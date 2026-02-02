من "صرخة الفقر" لماتياس يايسله إلى كواليس صادمة من ميركاتو النصر .. عابوا على الهلال والعيب فيهم!

"المدلل" .. لفظ رائج حاليًا في الوسط الرياضي السعودي بالتزامن مع إغلاق الميركاتو الشتوي في دوري روشن.

المقصود؟ الهلال! .. أما عن السبب فهو إبرامه سبع صفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري، فيما يعاني منافسوه سواء النصر أو الأهلي أو الاتحاد من "قلة الحيلة المالية"، رغم أن جميعهم ينتمي لصندوق الاستثمارات السعودي.

آخر الصفقات التي أبرمها الزعيم قبل إغلاق الميركاتو، كانت استقدام النجم الفرنسي كريم بنزيما بشكل رسمي، بعدما فشل الاتحاد في تجديد عقده، لعدم وجود سيولة مالية كافية.

كذلك تم التعاقد مع الفرنسيين سايمون بوابري من نيوم، قادر ميتي من رين، الإسباني بابلو ماري من فيورنتينا، مراد هوساوي وريان الدوسري من الخليج وسلطان مندش من التعاون.

أمام تلك الصفقات، وخاصةً تلك المتعلقة بكريم بنزيما، قامت الدنيا ولم تقعد في الوسط الرياضي..