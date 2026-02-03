شرحوا له سبب صفقات الهلال: كواليس محادثات مسؤولي السعودية مع كريستيانو رونالدو.. وفكرة الرحيل عن النصر جاهزة!

الأحداث تتسارع بشكلٍ مخيف داخل نادي النصر؛ فيما يتعلق بمستقبل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.
رونالدو الذي بات على مشارف عامه الـ41؛ رفض المشاركة في مباراة النصر ونادي الرياض الأخيرة، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
رفض الأسطورة البرتغالية المشاركة في هذه المباراة، أو ما عُرِف باسم "إضراب الدون"؛ جاء بسبب اعتراضه على سوء ميركاتو النصر الشتوي - بالمقارنة مع الأندية المنافسة -، خاصة الهلال الذي تعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رسميًا.
