يبدو أن الأمور تزداد تعقيدًا بشأن وضع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في نادي الاتحاد، وانتقاله المحتمل إلى الغريم "الهلال"، خلال الساعات المتبقية من الميركاتو الشتوي 2026 في دوري روشن السعودي.
كريم بنزيما يتحدى قرار وزارة الرياضة السعودية .. نجم الاتحاد يجهز مفاجأة أثناء كلاسيكو الهلال والأهلي
ما القصة؟
دخل كريم بنزيما الفترة الحرة في عقده مع نادي الاتحاد خلال يناير الجاري، وفي إطار المساعي لتمديد إقامته في العميد، نشب خلافًا حادًا.
إدارة النادي الجداوي ترغب في التجديد للفرنسي، بشرط الاكتفاء بالمقابل المادي من حقوق الصور دون راتب ثابت، وهو ما اعتبره اللاعب "مهينًا" لتاريخه الكبير، ورفض التجديد، بل "تمرد" على المشاركة في مباريات النمور الأخيرة.
في المقابل وأمام هذا المشهد المتوتر، تحرك الهلال لمحاولة التعاقد مع الفرنسي، لحل أزمته الهجومية في ظل تواضع مستوى البرازيلي ماركوس ليوناردو والأوروجواياني داروين نونيز، بحسب التقارير الصحفية.
على جانب آخر، اقتحم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، المشهد رافضًا المشاركة مع فريقه في مواجهة الليلة أمام الرياض، بداعي الغضب من منح بعض الامتيازات للهلال لإبرام الصفقات في الشتاء الجاري، فيما لم يتعاقد العالمي سوى مع العراقي حيدر عبدالكريم في الشتاء الجاري.
وزارة الرياضة "تُعلق" الصفقة
الجديد في هذا الشأن، كشفه الصحفي سـاشا تافوليري، موضحًا أن "الأمور تزداد تعقيدًا" في الساعات الحالية بشأن انتقال بنزيما للهلال.
وأكد تافوليري أن وزارة الرياضة السعودية قررت تعليق الصفقة، استجابة لضغط كريستيانو رونالدو، مشددًا على أن خطوات الدون قد تحول التعليق المؤقت إلى إلغاء تام لفكرة انتقال الفرنسي للزعيم.
بنزيما يتحدى قرار وزارة الرياضة
في المقابل، المشهد مختلف بالنسبة للتقارير السعودية، إذ يبدو أن كريم بنزيما "سيتحدى" قرار وزارة الرياضة بطريقته الخاصة..
بحسب الصحفي السعودي معن القويعي فإن بنزيما قرر حضور كلاسيكو الهلال والأهلي، المقرر إقامته اليوم الإثنين، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
أمامنا ساعة ونصف تقريبًا لمعرفة ما إذا كان صاحب الـ38 عامًا سيكون على مقاعد استاد المملكة أرينا أم أن الأمور جد بها جديد.
مسيرة كريم بنزيما مع الاتحاد
المهاجم الفرنسي كان قد انضم لصفوف الفريق الجداوي في صيف 2023، في صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد.
منذ ذلك الحين، خاض بنزيما 83 مباراة مع النمور في مختلف البطولات، سجل خلالها 54 هدفًا وصنع 17 آخرين.
فيما نجح في موسمه الثاني (2024-2025) في حصد لقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، معيدًا الاتحاد لمنصات التتويج بعد غياب.
المشهد العبثي في الاتحاد
أزمة الاتحاد ليست في كريم بنزيما وحده، إذ أن الوضع متوتر من عدة جوانب، حتى تحدث البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني، بنفسه عن الأمر.
البرتغالي أوضح أن اللاعبين لا يشعروا بالراحة في الموسم الجاري، في ظل ضغط المباريات وعدم توفير الظروف المناسبة للمنافسة.
بالتزامن مع تلك التصريحات، يرغب أكثر من لاعب في الرحيل بخلاف بنزيما، كنجولو كانتي، موسى ديابي وغيرهما.
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 19 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 10 انتصارات، مقابل 4 تعادلات و5 هزائم.
وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.
وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.