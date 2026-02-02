Goal.com
من "صرخة الفقر" لماتياس يايسله إلى كواليس صادمة من ميركاتو النصر .. عابوا على الهلال والعيب فيهم!

إلقاء التهم على الهلال الطريق الأسهل للغالبية!

"المدلل" .. لفظ رائج حاليًا في الوسط الرياضي السعودي بالتزامن مع إغلاق الميركاتو الشتوي في دوري روشن.

المقصود؟ الهلال! .. أما عن السبب فهو إبرامه سبع صفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري، فيما يعاني منافسوه سواء النصر أو الأهلي أو الاتحاد من "قلة الحيلة المالية"، رغم أن جميعهم ينتمي لصندوق الاستثمارات السعودي.

آخر الصفقات التي أبرمها الزعيم قبل إغلاق الميركاتو، كانت استقدام النجم الفرنسي كريم بنزيما بشكل رسمي، بعدما فشل الاتحاد في تجديد عقده، لعدم وجود سيولة مالية كافية.

كذلك تم التعاقد مع الفرنسيين سايمون بوابري من نيوم، قادر ميتي من رين، الإسباني بابلو ماري من فيورنتينا، مراد هوساوي وريان الدوسري من الخليج وسلطان مندش من التعاون.

أمام تلك الصفقات، وخاصةً تلك المتعلقة بكريم بنزيما، قامت الدنيا ولم تقعد في الوسط الرياضي..

  • "صرخة الفقر" لماتياس يايسله

    بالبدء بالأهلي، فلم يتعاقد خلال الميركاتو الشتوي الجاري – بحسب المعلن رسميًا حتى الآن – سوى مع المهاجم البرازيلي ريكاردو ماتياس (19 عامًا) قادمًا من إنترناسيونال.

    الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للراقي، سُئل في مؤتمر صحفي الليلة، عن تحسس الفريق طريقه طوال أيام الانتقالات وإبرام صفقة وحيدة، فكانت إجابته: "هل لديك بعض المال؟، لا يمكننا سوى التعامل وفقًا لما نمتلكه من موارد!".

    المعنى ذاته قاله البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، قبل أسابيع، وقتما طالبه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي بعدم التعاقد مع عبدالله الحمدان؛ مهاجم الهلال، فكان رده: "لا يوجد أموال!"، في إشارة إلى عدم قدرة النادي على التعاقد مع من هو أفضل من ذلك.

  • النصر يواصل التصعيد

    الأمور في النصر لم تتوقف عند حد تصريح جيسوس العلني عن "أزمة السيولة المالية"، وكذلك لم تقف عند "إضراب" القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المشاركة في مواجهة الرياض، التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

    العالمي اعتراضًا على تحركات الهلال في الميركاتو ومزاعم حصوله على دعم خاص من لجنة الاستقطابات، قرر منع لاعبيه من التصريحات عقب مواجهة الرياض، وكذلك غاب جيسوس عن المؤتمر الصحفي عقب اللقاء ذاته.

    بل الأدهى من ذلك، ما يزعمه البعض ومنهم المراسل الصحفي بدر فرحان عن تفكير جورج جيسوس ومعه مواطنيه جوسيه سيميدو؛ الرئيس التنفيذي للنصر، ومديره الرياضي سيماو كوتينيو، في تقديم استقالة جماعية من العمل في النادي، استياءً من الوضع مقارنة بالهلال.

    كل هذا بعد الخروج من الميركاتو بصفقة العراقي حيدر عبدالكريم بشكل رسمي، وتقارير تؤكد ضم عبدالله الحمدان كذلك.

  • الكواليس الصادمة بالنصر تحرج جيسوس ورونالدو

    "ثورة الغضب البرتغالية" تلك في النصر بقيادة رونالدو، جيسوس، سيميدو وسيماو، ربما جانبها الصواب بعض الشيء، وكأن أسهل شيء هو إلقاء التهم على الهلال ووصفه بـ"المدلل" دون النظر في خطايا النادي الداخلية.

    أبسط مثال على ذلك ما كشفه سعد السبيعي؛ مدير الإدارة القانونية في النصر سابقًا، بشأن "سوء تصرف" مسؤولي النادي مع سيولة مالية بلغت 120 مليونًا، وفرها سيميدو، ثم تفاجأ بعدما بتجميد صلاحياته من داخل النادي نفسه، واتجاه مسؤوليه لصرفها لسداد دفعات مالية، موعدها في الصيف المقبل بالأساس!

    ليس هذا فحسب، الصحفي النصراوي ذاته متعب الهزاع أكد أن النصر حصل على موافقة لاعبين لتمثيل الفريق بداية من شتاء 2026، لكن تم تعطيل تلك التحركات، سواء من مسؤولي النادي أنفسهم أو لجنة الاستقطابات.

    الهزاع قال تحديدًا خلال تصريحاته لبرنامج "نادينا": "النصر كان لديه موافقة من اثنين من اللاعبين لتمثيل الفريق حتى قبل انطلاق الميركاتو الشتوي 2026، وقد رفع اسمهما للمسؤولين، لكن تم رفض طلبه، ولا أعلم السبب".

    وأضاف: "الطلب رفض من قبل إدارة الاستقطاب في الرابطة أو ربما من العاملين في النصر".

  • Al Waleed bin Talal Al Hilal GOAL ONLYGoal AR

    عابوا على الهلال والعيب فيهم!

    الصرعات أعلاه لن تنتهي بسهولة، لكن المشترك بينها أن "أسهل شيء إلقاء الهلال بالتهم"!

    الغالبية تشكك في الهلال ومجاملته و"دلاله" من قبل المسؤولين، ولم يقف أي من تلك الفئة للتفكير لحظة لإدراك دور الأمير الوليد بن طلال في النادي.

    من باب أولى أن يسأل النصراويين عن الرمز الأمير خالد بن فهد، الذي ترك النادي وحيدًا عامين، بداعي "عدم رضاه عن طريقة إدارته"، وكأن الحال سينصلح وحده دون ضغط من الأعضاء الذهبيين من أمثاله!

    كذلك في الأهلي لم يخرج أحد ليناشد الأمير خالد بن مشعل، الذي اختفى من المشهد نهائيًا قبل سنوات، وترك النادي ينزف ما بين الهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى لأزمات مالية عصفت به وغيرها من معاناه.

    نتساءل في الاتحاد أيضًا عن رموزه وأعضائه الذهبيين، الذي حتى نُسيت أسماؤهم مع طيلة غيابهم عن المشهد قبل سنوات عدة .. على الأقل ليخرج الثنائي أنمار الحائلي وأحمد كعكي لدعمه، وسط التقارير التي تتحدث عن رغبتهما في الحصول على نسبة من ملكيته.

    الجميع ذهب للوم الهلال على دعم الوليد بن طلال، ونسي عيبه وتخلي أعضائه الذهبيين عنه!

