أخبار الهلال اليوم | كواليس صفقة كريم بنزيما.. و"شرح ميركاتو الزعيم" لكريستيانو رونالدو

الهلال أعلن الصفقة والاتحاد يشعر بالانتصار: كواليس اللحظات الأخيرة لكريم بنزيما.. "من عرض العميد الجديد إلى رد اللاعب"

أُسدِل الستار بشكلٍ رسمي على مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما؛ بعد مفاوضات عملاق الرياض نادي الهلال، للتعاقد معه من الاتحاد.

بنزيما الذي انضم إلى الاتحاد صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ كان يرتبط بعقدٍ مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2026.

"صيحة الظلم" التي أُطلقت قبل 59 عامًا بسبب الأهلي .. "أنين" الاتحاد يتكرر بعد ضربة كريم بنزيما!

ظالم أم مظلوم؟ .. سؤال يُطرح منذ الأمس، بعد خسارة الاتحاد لقائده الفرنسي كريم بنزيما؛ الذي فاجأ الجميع بانتقاله إلى الهلال رسميًا، في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي 2026 بدوري روشن السعودي.

بين القانون والأخلاق الرياضية: كريم بنزيما يفتح الجراح القديمة.. الاتحاد المتهم البريء في قضية "التلاعب بالأندية واللاعبين"

بين ليلة وضحاها، تتحوّل وجهة الطائرات وتتغير مسارات العقود، في أروقة العملاق الجدّاوي نادي الاتحاد.

"تجربة كريم بنزيما قد تتكرر مع سيرجيو كونسيساو!".. قرار جورج جيسوس يفتح الباب أمام تحقيق حلم كريستيانو رونالدو في النصر

بينما تترقب الجماهير صافرة البداية في كل مباراة؛ تدور نقاشات من نوع آخر في الغرف المغلقة لنادي النصر، بطلها الأول هو الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

غيرة رونالدو المُدمرة: عندما يتفوق "السنيد" على القائد.. أزمة بنزيما التي فجرت بركان الغضب في النصر!

يأتي غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة نادي النصر، في مواجهة الرياض؛ ليفتح باب التأويلات على مصراعيه، حول طبيعة العلاقة التي تربط أيقونة الكرة العالمية بمحيطه الكروي الحالي في المملكة العربية السعودية.

ميركاتو لا محدود: بنزيما ونقل "المدرسة الفرنسية" للهلال .. استراتيجية ناجحة أم مؤشر خطير؟

مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية من غلق أبوابه في دوري روشن، بات الهلال هو الأكثر نشاطًا بين أندية صندوق الاستثمارات العامة، في الوقت الذي تعاني فيه الأندية الأخرى من صعوبة توفير السيولة المالية التي تمنح حرية التعاقدات.