة جداً، حصلنا على فرص عديدة وكنا رائعين في الشوط الثاني لكننا لم نستطع أن نُترجم هذه الفرص لأنهم كانوا أيضاً أقوياء جداً".

وعن خياراته للتشكيلة أوضح جوارديولا: "إتخذت القرارات التي رأيتها مناسبة للفريق، الآن هدفنا هو التحضير للموسم المقبل، هذه كانت المرة الأولى التي نصل بها إلى هذا الدور ونأمل أن نصل إليه مجدداً".